In der 5. Rd. der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 fanden nur 5 der 6 Spiele statt, weil Rapid Wien von seiner "Europacup-Statuten-Option" Gebrauch machte und wegen der diversen "englischen Wochen" bzw. dem Conference League-Playoff-Duell mit dem FC Vaduz das Heimspiel gegen den TSV Hartberg verlegen ließ (Termin noch offen). Auffallend, dass es ein Spieltag der Gast-Mannschaften wurde! Allein vier - allesamt knappe - Auswärtssiege, drei davon mit 2:1. Bei den großen Gewinnern schon wieder die Überraschungs-Teams LASK & Aufsteiger Austria Lustenau dabei. Interessante Studien in nachfolgender Nachlese!

Stets das Spielgerät im Visier: Fernando - Rote Bullen-Ballkünstler vom Zuckerhut.

Fernando ein echter Hit in der Mozartstadt

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0)

Der brasilianische Sommerneuzugang Fernando dos Santos Pedro verzückt weiter die Salzburger Fans, erzielte in seinem 5. BL-Spiel bereits sein 3. Tor. In 4 seiner 5 BL-Spiele hatte der 23-jährige Stürmer, der es auch in das Ligaportal-"hausbauführer-Team der Runde" schaffte und somit bis morgen Mittag bei den Fußball-Fans zur Auswahl zum "bwin-Spieler der Runde" steht, mindestens eine direkte Torbeteiligung.

Sein Schweizer Sturmpartner Noah Okafor erzielte sein 5. BL-Tor im Kalenderjahr 2022 – erstmals traf der 22-Jährige als Joker. 2021 erzielte der achtfache Nationalspieler der Eidgenossen 8 Tore – 5 davon als Joker.

"Oberbulle" Andreas Ulmer lieferte seinen 2. Assist in dieser BL-Saison – für den 36-jährigen Linzer bereits einer mehr als in der gesamten Vorsaison. Einen mehr hat derzeit Maurits Kjærgaard – der 19-jährige Däne steht nach 5 Runden bei 3 Torvorlagen, allesamt in Heimspielen und nach der Halbzeitpause.

Der zuverlässige Klagenfurter Innenverteidiger Nicolas Wimmer hatte 8 klärende Aktionen – Höchstwert in diesem BL-Match!

Der Lauf des Bryan - Instinktfußballer Teixeira mit dem richtigen Näschen

SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:1 (1:2)

Altachs Alexis Tibidi erzielte in seinem 5. BL-Spiel mit seinem 8. Abschluss sein erstes Tor. Der französische Leihspieler vom deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart wurde mit 18 Jahren und 290 Tagen zum zweitjüngsten Altacher BL-Torschützen (nach Mehmed Malkoc, 18 Jahre und 3 Tage).

Bryan Teixeira hat einen Lauf und war an 7 der 9 Tore des SC Austria Lustenau in dieser BL-Saison direkt beteiligt (2 Tore, 5 Assists). Mit 5 Assists lieferte der 21-jährige Franzose die meisten in dieser Spielzeit ab, so viele Scorerpunkte hat sonst nur LASK-Mittelstürmer Marin Ljubičić (7).

Austria-Kapitän Matthias Maak erzielte im 5. BL-Spiel für den SC Austria Lustenau sein 1. Tor – gleich viele wie 2019/20 in 16 Spielen für Gegner SCR Altach. Der 30-jährige Steirer ist der siebente Lustenauer Torschütze – Höchstwert eines Teams in dieser BL-Saison.

Der rechte Offensivverteidiger Manuel Thurnwald lieferte bereits seinen 4. Tor-Assist in dieser BL-Saison ab – erstmals nicht für Atdhe Nuhiu. Der 20-jährige Pongauer im Dress der Lustenauer - Tobias Berger - lieferte in seinem 4. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga seinen ersten Assist ab.

