Der LASK gastiert am Samstag, den 20. August (19.30 Uhr, live im Ligaportal Ticker) beim SK Puntigamer Sturm Graz. Beide Teams präsentierten sich bislang formstark und liegen folgerichtig im Spitzenfeld der Tabelle.

Beim LASK jagt dieser Tage ein Topspiel das nächste: Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SK Rapid steht nun das Spitzenspiel gegen den amtierenden Vizemeister Sturm Graz auf dem Programm. Die Elf von Christian Ilzer legte auch in dieser Saison einen vielversprechenden Start hin und liegt nach vier Runden mit acht Zählern auf dem dritten Tabellenrang. In Runde zwei gelang den Steirern gar ein 2:1-Sieg gegen Salzburg.

Der LASK kann vor dem Gastspiel in Graz ebenfalls eine gute Bilanz vorweisen, drei Siege und ein Unentschieden lautet die fast makellose Ausbeute aus den ersten vier Liga-Spielen. Das letzte Duell der beiden schwarz-weißen Traditionsvereine brachte im Spätherbst 2021 ein wahres Torspektakel: 3:3 lautete das Endergebnis, nachdem die Linzer Athletiker nach 36 Minuten bereits mit 3:0 in Führung gelegen waren. Generell zeigte sich der LASK auswärts gegen Sturm stets in Torlaune. In jedem der letzten acht Auswärtsspiele gegen die Grazer trafen die Athletiker, insgesamt ganze 17 Mal. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat der LASK eine derartige Serie vorzuweisen.

Cheftrainer Didi Kühbauer:

„Sowohl Sturm als auch wir sind sehr gut in die Saison gestartet, uns erwartet eine schwierige Aufgabe in Graz. Der Gegner tritt gegen den Ball sehr aggressiv auf, da wird es wichtig sein, dass wir die nötige physische Präsenz aufbringen, um ihnen die Schneid abzukaufen. Jeder von uns muss bereit sein, ans Limit zu gehen - wir dürfen uns für keinen Meter zu schade sein. Dann ist auch gegen Sturm etwas möglich.“

Fotocredit: Harald Dostal (www.sport-bilder.at)