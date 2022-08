Nach dem Vorfall um Hans Krankl nach dem ADMIRAL Bundesliga-Hochrisiko-Match der 4. Runde zwischen dem LASK und SK Rapid Wien am gestrigen Sonntag in der Raiffeisen Arena in Pasching, liegt nun auch ein STATEMENT der Polizei vor - siehe nachfolgend.

Hans Krankl (li.) als Sky-Experte mit Roland Streinz vom PayTV-Sender beim ADMIRAL Bundesliga-Match LASK vs. SK Rapid Wien in der Raiffeisen Arena in Pasching.

"Am 14. August 2022 wurde nach einem Hochrisikospiel in der Gemeinde Pasching eine koordinierte Abreise der Gästefans durch die Polizei vorgenommen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Dabei wollten die Beamten einen 69-jährigen Wiener mit seinem Fahrzeug anhalten.

Der Lenker leistete dem deutlich gegebenen Haltezeichen nicht Folge und fuhr auf einen Polizisten zu. Er stoppte sein Fahrzeug erst, als es bereits zu einem leichten Körperkontakt zwischen dem Beamten und der Stoßstange des Pkw gekommen war.

Anschließend rollte er mit dem Fahrzeug auf zwei weitere Polizisten zu und stoppte auch dort erst nach einem neuerlichen Kontakt. In weiterer Folge wurde der 69-Jährige von der Polizei nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung festgenommen und nach erfolgter Belehrung, Identitätsfeststellung und Sachverhaltsaufnahme wieder enthaftet. Weitere Ermittlungen folgen", so die Polizei in einer Stellungnahme.