"Japanese Boy" mit unstillbaren Torhunger

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK 0:1 (0:0)

Gold-Torschütze Keito Nakamura hatte seine sechste direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison (je 3 Tore und Assists). In der gesamten Vorsaison kam der 22-jährige Japaner in 22 BL-Spielen auf insgesamt 7 Torbeteiligungen. Der Linksaußen traf erstmals in 2 BL-Partien en suite. Im Kalenderjahr 2022 erzielte der "Unterschiedsspieler" 8 Tore – nur Rasmus Højlund (9) von Sturm Graz und der letztjährige WSG Tirol-Torjäger Giacomo Vrioni (10) mehr.

Österreich-Rückkehrer Robert Zulj lieferte erstmals seit März 2014 einen BL-Assist ab – damals für Sadio Mane (jetzt FC Bayern München) mit Red Bull Salzburg gegen den vorherigen Klub des Welsers Zulj, die SV Guntamatic Ried. Ein anderer gebürtiger Welser - René Renner - hatte 95 Ballaktionen für die Athletiker – mit großem Abstand Höchstwert in diesem BL-Spiel - siehe auch nachfolgende Statistik.

Der 23-jährige, slowenische Sommer-Neuzugang von Vizemeister SK Sturm Graz - Tomi Horvat - gab 5 Torschüsse ab – Match-Höchstwert.

Wenn´s "fitzt" bleiben Wiener Violette unbesiegt

RZ Pellets WAC – FK Austria Wien 1:2 (1:1)

Thorsten Röcher erzielte sein erstes Tor in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga und traf damit in jeder seiner letzten 9 BL-Saisonen – nur 2010/11 blieb der 31-jährige WAC-Stürme torlos.

Austria-Sommerneuzugang Andreas Gruber erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison im erst 3. Einsatz. Drei seiner letzten 5 BL-Tore verbuchte der Ex-LASKler gegen den WAC. Der 27-jährige, gebürtige Lienzer hatte 9 direkte Torbeteiligungen gegen den WAC (5 Tore, 4 Assists) – sein persönlicher BL-Höchstwert.

"Joker" Marco Djuricin erzielte sein 7. Bundesliga-Tor gegen den WAC – sein persönlicher Höchstwert.

Youngster Dominik Fitz lieferte seinen 12. BL-Assist ab. Wenn Fitz ein Tor vorbereitete, dann blieb der FK Austria Wien unbesiegt (8S, 2U).

WAC-Sommer-Neuzugang Konstantin Kerschbaumer bereitete 4 Abschlüsse vor – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Präsenter Prica

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol 1:2 (1:0)

Der Rieder Recke Tin Plavotic erzielte in seinem 34. BL-Spiel mit seinem 17. Abschluss endlich sein erstes Tor. Die Heinle-Elf hatte in diesem Match 17 zu 10 Torschüsse zu ihren Gunsten. Die Abschluss-Schwäche ist bisher das große Manko der Innviertler.

Ballbesitz-Wert (54:46%), Zweikampf- (51:49%) und Pass-Quote (80:75%) und Eckball-Statistik (8:5) sahen die Mannschaft um Kapitän Marcel Ziegl vor den siegreichen Silberberger-Schützlingen.

Sandi Ogrinec erzielte sein 2. Tor in dieser BL-Saison – bereits eines mehr als in der vergangenen Spielzeit. Žan Rogelj verbuchte sein 5. BL-Tor in der ADMIRAL Bundesliga, die letzten zwei des 22-jährigen Slowenen davon auswärts bei der SV Guntamatic Ried.

WSG-Stürmer Tim Prica (Foto) war in jedem der 5 BL-Spiele in dieser Saison an zumindest einem Tor direkt beteiligt. Der 20-jährige "Schweden-Bomber" (5 Treffer nach 5 Runden) war an 6 der 8 WSG-Tirol-Tore in dieser BL-Saison direkt beteiligt – nur bei den beiden Ogrinec-Toren nicht.

Wattens Abwehrchef Raffael Behounek hatte 93 Ballaktionen – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty + GEPA-ADMIRAL