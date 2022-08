Serienmeister FC Red Bull Salzburg tritt in der UEFA Champions League gegen zwei äußerst namhafte Gegner an. Der Vorjahrs-Achtelfinalist, der zum 4. Mal en suite in der Gruppenphase mitwirkt und bei der Auslosung in Istanbul am Donnerstag aus Topf 3 gezogen wurde, trifft ab September in Gruppe E auf Italiens Meister AC Milan, FC Chelsea (Champions League-Sieger 2021) und Dinamo Zagreb. Das erste Match steigt am Dienstag oder Mittwoch, 6. oder 7. September, der genaue Spielplan stand zunächst nicht fest. Nachfolgend erste Statements.

Der 34-jährige Chefcoach Matthias Jaissle und sein zwei Jahre älterer Kapitän Andreas Ulmer.

Wiedersehen mit "altem Bekannten" Dinamo Zagreb und 2 Österreichern

Die aus Topf 1 geloste amtierende Meister der Serie A - AC Milan- konnte den Meistercup bzw. die Champions League bereits sieben Mal gewinnen, der bisher letzte Triumph datiert allerdings aus dem Jahr 2007. Der zweifache Titelträger Chelsea, aus Topf 2 gezogen, gewann zuletzt vor einem Jahr den "Henkelpott". Dinamo Zagreb nimmt bereits zum 8. Mal an der Gruppenphase teil, mit Robert Ljubicić und Emir Dilaver stehen auch zwei Österreicher im Kader des kroatischen Rekordmeisters.

Der 23-fache kroatische Meister ist ein alter Bekannter für die Roten Bullen. Seit 2009/10 bestritten die Salzburger sechs Duelle mit Kroatiens Rekordmeister, die Bilanz lautet 3-2-1. Die einzige Niederlage war freilich die bitterste: 2016/17 bedeutete im CL-Play-off nach dem 1:1 im Hinspiel ein Heim-1:2 nach Verlängerung das Aus.

"Es ist sicher was möglich für uns"

Andreas Ulmer (Kapitän Salzburg) über...

...Salzburgs CL-Gruppe: „Man sieht es an meinem Grinsen, wir freuen uns riesig über die Gruppe. Sehr spannend, muss ich sagen.“



…welche Hoffnungen er vor der Auslosung hatte: „Ich habe mir gerne Real gewünscht, aber bin mit der Gruppe, die wir jetzt haben sehr zufrieden. Es ist alles dabei, mit Chelsea und Milan haben wir zwei große Namen im europäischen Fußball. Dinamo Zagreb kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Es wird sicher eine Herausforderung, aber es ist sicher was möglich für uns.“



…welche Zielsetzung Salzburg in der CL hat: „Grundsätzlich ist die Zielsetzung von uns, dass wir international überwintern. Gerne natürlich in der Champions League, aber wenn wir es dann in die Europa League schaffen, ist das für uns auch eine super Leistung. Vor allem in dieser Gruppe jetzt.“



…eine mögliche Vertragsverlängerung bei Salzburg: „So weit habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich liebe es Fußball zu spielen und stehe gerne am Platz. Im Moment genieße ich einfach die Zeit.“



…seine Rolle bei Salzburg: „Ich stehe gerne am Platz und möchte so viele Spiele machen, wie es nur möglich ist. Champions League ist von jedem Fußballer der Traum. Auch wenn ich schon ein paar Spiele da gemacht habe, möchte ich trotzdem weitere Spiele in der Champions League machen. Das ist mein Ziel und schlussendlich entscheidet der Trainer.“



…ob Salzburg schon bereit für die CL ist: „Es gibt sicherlich noch das ein oder andere zu tun, wo wir uns verbessern müssen, damit wir gerade in der Champions League eine gute Performance liefern können. Wir sind dabei die Sachen zu verbessern. Wenn es dann wirklich losgeht mit den englischen Runden, werden wir richtig gefordert und dann müssen wir am Punkt sein.“



…wie viele Punkte Salzburg machen wird: „Schwer zu sagen. Keine Ahnung, wie viele Punkte wir machen werden. Hoffentlich so viele wie möglich. Wir freuen uns, wenn wir den Platz zum Überwintern schaffen, das heißt 1,2 oder 3."

"Gruppe ist sportlich ein wirklicher Hammer"

Stephan Reiter (Geschäftsführer FC Red Bull Salzburg) über...

...die Gruppe: „Die Gruppe ist sportlich ein wirklicher Hammer. Wir freuen uns natürlich drauf. Ich habe auch schon erste Gespräche geführt nach Hause und in Salzburg ist die Stimmung auch sehr gut. Sportlich sicher eine Hammergruppe. Sehr interessant für uns.“



…einen möglichen 2. Platz: „Wir gehen weder auf den ersten noch auf den zweiten Platz. Wichtig ist, dass wir unsere Spielweise und unsere Spielidee durchsetzen können. Wichtig ist, wie wir auftreten gegen diese wirklich herausfordernden Gegner. Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, dann wird es sicher eine spannende Gruppenphase für uns.“



…ob die Abgänge von Salzburg ihr Champions League Chancen schmälern: „Wir haben jetzt so oft bewiesen, dass wir diese Wechsel gut vollziehen können. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf unsere Mannschaft, man sieht schon was für ein Potenzial da drinnen steckt. Ich bin überzeugt, dass wir ja auch heuer in der Champions League Phase überraschen können, gerade mit unserer Mannschaft und mit unseren Talenten. Sie freuen sich auch richtig auf solche Spiele wie gegen Chelsea, AC Milan und Zagreb, das sind wirklich namenhafte Gegner. Es wird viele tolle Stunden in der Red Bull Arena geben.“



…Chelsea und AC Milan: „Mit Chelsea haben wir schon mal im Testspielcharakter Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt 4 Jahre her mit Jesse Marsch noch als Trainer. Es ist sportlich eine sehr spannende Gruppe, auch mit Dinamo Zagreb. Ich bin mir sicher, dass das Haus restlos ausverkauft sein wird.“

„Wäre Riesensensation, wenn sie es schaffen würden“

Marc Janko (Sky Experte) über...

...Chelsea & AC Milan in Salzburgs Gruppe: „Aussichtslos ist grundsätzlich mal gar nichts für die Salzburger. Mit der Art und Weise, wie sie spielen, können Sie jeden Gegner Probleme bereiten. Milan ist schon eine Mannschaft, die weiß, wie man verteidigt und Aubameyang dazukommen, das heißt, da wird es vorne nochmal unangenehmer. Die Ausrechenbarkeit wird überschaubar sein.“



...die Chancen Salzburgs: „Europa-League sollte schon möglich sein. Das Potenzial haben sie definitiv. International überwintern ist allemal drinnen. Es wäre eine Riesensensation, wenn sie es vielleicht auf Platz 2 oder sogar auf Platz 1 schaffen, damit rechnet wahrscheinlich niemand. Im Fußball ist alles möglich. Wir haben vorher gesehen Benzema, der vor der Vertragsverlängerung steht und da frage ich mich, ob der Andi ein Jahr in Salzburg dranhängen wird.

Der ewige Ulmer hat wirklich eine großartige Karriere hingelegt. Und heuer nochmal diese Stadien mitzuerleben, ist wahrscheinlich auch für den Andi sehr schön. Wer weiß, wie es weitergehen wird. Es ist alles möglich, vor allem für die Salzburger. die einen sehr intensiven Fußball spielen. Aber so realistisch müssen wir sein, es wäre eine Riesensensation, wenn sie es schaffen würden, einen von den großen Gegnern Paroli bieten zu dürfen.“



…ob Salzburg schon bereit ist für die CL: „Diese ganz große Dominanz von Beginn weg sehe ich heuer noch nicht so. Sie arbeiten aber tagtäglich daran, dass diese Automatismen schnell eingeschliffen werden, das wird auch vonnöten sein in der Champions League. Dort ist ein anderes Level gefragt. Wir alle wünschen uns, dass es wieder so eine großartige Gruppenphase gibt und sie diese überstehen können. Es gibt aber noch ein wenig Nachholbedarf in der einen oder anderen Situation am Feld. In der Champions League gibt es einfach einen anderen Gegenwind wie in der Bundesliga.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty