Es war alles gegeben für ein großartiges Fußballfest beim Hinspiel im UEFA Europa League-Playoff zwischen Austria Wien und Fenerbahce Istanbul (0:2) am Donnerstagabend im Viola Park in Wien-Favoriten - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER. Doch dann in der 1. Halbzeit der Eklat: Fenerbahce-Keeper Altay Bayindir sank am eigenen Fünfmeterraum plötzlich zu Boden, nachdem der 24-jährige Türke von einem Gegenstand aus dem Austria-Fan-Sektor an der Brust getroffen wurde. Siehe auch VIDEO im separaten Beitrag. Am Tag danach meldet sich der Traditionsverein vom Verteilerkreis nun mit einer Stellungnahme.

"Wurf von Gegenständen auf Spielfeld ist unentschuldbares Fehlerverhalten"

Gerhard Krisch: „Wir entschuldigen uns in aller Form bei allen StadionbesucherInnen für die unangenehmen Vorkommnisse beim Playoff-Heimspiel gegen Fenerbahçe im Viola Park. Wir haben bereits mit der Aufarbeitung aller Themen begonnen, um entsprechende Maßnahmen für unseren zukünftigen Spielbetrieb (national und international) zu treffen."

Der FAK-Vorstand weiter: „Uns haben Rückmeldungen von StadionbesucherInnen zum gestrigen Playoff-Heimspiel erreicht, die sich im Viola Park unwohl fühlten, da es auf den Tribünen zu erhöhten Spannungen und vereinzelten Auseinandersetzungen kam. Die Vorkommnisse im und rund um das Stadion werden im Moment intern und mit allen involvierten externen Partnern aufgearbeitet. Unser Ziel ist ein sicheres Stadionerlebnis für alle BesucherInnen. Insbesondere möchten wir uns auch bei Fenerbahçe-Torhüter Altay Bayindir entschuldigen.

Der Wurf von Gegenständen auf das Spielfeld ist ein unentschuldbares Fehlverhalten, das wir als Verein ebenso nicht tolerieren werden. Die Video-Aufzeichnungen werden aktuell ausgewertet. Sobald der Täter identifiziert wurde, werden wir ein Hausverbot verhängen und bei der Bundesliga ein bundesweites Stadionverbot beantragen - weitere Gespräche sind dazu ebenfalls bereits vereinbart."

