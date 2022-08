Es war der Spieltag der Heim-Mannschaften in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 4 der Saison 2022/2023. Für alles sechs Gast-Teams gab es an diesem August-Wochenende nichts zu holen. Erstmals wieder seit über 10 Jahren - damals in Runde 26 der Spielzeit 2011/2012. In einer Hinrunde letztmals Ende der 80iger! Weitere interessante Daten, Fakten und Statistiken siehe nachfolgend.

Mit viel Herzblut, Leidenschaft, Moral und der Euphorie eines Aufsteigers bereichern der 25-jährige Kameruner Michael Cheukoua, der beim 4:1-Kantersieg über den TSV Hartberg den Schlusspunkt setzte, und Austria Lustenau die ADMIRAL Bundesliga auf Anhieb.

Lukas Fridrikas nach 28 Jahren auf Spuren seines Vaters

SC Austria Lustenau – TSV Egger Glas Hartberg 4:1 (2:1)

Der überragende Bryan Teixeira erzielte in seinem 4. Liga-Spiel sein erstes Tor und lieferte bereits drei Assists ab. Anderson erzielte sein 2. Liga-Tor in dieser Saison – eines mehr als in seinen ersten drei BL-Saisonen zusammen. Der 24-jährige Brasilianer war erstmals in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt (Tor + Assist).

Lukas Fridrikas erzielte in seinem 9. Liga-Spiel sein erstes Tor – mehr als 28 Jahre nach dem letzten BL-Tor seines Vaters Robertas (21. Mai 1994). Michael Cheukoua (Foto oben) erzielte sein 2. Liga-Tor – beide in Heimspielen. Zuvor traf der 25-jährige Kameruner im Mai 2018 für den SCR Altach.

Der 32-jährige Bosnier Dario Tadic erzielte sein 43. Liga-Tor für den TSV Egger Glas Hartberg und baute damit den Klubrekord weiter aus.

"Schweden-Bomber" mit neuer Tiroler "Benchmark" - Ex-Rapidler mit Einwurf-Schleuder

FK Austria Wien - WSG Tirol 2:1 (1:0)

Austria-Sommerneuzugang Haris Tabakovic traf in beiden Liga-Spielen, in denen der 28-jährige Schweizer in der Startelf stand. Als Joker blieb der letztjährige Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga torlos. Der letzte Spieler der Violetten, der in seinen ersten zwei Startelf-Einsätzen in der BL traf, war Benedikt Pichler.

Dominik Fitz gelangen Tor + Assist. Das gab es bei Austria Wien in der Liga zuletzt heuer im Mai – auch damals war es Fitz (gegen Sturm Graz). Mittelfeld-Aktivposten Matthias Braunöder lieferte seinen 6. Liga-Assist ab – der FK Austria Wien ist in BL-Spielen mit Braunöder-Assist ungeschlagen (5S 1U).

Tim Prica traf als erster WSG-Tirol-Spieler in den ersten 4 Liga-Spielen einer Saison, dabei konnten es in Anbetracht weiterer, diverser Torchancen für den 20-jährigen "Schweden-Bomber" gar mehr sein. 4 BL-Spiele in Folge trafen bei Wattens zuvor nur Nikolai Baden Frederiksen und Giacomo Vrioni.

Ein weiterer Sommer-Neuzugang der Silberberger-Elf - Lukas Sulzbacher (vom SK Rapid) lieferte bei seinem Liga-Startelf-Debüt seinen ersten Assist ab (per Einwurf-Schleuder).

Diesmal kamen Kapitän Markus Pink und Austria Klagenfurt ungeschoren davon und landeten gegen die SV Guntamatic Ried einen verdienten 1:0-Sieg und ersten Dreier in der neuen ADMIRAL-Bundesliga-Saison. Gegen den anderen Klub aus Oberösterreich - den LASK (li. mit Felix Luckeneder) kassierten die Kärntner noch eine Auftakt-Niederlage...doch seither präsentieren sich die Pacult-Schützlinge wiedererstarkt und knüpfen von Spiel zu Spiel an die Vorjahresleistung an.

Debütant Cosgun mit bestem Zweikampf-Wert aller Akteure

SK Austria Klagenfurt – SV Guntamatic Ried 1:0 (0:0)

"Joker" Jonas Arweiler traf in zwei Liga-Partien in Folge – das gelang bei Austria Klagenfurt zuvor nur Routinier Markus Pink & Turgay Gemicibasi. Der 25-jährige Deutsche erzielte zwei der vier Jokertore von Klagenfurt in der Bundesliga. Der 30-jährige Deutsche Rico Benatelli lieferte in seinem 3. Liga-Spiel seinen ersten Assist ab. Austria-Captain Markus Pink gab 4 Torschüsse ab – Höchstwert in diesem Liga-Spiel.

Der kroatische Rieder Innenverteidiger Tin Plavotic, geboren in Wien, hatte 84 Ballaktionen – Höchstwert in diesem Liga-Spiel. Denizcan Cosgun gewann 11 Zweikämpfe – Höchstwert in diesem Liga-Spiel.

"Jugend forscht" beim Vizemeister aus der Steiermark

SK Puntigamer Sturm Graz – CASHPOINT SCR Altach 4:0 (1:0)

Stürmer Emanuel Emegha, Neuzugang im "Sommerschlussverkauf" bei Sturm Graz, erzielte in seinem 2. Liga-Spiel seinen ersten Doppelpack. Der Niederländer mit dem Gardemaß von 1,95 Metern, ist mit 19 Jahren und 191 Tagen jüngster Spieler von Sturm Graz, der als Joker einen Doppelpack erzielte.

Toptorjäger Rasmus Højlund erzielte sein 9. Liga-Tor im Kalenderjahr 2022 – nur der Ex-Wattener Giacomo Vrioni traf in diesem Jahr häufiger (10 Tore). Moritz Wels erzielte im Alter von 17 Jahren und 322 Tagen sein 1. Liga-Tor und ist damit der zweitjüngste BL-Torschütze des SK Puntigmaer Sturm Graz – nur Romano Schmid war 2017 gegen Austria Wien jünger (17 Jahre und 184 Tage). Christoph Lang lieferte einen Assist ab und war damit in jedem seiner zwei Spiele in dieser Saison an einem Tor direkt beteiligt.

Altachs Außenverteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor hatte 98 Ballaktionen – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Slowenisch-brasilianische Bullen-Power

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:1 (2:0)

Strahinja Pavlovic erzielte in seinem 2. Liga-Spiel mit seinem ersten Schuss sein erstes Tor. Der gebürtige Linzer Luka Sučić lieferte seinen 5. Assist in der ADMIRAL Bundesliga ab – alle gegen den WAC. Benjamin Šeško erzielte sein 2. Liga-Tor in dieser Saison – beide in der Red Bull Arena und vor der Halbzeitpauseause.

Der 23-jährige Brasilianer Fernando dos Santos verbuchte seinen 2. Liga-Assist – beide in Heimspielen und für Benajmin Šeško.

WAC-Stürmer Dario Vizinger erzielte sein 11. Liga- Tor. Zweimal traf er in der Nachspielzeit – beide Male gegen RB Salzburg.

Keito "knippst" am liebsten im "Wohnzimmer" in Pasching - Grüll gerne auswärts

LASK – SK Rapid Wien 2:1 (2:0)

Thomas Goiginger ist wieder ganz "der alte". Der 29-jährige, gebürtige Salzburger erzielte sein 36. Tor (in 175 BL-Spielen) – erstmals Kopfball. Keito Nakamura erzielte sein 8. Tor in der ADMIRAL Bundesliga – alle in Heimspielen und in seinem "Wohnzimmer" Raiffeisen Arena in Pasching.

Der 20-jährige Kroate Marin Ljubičić war in jedem seiner vier Liga-Spiele an zumindest einem Tor direkt beteiligt, nach 6 Toren in den ersten drei Spielen lieferte der Führende der Liga-Torschützenliste nun seinen ersten Assist ab.

Der Rapidler Marco Grüll erzielte im Kalenderjahr 2022 jedes seiner 5 Liga-Tore in Auswärtsspielen, sein letztes Heimtor erzielte der 24-jährige Pongauer im Oktober 2021 gegen den LASK. Der 23-jährige Serbe und defensive Mittelfeldspieler der Hütteldorfer - Aleksa Pejic - eroberte 12 gegnerische Bälle – Höchstwert in diesem Spiel.

Informations-Quelle: Bundesliga

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (1x) + Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2x)