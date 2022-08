Das UEFA Euroapa League-Play-off-Hinspiel zwischen dem Vorjahresdritten der ADMIRAL Bundesliga - FK Austria Wien - und dem favorisierten Fenerbahce Istanbul SK, das 0:2 endete - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER - wurde Donnerstagabend in Halbzeit 1 von einem skandalösen Zwischenfall überschattet. Fenerbahce-Keeper Altay Bayindir sank am eigenen Fünfmeterraum plötzlich zu Boden, nachdem der 24-jährige Türke von einem Gegenstand aus dem Austria-Fan-Sektor an der Brust getroffen wurde. Siehe auch VIDEO nachfolgend im Beitrag.

Trommelschlägl kam aus Austria-Fan-Sektor

Wie aus der Wiederholung der ORF-TV-Bilder ersichtlich, handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Trommelschlägl, der offensichtlich aus dem Fan-Sektor von Austria Wien auf das Spielfeld flog.

Der 1,98 Meter große Goalie Bayindir hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die getroffene Stelle unterhalb des Halses und ging zu Boden. Nach kurzer Behandlung durch die medizinische Abteilung der Türken konnte der Torhüter glücklicherweise weiterspielen.

Bakalım Altay Bayındır'a yapılan bu saldırı Fenerbahçe'nin 10 saniyelik tezahüratı kadar gündeme getirilecek mi? pic.twitter.com/Fkcj8vqi40 — Mehmet Berke (@HonoreDeBerke) August 18, 2022

„Dann gibt es irgendwelche, die so eine Situation zerstören“

FAK-Chefcoach Manfred Schmid nach dem Match zum skandalösen Vorfall in ORF1: „Es ist sehr, sehr enttäuschend. Gott sei Dank hat der Torhüter weitergespielt – eine tolle Geste von ihm. Es war ein tolles Fest, die Fans haben uns getragen und dann gibt es irgendwelche, die so eine Situation zerstören. Das gehört sich nicht, das ist einer Austria nicht würdig."

Die Violetten verloren die Partie vor 14.000 Zuschauern in der Generali Arena gegen Favorit Fenerbahce nach einem engagierten, doch glücklosen Auftritt mit 0:2. Die Ausgangskonstellation für das Retourmatch nächsten Donnerstag in Istanbul ist demzufolge denkbar ungünstig.

Doch Schmid kämpferisch: "Den Ausschlag hat die Effizienz gegeben. Wir werden nächsten Donnerstag auf jeden Fall noch einmal angreifen."

Fotocredit: IMAGO/Saskim Photo