Nach 5 Runden in der ADMIRAL Bundesliga steht fest, dass Aufsteiger Austria Lustenau eine absolute Bereicherung in der österreichischen Fußball-Belletage ist. Die Elf von Markus Mader "rockt" die Liga und hat bereits ein stolzes Start-Kapital von 7 Punkten (2S, 1U, 1N) . Am morgigen Samstag steht das mit großer Spannung erwartete Vorarlberg-Derby beim SCR Altach (4 Punkte) und dessen Neo-Chefcoach Miroslav Klose an - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Zuvor fand der 54-jährige Lustenauer Coach Markus Mader noch Zeit zum exklusiven Ligaportal-"Give-me-five"-Interview: 5 Fragen = 5 Antworten.

Ligaportal: Hallo Herr Mader. Gratulation zum gelungenen Saisonstart als Aufsteiger. Selbst kühnste Optimisten haben Ihrer Mannschaft diesen großartigen Saisonstart nicht zugetraut. 2 Heimsiege, dazu der 1:1-Achtungserfolg bei Rapid, nur die unglückliche 0:1-Niederlage in Ried. 7 Punkte als Start-Kapital für einen Aufsteiger aller Ehren wert! Zwicksen Sie sich da selbst manchmal und wie fällt Ihr Start-Fazit aus?

Markus Mader: Nein, erstens tut zwicken weh und zweitens bringt es nicht viel, wenn wir dauernd vom Start reden, da wir ja nach jedem gespielten Spiel schon vor der nächsten großen Herausforderung stehen. Zudem ist es oft so, dass dies einem Aufsteiger mit der Euphorie passieren kann. Aber natürlich sind wir mit dem Start sehr zufrieden!

Ligaportal: Der Start-Erfolg ist umso erstaunlicher, weil Sie mit Tabakovic (27) & Cham (15) Ihr 42-Tore-Duo aus dem Aufstiegsjahr verloren haben...wie ließ sich das in so kurzer Zeit kompensieren, allein über das Kollektiv oder was haben Sie gemacht, spezielle Teambuilding-Maßnahme etwa?

Markus Mader: Da hat unsere sportliche Leitung stark reagiert und richtig gute Verstärkungen geholt. Klar kann man 42 Tore nicht so einfach kompensieren, aber die Neuen machen einen echt guten Job und alle Anderen entwickeln sich ebenso nach vorne! Teambuilding findet bei uns in jedem Training statt.

Ligaportal: Nach diesem furiosen Auftakt ist die Euphorie sicher groß im Verein & Umfeld. Wie begegnen Sie dem...eher bremsen oder weiter auf der Welle treiben lassen und was sind für Sie die gravierenden Unterschiede zwischen Bundesliga & 2. Liga?

Markus Mader: Die größten Unterschiede sind sicherlich das höhere Tempo, die robuste Körperlichkeit, aber auch die abgewichsten Gegner, die viel Erfahrung in der Bundesliga mitbringen, über die wir ja noch nicht verfügen! Die Euphorie ist natürlich da, aber die Jungs bleiben am Boden...oder wir holen sie runter...! Sie wissen genau, was jeden Spieltag auf sie zukommt.

Ligaportal: Nun steht am morgigen Samstag das prestigeträchtige Vorarlberg-Derby beim SCR Altach an. Derbies haben immer einen speziellen Charakter...welchen hat dieses für Sie und Ihr Team?

Markus Mader: Wir freuen uns alle auf das Derby, es ist ja schon seit vielen Tagen ausverkauft, und für solche Spiele trainieren wir jeden Tag hart. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballfest und alle Fans im Stadion gehen danach nach Hause und sagen: Mann, war das ein geiles Spiel! Was mir nicht gefallen würde, sind Dummköpfe, die sich die Köpfe einschlagen.

Ligaportal: Ihr Pendant in der Coaching-Zone vom SCR Altach trägt einen weltberühmten Namen als Spieler - Miroslav Klose. Wie haben Sie ihn als Weltklasse- und WM-Rekord-Torjäger verfolgt und was ist Deine Meinung über ihn?

Markus Mader: Ich finde, dass Fußball-Vorarlberg stolz sein kann, dass Miro in Vorarlberg arbeitet. Dass zeigt auch, dass wir hier im Ländle richtig gute Arbeit machen und kein unbekannter Fleck in Europa darstellen. Ich wünsche ihm jedenfalls viel Erfolg (wenn möglich aber nicht grad am Samstag) und bin überzeugt, dass er auch als Trainer eine ähnlich großartige Karriere wie auch als Spieler machen wird!

Ligaportal: Besten Dank für das Interview

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at