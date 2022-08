Nach zwei Mal 1:1 in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2021/2022 zwischen Austria Klagenfurt und der SV Guntamatic Ried gab es am Samstag, den 13. August 2022, in Runde 4 der neuen Spielzeit 2022/23 zwischen beiden Teams einen Sieger. Dank dem "goldenen Treffer" vom 25-jährigen Deutschen Jonas Arweiler (Foto) gingen die Violetten aus Kärnten verdientermaßen als 1:0-Sieger vom Platz aus der 28 Black Arena in Klagenfurt. Nachfolgend gesammelte Statements zum Match.

SK Austria Klagenfurt – SV Guntamatic Ried 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (73.) Arweiler. Gelb-Rote Karte: Lackner (SV Ried, 56.). Zuschauer: 4.506. Schiedsrichter: Julian Weinberger

"Ein hochverdienter Sieg"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…nach dem Spiel: „Ein hochverdienter Sieg. Natürlich hatten wir dieses Quäntchen Glück beim Stangenschuss, aber über die ganze Spielzeit gesehen, war es ein hochverdienter Sieg. Haben heute wirklich eine sehr, sehr gut Leistung gebracht. Daher bin ich auch zufrieden.“



…angesprochen auf die vielen nichtverwerteten Großchancen: „Das ist eben das Manko. Bei einem 1:0 kann immer was passieren. Bei den Chancen waren wir einfach nicht konsequent genug. Müssen wir in Zukunft ablegen, um solche Spiele auch in Ruhe heimzubringen.“



Jonas Arweiler (SK Austria Klagenfurt):

…der Torschütze zum Spiel: „Bin froh, dass es letzte Woche endlich geklappt hat und heute umso mehr, weil wir die drei Punkte geholt haben.“



…weiter zum Spiel: „Schlussendlich hätten wir mit der Überzahl das Spiel 3:0 oder 4:0 gewinnen müssen. Es hätte noch eng werden können.“

"Dann hat sich bei uns der Fehlerteufel eingeschlichen"

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried):

…nach dem Sieg: „Wenn man ganz ehrlich ist, ist die Niederlage hochverdient. Wir sind die ersten 20 Minuten ganz gut in die Partie gestartet, haben es aber verabsäumt im letzten Drittel etwas Zählbares rauszuholen.“



…weiter zum Spiel: „Dann hat sich bei uns der Fehlerteufel eingeschlichen, wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht heute. Hinten raus war es dann extrem schwierig.“



…vor dem Spiel: „Klagenfurt ist auf Augenhöhe mit uns. Es wird ein sehr enges Spiel, die Tagesform wird entscheiden.“



Christoph Monschein (SV Guntamatic Ried):

…mit einem Verletzungsupdate: „Ich habe was im Adduktor gespürt. Muss in den nächsten Tagen schauen, was es ist.“



…zur 0:1-Niederlage: „Wir machen uns das Leben mit unseren technischen Fehlern selber schwer. Im Endeffekt ist es dann zu wenig.“



…über seine eigene Leistung und angesprochen auf seine Großchance: „Ich muss an der Torchancenverwertung arbeiten, aber jeder Ball kann nicht reingehen. Eine Großchance pro Spiel ist einfach zu wenig. Da müssen wir als gesamte Mannschaft gefährlicher werden, aber natürlich auch ich. Dementsprechend bin ich nicht zufrieden mit meiner Leistung.“



Andreas Herzog (Sky Experte):

…zum Spiel: „In der 1. Halbzeit war Ried besser. Nach dem Ausschluss hat Klagenfurt das Kommando übernommen und hätte das Spiel auch höher entscheiden können.“

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt + GEPA-ADMIRAL