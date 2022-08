Noch 2 Mal schlafen, dann ist es soweit! Vorfreude pur! Zieht Österreichs Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der in der 4. Saison in Folge in der Gruppenphase der UEFA Champions League dabei ist, das große Los? Titelverteidiger Real Madrid mit David Alaba, das Starensemble von Paris Saint-Germain, FC Bayern oder ein anderes europäisches Schwergewicht? Fußball-Österreich blickt am Donnerstag - Ligaportal berichtet LIVE ab 18 Uhr - gebannt nach Istanbul, wo in diesem Jahr die Auslosung zur Gruppenphase stattfindet (am 10. Juni 2023 auch das Finale) und die drei Gruppen-Gegner der Salzburger ermittelt werden.

Ein Treffer, der den erfolgsverwöhnten und favorisierten FC Bayern München am 16. Februar mitten ins Herz traf: Junior Adamu brachte die heroisch fightenden Salzburger per blitzsauberem Treffer im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0 in Führung. DFB-Nationalspieler Niklas Süle blieb da nurmehr das Nachsehen. Am Ende 1:1.

Zum 3. Mal gegen spanischen und/oder deutschen Klub?

Ist auch zum 3. Mal für den FC Red Bull Salzburg in der Königsklassen-Gruppenphase wieder ein Klub aus der Deutschen Bundesliga und Primera Division dabei? Nachdem die Roten Bullen in ihrer CL-Premierensaison 2019/2020 auf den FC Liverpool, SSC Napoli und KRC Genk trafen, erwischten sie in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils einen spanischen und deutschen Top-Klub. So traf der österreichische Serienmeister in 2020/21 auf die jeweiligen Meister FC Bayern München & Atlético Madrid (dazu noch Lok Moskau) und in 2021/2022 auf den FC Sevilla & VfL Wolfsburg (plus den damals französischen Meister OSC Lille).

Dabei schaffte das Team von Chefcoach Matthias Jaissle in der vergangenen Spielzeit den größten Erfolg in der Red Bull-Ära: Aufstieg in das Achtelfinale, wo dann gegen den deutschen Rekordmeister nach einem begeisternden 1:1-Heimerfolg (der Ausgleich durch Kingsley Coman "Last-Minute") im Rückspiel in München im März mit 1:7 Endstation war. Wobei sich das Resultat relativiert, weil Ulmer und Co. zuvor durch den Covid-Cluster inkl. Zwangspause beeinträchtigt waren.

Jaissle: "Ungern noch einmal gegen gleiche Gegner"

Die Vorfreude bei RB Salzburg-Chefcoach Matthias Jaissle auf seine persönlich zweite Champions League-Saison ist groß. Der 34-jährige Deutsche meinte gegenüber dem Kurier bescheiden: „Ich halte es ähnlich wie letzte Saison und bin dankbar, dass wir dabei sein dürfen.“ Nachsatz: „Wir wollen wieder zeigen, wofür Red Bull Salzburg steht, wollen uns auch auf internationalem Top-Niveau nicht verstecken.“ Jaissle habe kein Wunschlos und "nehme, was kommt", um allerdings klar zu betonen, dass er "ungern noch einmal gegen die gleichen Gegner spielen würde" wie im Vorjahr.

Der 23-jährige Argentinier Nicolás Capaldo wurde in punkto Wunschgegner im Kurier konkreter, um gegen einen Landsmann spielen zu wollen: „Ich würde gerne gegen Paris St. Germain und Lionel Messi spielen." Der 20-jährige, belgische Rechtsverteidiger Ignace van der Brempt träumt von Titelverteidiger Real Madrid als Gegner: „Weil das schon in meiner Kindheit mein Lieblingsteam war."

Und ÖFB-Team-Abwehrspieler Maximilian Wöber wünscht sich den AC Milan: „Wir hatten noch nie einen italienischen Gegner in der Champions League. Milan ist eine absolut legendäre Mannschaft, und es wäre sicherlich eine richtig coole Sache, im San Siro zu spielen.“ Der 24-jährige Wiener weiter: „Tottenham mit dem neuen Stadion ist sicher auch eine Reise wert. Celtic Glasgow hat auch eine mega Stimmung, es macht sicher richtig Spaß, dort zu spielen.“

Neues Salzburger Champions League-Trikot

Die Roten Bullen aus Salzburg haben sich übrigens für die neue Champions League Saison mit "neuer Haut" geschmückt - siehe Video-Präsentation.

𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗜𝗭𝗕𝗨𝗥𝗚 𝗗𝗔𝗛𝗢𝗔𝗠 🏞️🇦🇹

𝗜𝗡 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗭𝗨 𝗛𝗔𝗨𝗦𝗘 🌍🏡



DAS ist es! Unser #UCL-Trikot 22/23! 🔥 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 23, 2022

VORMERKEN: Ligaportal berichtet Donnerstag ab 18 Uhr LIVE

Wer wird es sein und wartet in diesem Herbst auf die Roten Bullen aus der Mozartstadt? Der österreichische Serienmeister wird im übrigen aus TOPF 3 gezogen. Auf Ligaportal verpassen Sie nichts - wir berichten LIVE ab 18 Uhr (plus tags darauf Freitag ab 13 Uhr bzw. 14:30 Uhr über die Europa- und Conference League-Auslosung!)

Bei der Champions League-Auslosung sind 26 automatisch qualifizierte Mannschaften dabei sowie sechs Sieger der Play-off-Runde, die heute und morgen Abendabend noch ermittelt werden. Die Teams werden in vier Lostöpfe eingeteilt.

In Topf 1 befinden sich Titelverteidiger Real Madrid, der Sieger der UEFA Europa League - Eintracht Frankfurt - sowie die Meister der sechs am höchsten platzierten Nationen, die sich nicht über einen der Titel 2021/2022 qualifiziert haben; die Töpfe 2 bis 4 werden über die Klub-Koeffizientenrangliste festgelegt.

Sollte ein Verband 2 Vertreter haben, werden Klubs gepaart, um ihre Spiele zwischen Dienstag und Mittwoch aufzuteilen. Bei Verbänden mit 4 Teilnehmern wird es zwei Paarungen geben. Diese werden nach TV-Interesse vorgenommen.

Mannschaften aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen. Weitere Einschränkungen werden im Vorfeld der Auslosung bekanntgegeben.

Topf 1: Real Madrid (ESP, Champions-League-Sieger), Eintracht Frankfurt (GER, Europa-League-Sieger), Manchester City (ENG), AC Mailand (ITA), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), FC Porto (POR), Ajax Amsterdam (NED).

Weitere Töpfe: Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen (alle GER), FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur (alle ENG), FC Barcelona, Atlético Madrid, FC Sevilla (alle ESP), Juventus Turin, Inter Mailand, FC Neapel (alle ITA), FC Salzburg (AUT), Shakhtar Donetsk (UKR), Sporting Lissabon (POR), Olympique Marseille (FRA), Club Brugge (BEL), Celtic Glasgow (SCO).

Wie geht es danach weiter?

Im Anschluss an die Auslosung wird der Spielplan der Gruppenphase festgelegt, der sich aufgrund der FIFA-WM 2022 in Katar über 8 Wochen im Herbst erstreckt.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, d.h.: von den 32 Starten kommt die Hälfte = 16 weiter in das Achtelfinale. Für die Gruppendritten geht es in der K.-o.-Phase der UEFA Europa League weiter, wo sie mit den Gruppenzweiten der UEFA Europa League um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Wann sind die Termine der Gruppenphase?

Spieltag 1: 6./7. September

Spieltag 2: 13./14. September

Spieltag 3: 4./5. Oktober

Spieltag 4: 11./12. Oktober

Spieltag 5: 25./26. Oktober

Spieltag 6: 1./2. November

Auslosung Achtelfinale: 7. November

K.o.-Runden-Termine im Frühjahr 2023

Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung: 17. März 2023

Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023

Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023

Finale in Istanbul am 10. Juni 2023

Das Finale der Champions League 2022/23 findet am 10. Juni 2023 im Atatürk Olympiastadion in Istanbul statt, Schauplatz des denkwürdigen Comebacks von FC Liverpool gegen den AC Milan im Endspiel 2005.

Coming soon to the UEFA Champions League ❤️‍🔥 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 23, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty