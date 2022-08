WOW! Nach dem 2:1-Auftaktsieg im Reichshofstadion gegen die WSG Tirol und eine Woche vor dem Vorarlberg-Derby beim SCR Altach gewinnt Aufsteiger Austria Lustenau auch sein 2. Heimspiel und das gar mit einem 4:1-Kantersieg (nach frühem 0:1-Rückstand) über den TSV Hartberg. Dessen Chefcoach Klaus Schmidt nach der Niederlage im Ländle, der dritten in Folge für die Ost-Steirer in der noch jungen Saison, entsprechend bedient war. Große Freude natürlich beim euphorisierten Team von Markus Mader - 7 Punkte zum Auftakt nach 4 Runden sind sehr beachtlich! Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Brachte nach frühem 0:1-Rückstand mit seinem Ausgleichstor kurz vor der Pause ins Spiel zurück: Bryan Silva Teixeira. Der 21-jährige Franzose bewies beim Bundesliga-Premierentreffer seinen Torriecher und überwand Schlussmann Swete aus spitzem Winkel.

SC Austria Lustenau – TSV Egger Glas Hartberg 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 (8.) Tadic, 1:1 (41.) Teixeira, 2:1 (44.) Anderson, 3:1 (67.) Fridrikas, 4:1 (90.+2) Cheukoua. Z: 3.723. SR: Manuel Schüttengruber

"Waren bis zur 40. Minute völlig von der Rolle"

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) zum Spiel: „Der Spielverlauf hat bis zur 40 Minute ganz klar für die Hartberger gesprochen. Normal müssen wir schon nach einer Minute 0:1 hinten sein. Wir waren völlig von der Rolle, völlig chancenlos und aus dem Nichts passieren diese zwei wunderschönen Tore.

Das hat einen Ruck im Team erzeugt. In der Halbzeit haben wir dann Umstellungen vorgenommen und dann hat es wesentlich besser funktioniert und am Ende gewinnen wir 4:1, obwohl die 1. Halbzeit nicht danach ausgeschaut hat. Trotzdem müssen wir analysieren, warum es bis zur 40. Minute gar nicht funktioniert hat.“



Alexander Schneider (Sportdirektor SC Austria Lustenau) vor dem Spiel:

…zum Saisonstart: „Wir sind zufrieden. Auch über die Punkte, aber mehr über die Art und Weise, wie wir gespielt haben.“



…zur Erwartungshaltung: „Wir wissen über unsere Rolle Bescheid. Wir sind Aufsteiger, haben das geringste Budget, haben viele junge Spieler. Von daher wissen wir, dass es eine sehr lange und schwierige Saison für uns wird. Da sind wir realistisch.“



…über die Integration der Spieler von Kooperationsverein Clermont Foot: „Sind alles junge Kerle. Da ist die Integration weniger das Problem. Uns ist egal, welche Sprache die sprechen und aus welchem Land sie kommen. Sie sollen Bock auf Lustenau haben, sollen Bock haben, zu spielen und zu kämpfen und den Fans zu zeigen, dass wir in die Bundesliga gehören.“



…angesprochen auf weitere Transfers: „Es werden sich schon noch ein, zwei Sachen tun. Wahrscheinlich müssen wir auf der Neun schon noch was tun, weil da fehlt uns dieser klassische Stürmer. Im Sturm wird jedenfalls noch was passieren und ob sonst noch wer dazukommt, ist möglich, aber da lassen wir uns nicht treiben, da muss es einfach passen.“

Die starken ersten 40 Minuten wurden hernach für Matija Horvat und den TSV Hartberg Makulatur - am Ende betretene Mienen und eine lange Heimfahrt.

"Haben einen Toten zum Leben erweckt"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…nach dem Spiel: „Wir haben hervorragende 40 Minuten gespielt, haben einen Toten zum Leben erweckt, gehen mit 1:2 in die Pause und präsentieren uns dann in der letzten halben Stunde inferior. So kann man nicht Bundesliga spielen.“



…weiter über das Spiel: „Wir nützen die Möglichkeiten nicht aus, haben den Gegner lupenrein im Griff und kommen aus dem nichts heraus mit 1:2 in Rückstand und dann schmeißen wir alle Vorsätze über Bord. So kann man in Lustenau nicht bestehen. Jetzt fahren wir brennheiß heim und müssen schauen, dass wir wieder Oberwasser bekommen und Partien gewinnen, wo wir es wahrscheinlich schwieriger haben werden wie heute, damit wir wieder den Anschluss finden.“



…angesprochen auf das nicht gegebene 2:2: „War ein Kleinkinderfoul. Viel war es nicht, dann steht es 2:2 und geht vielleicht anders aus. Aber wir haben uns ja trotzdem dann nicht so präsentiert, dass wir die Partie vielleicht noch umdrehen.“

Was für eine phänomenale Leistung gegen den TSV Hartberg! Hochverdient 4:1 gewonnen nach Toren von Anderson, Teixeira, Fridrikas und Cheukoua! Angekommen in der Bundesliga!!! Next stop Derby!

…zum Spiel: „Ein überraschend hoher Sieg von Lustenau, nach eigentlich sehr schlechten 40 Minuten. Sensationell, wie sie bisher gestartet sind in dieser Saison.“…vor dem Spiel über Lustenau: „Sie haben mich überrascht. Bisher machen sie es richtig gut.“…vor dem Spiel zu Hartberg: „Könnte heuer eine schwierige Saison werden.“

