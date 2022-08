Austria Wien gastiert am Donnerstag - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - im Rückspiel des UEFA Europa League Playoffs im Şükrü Saracoğlu Stadion in Istanbul bei Fenerbahçe SK. Das Hinspiel in Wien-Favoriten endete mit einer 0:2-Niederlage für die Veilchen.

"Genau das kann eine Chance für uns sein..."

„Nach dem 0:2 im Hinspiel traut uns in Istanbul niemand etwas zu. Ich glaube, dass genau das eine Chance für uns sein kann“, betont Trainer Manfred Schmid.

Die Leistung beim ersten Duell vor einer Woche in Wien gibt Hoffnung: „Wir haben das Hinspiel aufgrund individueller Fehler verloren. Es war ein Spiel weniger Torchancen. Wir hatten einen guten Spielaufbau, waren technisch gut unterwegs, auch die Raumaufteilung war o.k. Im letzten Drittel haben wir die Pässe nicht mit der nötigen Genauigkeit und Entschlossenheit gespielt“, erklärt Schmid.

Fenerbahçe gewann am Montag in der Liga gegen Adana Demirspor mit 4:2 und steht nun nach drei Runden mit sieben Punkten an der Tabellenspitze der türkischen Süper Lig. „Wir haben auch dieses Spiel unseres Gegners genau beobachtet. Fenerbahçe hat einen klaren Spielstil. Wir wissen, was uns erwartet. Sie haben viel Qualität und einen breiten Kader“, sagt der Austria-Trainer.

"Im Fußball hat immer auch der Kleinere eine Chance gegen den Großen"

Die Veilchen landeten am frühen Mittwoch-Nachmittag in Istanbul und absolvierten um 18 Uhr im Şükrü Saracoğlu Stadion ihr Abschlusstraining. Offensiv-Spieler Manfred Fischer stellt klar: „Wir sind nach Istanbul gekommen, um uns für die Europa League zu qualifizieren, wir sind nicht hier, um uns Istanbul anzusehen. Im Fußball hat immer auch der Kleinere eine Chance gegen den Großen“.

Auch Manfred Schmid traut seiner Mannschaft gegen das türkische Spitzenteam einiges zu: „Wir müssen einen Rückstand aufholen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, gut nach vorne zu spielen und Spieler in unseren Reihen zu haben, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Ich bin jemand, der immer an die Chance seiner Mannschaft glaubt.“

Der Sieger des Playoffs qualifiziert sich für die Gruppenphase der UEFA Europa League, der Verlierer für die Conference League. Die Auslosung für die Europa League erfolgt am Freitag um 13:00 Uhr, jene der Conference League um 14:30 Uhr.

Fotocredit: Josef Parak