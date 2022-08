In Rd. 6 der ADMIRAL Bundesliga gastiert die SV Guntamatic Ried beim zuletzt spielfreien TSV Hartberg - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Überhaupt haben die Innviertler ein "Auswärts-Doppel", genau genommen gar Dreierpack vor der "Brust". Nach der Reise in die Ost-Steiermark folgt eine Woche darauf der "Kurz-Trip" aus dem Innviertel nach Wels und Pasching, wo Sonntag, 4. September, das prestigeträchtige, emotionsgeladene OÖ-Derby beim LASK ansteht. Vorab gilt es für die Heinle-Elf nach 2 Niederlagen in Folge wieder zu punkten. In Hartberg gegen einen laut Michael Martin Gegner "auf Augenhöhe".

Ein echter Wikinger kennt keinen Schmerz! Stets nah dran am Gegner, bis es weh tut: Michael Martin (li.) von der SV Ried, hier im Duell mit Ivan Ljubic im Heimspiel gegen Vizemeister SK Sturm Graz (Endstand 1:1). Am kommenden Samstag geht es gegen den zweiten Steirer Bundesliga-Klub für den Ex-Steyrer und die Rieder.

"Viel besser kann man nicht mehr spielen"

In der vergangenen Runde kassierten die Rieder nach 1:0-Pausenführung und genügend Torchancen eine 1:2-Heimniederlage gegen die WSG Tirol. Die Elf von Chefcoach Christian Heinle nimmt nunmehr mit vier Punkten (1 Sieg, 1 Remis, 3 Niederlagne) den 10. Tabellenplatz ein.

SVR-Sommerneuzugang Michael Martin: „Wir haben gegen Tirol eine super Mannschaftsleistung erbracht. Man hat von Anfang an gespürt, dass wir die drei Punkte holen wollen." Der 22-jährige Deutsche, der zur neuen Saison vom ADMIRAL 2. Ligisten Vorwärts Steyr zur SV Ried wechselte, weiter: „Unsere Torverwertung war leider nicht gut. Davon abgesehen haben wir aber ein sehr gutes Spiel hingelegt. Es war sehr bitter, weil wir dieses Spiel klar gewinnen hätten müssen. Viel besser kann man nicht mehr spielen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir torgefährlicher werden. Der Fokus gilt jetzt dem nächsten Spiel.“

"Englische Woche" mit Auswärts-Dreierpack für Rieder

Daher "Mund abputzen", weiter geht´s...vor der bevorstehenden "englischen Woche" mit Liga-Alltag in Hartberg (Samstag), ehe dann zwei OÖ-Derbies für die Rieder folgen. Zunächst Mittwoch, 31. August, in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup bei Regionalligist WSC Hogo Hertha Wels (19:30 Uhr) und dann am Sonntag, 4. September, in Runde 7 der ADMIRAL Bundesliga das brisante Duell mit dem LASK (Raiffeisen Arena Pasching, 17 Uhr).

Vorweg schaut SVR-Trainer Christian Heinle nochmal in den Rückspiegel: „Die Niederlage gegen Tirol war irrsinnig bitter. Es war meine erste Heimniederlage. Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, der Spielverlauf war aber denkbar ungünstig."

Der 37-jährige Grieskirchener ergänzt: „Wir hatten bereits vor dem 1:0 die eine oder andere gute Chance und auch nach dem Tor hatten wir Chancen auf das 2:0. Wir haben gegen die bis dato torgefährlichste Mannschaft nichts zugelassen. Unseren Matchplan haben wir sehr gut umgesetzt. Ein Fehler wie beim 1:1 kann passieren. Die Reaktion der Mannschaft war positiv, sie hat weiterhin Gas gegeben.

Leider war an diesem Tag das Spielglück nicht auf unserer Seite. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Wir hatten eine extrem positive Energie in der Mannschaft. Das stimmt mich auch für die nächsten Wochen sehr positiv.“

Das Spiel von Hartberg bei Rapid aus der vergangenen Runde wurde verschoben. Die Hartberger haben nach vier Spielen drei Punkte auf dem Konto und sind Tabellenelfter. Nach dem vielversprechenden Auftakt-Sieg gegen den SCR Altach (2:1) dank Matchwinner Donis Avdijaj, der inzwischen bei Foda-Klub FC Zürich auf Torejagd geht, folgten drei Niederlage in Folge (1:2 bei WSG Tirol, 0:2 daheim gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und die bitter 1:4-Pleite bei Aufsteiger Austria Lustenau).

Wer schafft Turnarount im Duell der zuletzt Sieglosen?

SVR-Mittelfeldspieler Michael Martin: „Hartberg hat auch keinen guten Start hingelegt. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir so spielen wie gegen Tirol, dann bin ich optimistisch, dass wir drei Punkte einfahren werden. Es darf keine Rolle spielen, ob wir zuhause oder auswärts antreten. Punkte sind zuhause und auswärts wichtig. Wir müssen so fokussiert sein wie gegen Tirol, aber vor dem Tor konzentrierter sein. Es geben in der Mannschaft alle Gas, jeder gibt sein Bestes. Ich arbeite jeden Tag hart daran, dass ich in der Startelf stehe und belohne mich damit auch dafür.“

Sein Trainer Christian Heinle meint: „Hartberg ist schwierig in die Saison gestartet. Sie haben am Anfang sehr unglücklich Punkte abgegeben. Es ist in diesem Spiel alles drin für uns. Wir wollen unsere Leistung jetzt auch in Punkte ummünzen. Hartberg kann die eine oder andere Veränderung vornehmen. Wir werden auf alles gefasst sein. Es ist ein Gegner auf Augenhöhe und ein wichtiges Spiel für uns.“

SV Ried vs. TSV Hartberg in Bundesliga bisher unbesiegt

In der 32. Runde der vergangenen Bundesliga-Saison trennten sich die SV Guntamatic Ried und der TSV Egger-Glas Hartberg am 20. Mai in Ried mit einem 1:1. Die beiden Treffer erzielten Donis Avdijaj (5.) für Hartberg und Seifedin Chabbi (71.) für Ried.

Duelle in der ADMIRAL Bundesliga gab es zwischen beiden Klubs bisher derer acht! Bilanz: 3 Siege SV Ried, 5 Remis. Torverhältnis: 10:6 zugunsten der Innviertler.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at