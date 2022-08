Große Vorfreude bei Aufsteiger Austria Lustenau auf Serienmeister FC Red Bull Salzburg - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Elf um Kapitän Markus Maak und den 21-jährigen Schlüsselspieler Bryan Teixeira hat sich längst in der für die meisten Lustenauer neuen ADMIRAL Bundesliga akklimatisiert, will im tabellerarischen Topspiel Dritter kontra Zweiter in Runde 6 den Double-Titelverteidiger fordern. Bangemachen vor Roten Bullen gilt jedenfalls nicht. "Es ist jedem klar, dass wir wieder vor einer riesigen Herausforderung stehen", sagte Coach Markus Mader im Vorfeld. Nachsatz: "Euphoriebremse möchte ich gar nicht!"

Leidenschaftliche Lustenauer bereichern die ADMIRAL Bundesliga. Der furios gestartete Aufsteiger um Kapitän Matthias Maak, hier gegen Marco Grüll beim 1:1 gegen Rapid Wien in Hütteldorf, will sich auch gegen die Roten Bullen nicht verstecken im sicher reichlich frequentierten Samstagspiel im heimischen Reichshofstadion.

Mader: "Wissen schon, wo wir herkommen!"

10 Punkte aus fünf Spielen, darunter drei Siege, die blütenweiße Weste der Lustenauer im heimischen Reichshofstadion und natürlich der jüngste Prestige-Erfolg im Vorarlberger Derby beim SCR Altach (2:1) lassen das Stimmungsbarometer am oberen Anschlag und sollen den "Himmelstürmern aus dem Ländle" auch gegen die Roten Bullen "Flügel verleihen".

Fakt ist: Die Austria steht als derzeit Tabellendritter so gut wie kein Aufsteiger seit 9 Jahren da (damals die Salzburger vom SV Grödig mit Coach Adi Hütter). Die Hochstimmung will Chefcoach Markus Mader gar nicht bremsen: "Die Spieler brauchen auch eine gewisse Euphorie. Aber auf der anderen Seite wissen wir schon, wo wir herkommen und wo wir uns einzuordnen haben."

Ehemaliger Immobilienmakler baut keine "Lustenauer Luftschlösser"

Der 54-jährige, ehemalige Immobilienmakler baut keine "Lustenauer Luftschlösser" und weiß um die Schnelllebigkeit im Fußball: "Das kann in drei, vier Wochen schon wieder ganz anders ausschauen tabellarisch. Wenn man nach 5 Runden schon anfängt über Endplatzierungen zu reden, finde ich das völlig übertrieben. Darum war so wichtig, dass wir uns nicht allzu lange über den Sieg gegen Altach gefreut haben, sondern dass wir wirklich den Fokus auf das Samstagsspiel gelegt haben."

So seien nach dem Derby-Triumph die "Feierlichkeiten abgeschlossen" und seine "Burschen wieder fit", um ohnehin "körperlich auf einem sehr hohen Level unterwegs" zu sein. Wie auch die bisherigen Bundesliga-Partien bewiesen haben, wo "Unterschiedsspieler" Teixeira und Co. hinten heraus immer noch zulegen konnten und vor allem mentale Stärke zeigten.

"Brauchen wieder extreme Leidenschaft & Mentalität"

Nun wartet gegen die "Mentalitäts-Mannen" aus der Mozartstadt eine wahre Challenge und mit dem wiederholten Champions League-Starter, der in wenigen Tagen und Wochen statt auf Austria Lustenau auf kontinentale Königsklassen-Kaliber wie den amtierenden italienischen Meister AC Mailand, FC Chelsea London und Dinamo Zagreb.treffen wird, auf die Vorarlberger der wohl bisher stärkste Gegner in der noch jungen BL-Saison.

Coach Mader, der alle Spieler an Bord hat, bleibt gewohnt gelassen und meint im Vorfeld: "Grundsätzlich geht es einmal sicher darum, dass wir wieder gleich von Beginn weg gut ins Spiel starten, so wie wir das gegen Altach gut gemacht haben." Nachsatz: "Dann brauchen wir wieder extreme Leidenschaft und Mentalität im Spiel, mit dem Ball und gegen den Ball."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL