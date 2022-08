Das Top-Spiel der 5. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 zwischen den einzig noch unbesiegten Teams von Sturm Graz und Spitzenreiter LASK verlief in Halbzeit 1 sehr intensiv, doch auch sehr von der Taktik geprägt - großer Respekt auf beiden Seiten, beide neutralisierten sich. Torchancen Mangelware. 0:0-Halbzeitstand - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER. Großer Aufreger dann in Minute 33, als der Ball im Netz lag - im Gäste-Gehäuse. Es folgte das große Warten.

Was war passiert?

"Danish Dynamite" zündete - Rasmus Højlund war der Athletiker-Abwehrkette enteilt, umkurfte auch noch im "Eins-gegen-Eins" Keeper Alexander Schlager und schob ein zum vermeintlichen 1:0-Führungstor für den Vizemeister. Doch stand klar im Abseits. Was das Schiedsrichter-Gespann um Referee Walter Altmann aus Tirol jedoch zunächst nicht wahrnahm. Es folgte das lange Warten, ehe nach über zwei Minuten VAR-Abseits-Check auf "kein Tor" entschieden wurde.

Dabei war die Szene ziemlich eindeutig und der 19-jährige Däne klar mit dem Bein hinter der Linzer Vierer-Abwehrkette - siehe Foto oben. Der SKY-Kommentator meinte danach, Højlund war in dieser Aktion "gefühlt um einen Millimeter" im Abseits, "die knappste Entscheidung" ever.

