Der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg gewinnt am Spieltag der Heimmanschaften gegen den RZ Pellets WAC mit 2:1. Nachfolgend Statements zu dieser Partie der 4. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023.





FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 (20.) Pavlovic, 2:0 (41.) Sesko, 2:1 (90. +3) Vizinger. Z: 11.769. SR: Alexander Harkam.

„Kein großer Vorwurf an die Mannschaft“

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg)

…nach dem Spiel angesprochen auf den Rückfall in der 2. Halbzeit: „Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe schon den Ansatz, dass dann eher die Leichtigkeit noch mehr ins Spiel kommt, wenn man zu Halbzeit 2:0 führt. Aber kein großer Vorwurf an die Mannschaft, weil vor allem die 1. Halbzeit überwiegt, wo man viel gesehen hat, was uns stark macht.“



…zum Abschluss des Wechsels von Sesko nach Leipzig: „Glaube, tut ihm gut. Man hat in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ein brutaler Wirbel um ihn war. Daher bin ich froh, dass die Entscheidung gefallen ist und jetzt kann er sich komplett auf uns konzentrieren.“

"Die richtige Entscheidung"

Benjamin Sesko (FC Red Bull Salzburg) im Videobeitrag:

…über seinen Wechsel nach Leipzig: „Es gab viele Gerüchte über meine Person und mögliche Abnehmer. So viele Mannschaften waren da angeblich im Gespräch, ich wollte das alles gar nicht mehr hören und lesen. War die richtige Entscheidung, so wie ich sie getroffen habe.“



…angesprochen auf seine sofortige Leihe zurück nach Salzburg: „Ich glaube, Leipzig ist ein guter Schritt für die nächste Saison. Sie spielen genau diesen Fußball, aber jetzt Vollgas diese Saison in Salzburg. Ich kann mich hier noch wunderbar weiterentwickeln, Spielminuten sammeln, Erfahrungen sammeln. So kann ich diese Saison in Ruhe und ohne Stress bestreiten und dann ist der richtige Moment gekommen, um zu gehen.“



Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über Camara-Abgang: „Haben mit dem Transfer geplant.“

"...dann nehme ich meine Mannschaft in Schutz"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach der 1:2-Niederlage: „Heute hat meine Mannschaft Fehler gemacht, in der 1. Halbzeit, aber die Mentalität und den Kampf habe ich gesehen. Dann nehme ich sie auch in Schutz, wenn sie nicht so gut spielen.“



…weiter zum Spiel: „In der 74. Minute hatten wir die große Chance. Wenn wir da das 1:2 machen, wäre es super gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass wir auch körperlich dann noch zulegen konnten und dann kamen die Chancen schon im Fünf-Minuten-Takt, mit vier, fünf richtig guten. Das 1:2 ist dann leider zu spät gefallen.“



…vor dem Conference-League-Playoff-Spiel gegen Molde FK: „Ich sehe gute Chancen für uns. Ist sicher kein klassisches David und Goliath “

"Camara kann in Monaco Ausnahmespieler werden"

Peter Stöger (Sky Experte):

…nach dem 2:1-Sieg der Salzburger: „Die Salzburger sind gut unterwegs. Die 1. Halbzeit war überragend. Und der WAC wird die 2. Hälfte mitnehmen.“



…zum Leipzig-Wechsel von Benjamin Sesko: „Die Leipziger werden sich gedacht haben: ,Bevor dann wieder Dortmund um die Ecke kommt, holen wir uns den Jungen ein Jahr vorher.´ Schon schlau.“



…zum Wechsel von Mohamed Camara zum AS Monaco: „Ein cooler, großer Klub und eine spannende Liga. Ich glaube, dass er von seiner Spielart dort explodieren und ein Ausnahmespieler werden kann.“

🗣️ Strahinja #Pavlovic: "Ich möchte mich noch mal bei allen hier im Verein bedanken, jeder hat hier alles gegeben, damit ich mich von Tag eins an wie daheim fühle."

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty