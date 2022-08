Seit der FC Red Bull Salzburg heuer im Frühjahr seinen 9. Meistertitel en suite in der ADMIRAL Bundesliga holte und damit den Fix-Platz in der Gruppenphase der neuen UEFA Champions League-Saison 2022/23 sicher hat, wird in der Mozartstadt dem 25. August entgegen gefiebert. Dem Tag der Auslosung in Istanbul, wo auch das Finale stattfindet (10. Juni 2023). Welche fußballerischen "Filetstücke" aus der europäischen Eliteklasse werden den Roten Bullen diesmal serviert? Auf den Geschmack gekommen sind sie nach 3 Königsklasse-Spielzeiten ja längst. Ligaportal berichtet hier LIVE über den "Lostrommel-Wirbel" und das Ergebnis!

Vorhang auf! Wer wartet bzw. kommt in diesem Herbst auf die Roten Bullen aus Salzburg zu? Siehe auch separaten Vorab-Beitrag.

Das sind die 32 Teilnehmer:

Österreich: FC Salzburg; Deutschland: FC Bayern München, BVB, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Bayer Leverkusen; England: FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City, Tottenham; Spanien: Real und Atlético Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla; Italien: AC & Inter Mailand, Juventus, Napoli; Frankreich: Paris SG, Ol. Marseille; Portugal: Benfica & Sporting Lissabon, FC Porto; Niederlande: Ajax Amsterdam; Schottland: Celtic & Glasgow Rangers; Ukraine: Shakhtar Donetsk; Belgien: Club Brugge; Tschechien: Viktoria Plzeň; Dänemark: FC Kopenhagen; Kroatien: Dinamo Zagreb und Israel: Maccabi Haifa.

Was für eine Art "Goldgräber-Stimmung" in der Königsklasse: die Gruppenphase-Teilnahme beschert jedem der 32 Klubs bereits 15,6 Mio. Euro. Jeder Vorrunden-Sieg wird mit 2,8 Mio. Euro "versüsst", jedes Vorrunden-Remis mit 930.000 Euro. Bis zu 84 Mio. Euro für einen Verein sind alleine an Prämien möglich!

Zunächst läuft das Show-Vorprogramm inkl. Rückblick auf die Champions League-Saison 2021/2022 plus Talk-Time, bevor es dann hoffentlich bald los geht!

18:10 Uhr: Arrigo Sacchi, der den AC Milan zweimal zum Triumph in der Königsklasse geführt hatte, wird mit der Auszeichnung des UEFA-Präsidenten geehrt.

18:15 Uhr: Final-Botschafter Hamit Altıntop (gebürtiger Gelsenkirchener, als Profi aktiv u.a. für FC Bayern München & Real Madrid) bringt den "Henkelpott" auf die Bühne...letzte Erklärungen folgen, ehe dann die erste Kugel gezogen wird von 32!

Salzburg gegen Robert Ljubicic-Klub Dinamo Zagreb sowie AC MIlan & Tuchels FC Chelsea

GRUPPE A: Ajax Amsterdam, FC Liverpool, SSC Neapel, Glasgow Rangers.

GRUPPE B: FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brügge.

GRUPPE C: FC Bayern München, FC Barcelona, Inter Mailand, Viktoria Pilsen.

GRUPPE D: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspurs, Sporting Lissabon, Olympique Marseille.

GRUPPE E: AC Mailand, FC Chelsea, FC Salzburg, Dinamo Zagreb.

GRUPPE F: Real Madrid, RB Leipzig, Shaktjar Donetsk, Celtic Glasgow.

GRUPPE G: Manchester City, FC Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhagen.

GRUPPE H: Paris SG, Juventus Turin, Benfica Lissabon, Maccabi Haifa.

TERMINE GRUPPENPHASE (Die./Mi.)

Spieltag 1: 6./7. September

Spieltag 2: 13./14. September

Spieltag 3: 4./5. Oktober

Spieltag 4: 11./12. Oktober

Spieltag 5: 25./26. Oktober

Spieltag 6: 1./2. November

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty