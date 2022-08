Erleichterung pur beim FK Austria Wien nach dem 2:1-Heimsieg über die WSG Tirol - dem ersten Dreier im vierten Anlauf der noch jungen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 für die Violetten. Weiterer positiver Effekt: die Schmid-Schützlinge stehen nicht mehr im Minus, sind zwar immer noch Tabellenletzter, doch nunmehr mit einem Pluspunkt samt Tabellen-Anschluss. Viele Pluspunkte im Samstagspiel sammelte Dominik Fitz, der das 1:0 von Haris Tabaković excellent vorbereitete und beim 2:0 eigens entschlossen scorte. Was der 23-jährige Wiener dazu meint und weitere Wortspenden nach dem Match siehe nachfolgend.

Startelf-Debüt für den Ex-Rapidler Lukas Sulzbacher im Dress von der WSG Tirol, rechts Austria-Abwehrspieler Marvin Martins

FK Austria Wien - WSG Swarovski Tirol 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (21.) Tabakovic (Assist Fitz), 2:0 (49.) Fitz (Assist Braunöder), 2:1 (59.) Prica (Kopfball, Assist per Einwurf Sulzbacher). Rote Karte: Galvão/Austria (34.). Zuschauer: 8.526. SR: Alan Kijas.

"Ein Sieg der Moral"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Eine richtige Erleichterung, diese drei Punkte gemacht zu haben. War ein Sieg der Moral, wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Natürlich hatten wir auch Glück, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem: Die Mannschaft hat sich das verdient. Kompliment an die Mannschaft.“



…weiter zum Spiel: „Die Rote Karte kann man wahrscheinlich geben. Dann 60 Minuten mit einem Mann weniger. Wenn man gesehen hat, wie wir da gekämpft haben, aber auch Fußball gespielt haben, dann stimmt es mich schon zuversichtlich und macht mir große Freude.“



Christian Früchtl (FK Austria Wien):

…nach dem 2:1-Sieg, wobei man nach einer Roten Karte lange in Unterzahl spielen musste: „Tut uns natürlich gut. Wir haben keine leichte Zeit gehabt, aber der Trainer hat immer an uns geglaubt.“



…weiter zum Sieg: „Wir haben uns super reingehauen und gekämpft. Das muss jede Woche der Fall sein, auch wenn wir mit elf Mann spielen. Dann können wir auch vorne mitspielen.“



…angesprochen auf seine heutigen, starken Paraden: „Dafür bin ich da. Sicher kommt mehr aufs Tor, wenn man zu zehnt spielt, aber für diese Dinger bin ich da, die muss ich halten und dann können wir gewinnen.“

Fitz: "Das ist genau das, was ich brauche“

Dominik Fitz (FK Austria Wien):

…nach seinem Tor und Assist: „Ich denke, ich habe mir das verdient, weil ich immer gut trainiert habe die letzten Wochen. Ich spüre jetzt das volle Vertrauen vom Trainer und das ist genau das, was ich brauche, dann kann ich auch solche Leistungen bringen.“



…auf die Frage, was die Beziehung zum Trainer verändert hat: „Letztes Jahr war es vielleicht nicht so prickelnd, aber das haben wir hinter uns gelassen. Wir verstehen uns jetzt super. Ich habe meine Einstellung im Training verbessert und generell meinen Lebensstil ein bisschen verändert. Das war der Hauptteil.“



…zum Sieg: „Ein Lob an die ganze Mannschaft. Wenn man nach 30 Minuten einen weniger ist und trotzdem gewinnt: Die Mentalität war heute wirklich extrem da.“

…nach dem Spiel: „Überragend was die Jungs gemacht haben, mit einem Mann weniger. Sie haben gezeigt, wie wir zusammenhalten.“…zur Roten Karte: „Für mich war es während des Spiels ein normaler Zweikampf. Ich muss es mir nochmals anschauen, aber wichtig sind heute die drei Punkte.“

"Prica nach 3 Spieltagen schon Schritt weiter als Fredriksen und Vrioni"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol):

...nach dem Spiel: „Wenn man 60 Minuten in Überzahl ist und einige Topchancen liegen lässt, dann ist es halt schwer. Und wenn man dann so haarsträubende Tore bekommt, dann ist es ein Selbstfaller, ganz klar.“



…weiter zur Chancenverwertung seiner Spieler: „Heute Vormittag haben wir beim Aktivieren den Hans Krankl getroffen. Der hätte heute zwei bis drei Tore gemacht mit diesen Chancen. Vielleicht auch mehr.“



…über WSG-Torjäger Tim Prica: „Zu diesem Zeitpunkt, nach drei Spieltagen, schon einen Schritt weiter als Frederiksen und Vrioni.“



Andreas Herzog (Sky Experte) zum Spiel: „Wenn du 2:0 vorne bist und auch noch in Unterzahl, dann solltest du es dem Gegner nicht so leicht machen, dass sie zum Anschlusstreffer kommen. Da habe ich mir gedacht, dass das Spiel vielleicht noch kippen könnte, aber die Austria hat den Sieg dann bis zum Schluss mit einem leidenschaftlichen Kampf über die Runden gerettet. Daher war der Sieg auch verdient.“

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak