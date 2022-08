Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Der Saisonstart war nicht zufriedenstellend. Wir wussten, dass wir am Spielersektor nachjustieren müssen. Wir sind froh, nach intensiver Suche, zwei Spieler neu in der Mannschaft zu haben. Marin Karamarko ist Stammspieler in der slowenischen Liga und soll unserer Defensive weitere Stabilität verleihen. Eylon Almog kommt von einem isrealischen Topklub und soll uns offensiv verstärken. Er ist sowohl an der Außenbahn als auch im Angriff einsetzbar. Beide Spieler sind in einem super Alter, sind hoch motiviert und ich bin überzeugt, dass sie uns weiterhelfen werden. Die Pause am Wochenende kommt uns in diesem Fall gelegen. Für das Ried-Spiel erwarte ich mir dann eine Reaktion auf dem Platz."

Der 19-jährige Stürmer Jürgen Lemmerer wird bis Saisonende zum Zweitligisten SV Lafnitz verliehen.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Jürgen ist ein absolut talentierter Spieler, dessen Fähigkeiten bereits bei den Einsätzen im Frühjahr erkennbar waren. Doch wichtig sind Spiele, Spiele und nochmal Spiele. Daher haben wir uns für eine Leihe nach Lafnitz entschieden. Das hat mit Lukas Fadinger auch funktioniert. Wir hoffen, dass auch er nach seiner Rückkehr für unsere Startelf in Frage kommt und ich bin mir sicher, dass er uns noch viel Freude bereiten wird."

Zdravo, Marin 🇭🇷

Schalom, Eylon 🇮🇱



Wir verstärken uns am Spielersektor und freuen uns Marin Karamarko (Abwehr) und Eylon Almog (Offensive) begrüßen zu dürfen.



