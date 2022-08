Nach 4 Jahren gewann der LASK mal wieder ein Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga gegen Rapid Wien, das die jüngsten 10 Duelle (daheim + auswärts) gegen die Linzer unbesiegt blieb. Auch wenn sich der 2:1-Sieg aufgrund der präferierten Rapid-Rotation - gleich acht neue Spieler kamen gegenüber dem Conference League-Quali-Match vom Donnerstag gegen Neftci Baku rein - und Schonung einiger Leistungsträger relativiert, verdient der überzeugende Sieg und zugleich die Verteidigung der Tabellenführung für die Elf um Coach Didi Kühbauer höchste Anerkennung. Nachfolgend Statements vom 51-jährigen Ex-Rapid-Coach.

"1. Halbzeit war das ein unglaublich gutes Spiel von uns"

Dietmar Kühbauer (Trainer LASK) über...

...Spiel-Fazit: "Speziell in der 1. Halbzeit war das ein unglaublich gutes Spiel von uns, wo wir "nur" 2:0 geführt haben. Das hätte höher sein können oder gar müssen. In der 2. Halbzeit war es dann so, dass Rapid besser im Spiel war, ohne dass sie großartige Möglichkeiten vorgefunden haben. Da haben wir, glaube ich, noch bessere Chancen gehabt. Ein verdienter Sieg. Freut mich unglaublich für die Mannschaft, weil sie wirklich sehr viel investiert hat in das Spiel."

…ob Sieg gegen seinen Ex-Klub Genugtuung: „Es ist ein Sieg für den LASK, für die Punkte, aber es ist nicht so, dass es für mich eine Genugtuung ist. Ich habe eine große Rapid-Vergangenheit. Die andere Geschichte ist, dass ich jetzt Trainer beim LASK bin. Ich habe das jetzt schon 117.000 Mal gesagt und irgendwann muss der Letzte verstehen, dass ich für den Klub, für den ich trainiere und arbeite, alles genauso investiere wie zuvor bei anderen Klubs.

Dass es heute geglückt ist, da muss ich der Mannschaft ein Riesen-Kompliment aussprechen, weil sie den Sieg wollten. Wir haben die Statistik jetzt verändert und das ist auch sehr wichtig für uns. Da ist die Tabellenführung nicht das größte Thema, sondern es war für die Burschen wichtig, dass sie mit ihrem Fußball Rapid schlagen können.

Was mich betrifft...dass nicht alles rundgelaufen ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber jetzt habe ich mit dem LASK eine neue Aufgabe. Daher sind es drei Punkte für meine Mannschaft, ich bin Trainer dieser Mannschaft und bin es gerne.“

...LASK im Flow, wie einzuordnen: "Ich bin da ziemlich entspannt. Die 10 Punkte kann uns keiner nehmen. Dass jetzt von uns immer mehr gefordert wird, ist auch ganz klar. Auch, dass man Dinge verlangt, die wir nicht können. Die Mannschaft kann sehr gut Fußball und eine gute Saison spielen, wir haben jetzt den Anfang gemacht und nicht mehr."

...Verletzung Sascha Horvath: "Der Muskel hat zugemacht, aber ich glaube, zum Glück, nicht, dass er eine Zerrung hat. Er hat keinen Stich verspürt. Wäre natürlich bei unserer Kader-Situation, und da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich mitgekriegt habe, dass wir doch einen Riesen-Kader haben, wichtig, dass der Sascha uns im nächsten Spiel wieder zur Verfügung steht."

"Haben nicht annähernd diesen Kader wie Rapid"

...bisherige Erfolge und 10 Punkte gegen allesamt Mannschaften, die in Vorsaison in Meistergruppe (3. - 6.) waren: "Von den Namen der Gegner her ist es eine Supergeschichte für die Burschen. Doch ich denke, dass die Mannschaften, die unten gereiht waren, genauso schwer zu bespielen sind. Weil sie ein anderes Spiel an den Tag legen. Es wird wichtig sein, dass wir auch bei diesen Mannschaften im Prinzip Farbe bekennen und genau das machen wie gegen die anderen Mannschaften. Das wird die Geschichte sein, an der wir zu arbeiten haben."

...Verhältnis zu seinen Ex-Spielern von Rapid und die heutige, große Rotation beim Gegner: "Ich habe da immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt und das wird sich auch nach diesem Spiel nicht ändern. Natürlich hat sich da personell viel verändert. Heute waren in der Grundaufstellung von meinen Spielern nicht mehr viel da und da hat sich schon eine brutale Fluktuation ergeben.

Über die Aufstellung heute war ich schon überrascht, weil sie für mich schon sehr defensiv eingestellt waren. Doch ich will jetzt nicht da hingehen und sagen "machs anders". Wir müssen gegen jeden Gegner spielen, so wie er aufgestellt ist und dann Lösungen finden. Und die haben wir heute sehr, sehr gut gefunden.



…ob der LASK aufgrund des Europacup-Spiels von Rapid am vergangenen Donnerstag (Anm.: 120 Min.) heute einen Vorteil hatte: „Wir haben nicht diese Belastung - keine Frage – aber wir haben auch annähernd nicht diesen Kader wie Rapid.“

...zum 4. Mal nicht "zu Null" gespielt und "Last-Second"-Gegentor, über das sich Keeper Alexander Schlager mächtig ärgerte: "Für die Mannschaft wäre ein zu Null schön gewesen. Weil man dann immer sagen kann, dass es eine gute Defensivleistung war. Wir waren offensiv auch sehr gut unterwegs. Für einen Torhüter ist es immer eine Geschicht, wenn er ein Tor kriegt. Und der Alex ist sehr ehrgeizig, wie die anderen von uns auch. Das war nicht notwendig, doch solang der Dreier steht, ist es mir Wurscht."

"Werden mit Robert riesige Freude haben"

...Heimspiel-Debüt Robert Zulj, wie weit ist er: "Ich habe mit Robert diese Woche gesprochen. Er trainiert sehr gut. Trotzdem, und auch wenn ich da die Liga in Katar unterschätze, ist es dort doch eine andere Temperatur und ein anderer Fußball wie hier.

Deswegen ist er noch nicht dort, wo er sein kann. Doch man hat heute schon gesehen, dass er, obwohl noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, ein unglaublich guter Fußballer ist. Der Bälle sichern und Spieler in Positionen bringen kann. Wir werden mit Robert eine riesige Freude haben."

Statement-Quelle: Ligaportal & LASK-PK

