Die Loskugel vom FC Red Bull Salzburg wird am morgigen Donnerstag in Istanbul - Ziehung ab 18 Uhr LIVE auf Ligaportal - bei der Auslosung der Champions League-Gruppenphase unter den 32 Klubs in Topf 3 sein. Namhafte Gegner wie Inter Mailand, Napoli, Borussia Dortmund (mit Karim Adeyemi), Sporting und Benfica Lissabon oder Schachtar Donezk bleiben dem Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga damit erspart. Die ganz großen Kaliber befinden sich allerdings mit Titelverteidiger Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München und Paris Saint Germain in Topf 1. Auch Los-Topf 2 hat es in sich...

Der 19-jährige, gebürtige Linzer Luka Sučić (hier im Duell mit Renato Steffen vom VfL Wolfsburg im vergangenen Herbst in der Gruppenphase) schaffte in der vergangenen Saison auch in der Königsklasse den Durchbruch und schaut erwartungsfroh auf die morgige Gruppen-Auslosung der Champions League in Istanbul.

Wiedersehen mit Oliver Glasner?

Topf 1 beinhaltet die aktuellen Champions der "Königsklasse", der Europa League sowie die Meister der 6 Länder mit den höchsten UEFA-Koeffizienten. Dieses Jahr sind das Real Madrid mit David Alaba und das vom Ex-Salzburger Oliver Glasner geocachte Eintracht Frankfurt.

Dazu kommen der FC Bayern München mit Marcel Sabitzer, Manchester City mit Trainer Pep Guardiola , Paris Saint-Germain mit Messi, Neymar & Mbappe, der FC Porto, AC Milan und - weil Real zugleich Champions League-Sieger und spanischer Meister wurde - Ajax Amsterdam aus den Niederlanden, der Ex-Klub vom Salzburger Abwehrspieler Maximilian Wöber-

In ihren jeweiligen Ligen bereits in beachtlicher Saison-Frühform präsentieren sich der FC Bayern München, im Vorjahr Achtelfinal-Gegner des FC Salzburg (und 2020/2021 Gruppengegner), Real Madrid und Paris SG, die noch keine Pflichtpartie verloren haben.

In Topf 2 sind je drei Vereine aus Spanien (FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla) und England (Liverpool, Chelsea, Tottenham). Juventus und RB Leipzig - der letzte von fünf Vertretern der deutschen Bundesliga - komplettieren die acht Teams.

Noch nicht vollständig ist Topf 4, da sich drei Vereine noch am Mittwochabend im Play-off durchsetzen müssen. Bereits fix sind Olympique Marseille, Brügge, Celtic Glasgow, Viktoria Pilsen und Maccabi Haifa.

TERMINE GRUPPENPHASE (Die./Mi.)

Spieltag 1: 6./7. September

Spieltag 2: 13./14. September

Spieltag 3: 4./5. Oktober

Spieltag 4: 11./12. Oktober

Spieltag 5: 25./26. Oktober

Spieltag 6: 1./2. November

Auslosung Achtelfinale: 7. November

