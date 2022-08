Der Wolfsberger AC verschaffte sich mit dem 1:0-Erfolg im Play-off-Hinspiel der UEFA Europa Conference League auf Kunstrasen-Terrain bei Molde FK eine günstige Ausgangsposition für das Retourmatch nächsten Donnerstag, den 25. August, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nachdem der vierfache norwegische Meister im heimischen Aker Stadion sieben Europacup-Partien en suite in regulärer Spielzeit nicht verloren hatte, brach Baribo mit seinem "goldenen Tor" diesen "Nimbus der Unbesiebarkeit". Nachfolgend Statements aus dem Wölfe-Lager.

Gold-Torschütze Tai Baribo. Der 24-jährige Israeli (hat auch portugiesische Nationalität) erzielte in dieser Saison bereits seinen 2. Europacup-Treffer und steuerte einen Assist bei.

Nach Arsenal triumphiert auch WAC in Molde

Die Wölfe treten damit in "große Fußstapfen", denn der letzte Sieg, der einem Auswärtsklub in Molde gelang, war am 26. November 2020 ein Renommierklub aus der Premier League: der FC Arsenal London. Die "Gunners" gewannen damals mit 3:0.

Es war zwar ein glanzloser und durchaus auch glücklicher Sieg für den WAC, doch was zählt, ist das Ergebnis. Nach dem 4:0 in Quali-Runde 3 eine Woche zuvor auf Malta bei Gzira United, ebenfalls auf Kunstrasen, steht bei den Kärntnern - auch dank eines überragenden Torhüters Hendrik Bonmann weiter "hinten die Null" in der noch jungen Europacup-Saison.

"Hatten Glück des Tüchtigen"

WAC-Chefcoach Robin Dutt bei ORF1: "Wir haben in der 1. Halbzeit einen Konter hervorragend gesetzt und hohes Pressing gespielt. Im Laufe des Spiels wurden wir hinten reingedrängt, hatten aber das Glück des Tüchtigen, weil die Jungs sich richtig reingehauen und die Null gehalten haben."

Der 57-jährige, gebürtige Deutsche, mit Blick auf das Retourmatch in einer Woche: "Es ist gerade mal Halbzeit, es steht 1:0. Die Chancen stehen weiter 50:50. Jetzt heißt es, mit der gleichen Intensität ins Rückspiel zu gehen. Wir wissen, was auf uns zukommt."

Sicherte den Sieg hinten ab und bereitete gar das 1:0-Siegtor von Tai Baribo (22. Min.) vorne vor: Hendrik Bonmann. Der 28-jährige Deutsche, geboren in Essen, bewahrte die Wölfe wiederholt vor einem Gegentor und war am "Tor des Abends" dank seines weiten Abschlages auf Assist-Geber Thorsten Röcher mit beteiligt.

"Sind erst 50 Prozent gespielt"

WAC-Keeper Hendrik Bonmann: "Das war eine großartige mentale und läuferische Leistung. Wir können stolz sein auf das, was wir auf den Platz gebracht haben. Aber es sind erst 50 Prozent gespielt. Ich hoffe, dass wir im Rückspiel daran anknüpfen können."

Der WAC-Keeper zur Heimstärke der Norwerger: „Wir haben in Molde gespielt. Wie ich erfahren habe, haben die die letzten acht internationalen Heimspiele nur einmal – gegen Arsenal – verloren. Doch man muss auch die Kirche im Dorf lassen."

Der Kofler-Nachfolger und Sommer-Neuzugang von 3. Liga-Absteiger Würzburger Kickers weiter: "„Wir haben es kämpferisch richtig gut gemacht und die richtige Körpersprache für das Spiel gezeigt. Wir hatten natürlich auch Glück, das muss man zugeben – aber das muss man sich auch erarbeiten."

Erling Moe, Coach Molde FK: "Wir nehmen das an, so ist Fußball. Der Anfang war gut, dann kam das Tor, da waren wir nicht gut vorbereitet."

Der 52-jährige Norweger hofft, dass Magnus Wolff Eikrem in einer Woche wieder fitter ist. Nach der Auswechslung des zuletzt verletzt fehlenden Spielgestalters war ein Bruch im Spiel der bis dato tonangebenden Molde-Mannen.

Fotocredit: WAC/Pessentheiner