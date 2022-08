Nach der gestrigen Auslosung in Istanbul für die Gruppenphase in der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League wurde heute der Spielplan für den Herbst fixiert. Die österreichischen Vertreter SK Sturm Graz und FK Austria Wien starten dabei ebenso mit Heimspielen wie in der Champions League der FC Salzburg - siehe separaten Beitrag. Der SK Sturm empfängt zum Auftakt zuhause den dreimaligen dänischen Meister FC Midtylland. Austria Wien startet am 8. September in Wien-Favoriten gegen den fünffachen israelischen Meister Hapoel Be’er Scheva.

Sturm-Spiele im Überblick:

1.Spieltag: SK Sturm vs. FC Midtylland, 8. September, 21:00 Uhr

2. Spieltag: Feyenoord vs. SK Sturm, 15. September, 18:45 Uhr

3. Spieltag: SK Sturm vs. Lazio Rom, 6. Oktober, 18:45 Uhr

4. Spieltag: Lazio Rom vs. SK Sturm, 13. Oktober, 21:00 Uhr

5. Spieltag: SK Sturm vs. Feyenoord, 27. Oktober, 21:00 Uhr

6. Spieltag: FC Midtylland vs. SK Sturm, 3. November, 18:45 Uhr

Die Schwoazn in Europa! Unser Fahrplan für die @EuropaLeague steht fest. 📅 Wir beginnen mit einem Heimspiel gegen den FC Midtjylland. 🏁✈️ #sturmgraz #UEL pic.twitter.com/xiyAZjxJoc — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 27, 2022

FK Austria Wien -Spiele im Überblick:

1. Spieltag: Austria Wien vs. Hapoel Be’er Scheva, 8. September, 18:45 Uhr

2. Spieltag: Lech Posen vs. Austria Wien, 15. September, 21:00 Uhr

3. Spieltag: Villarreal CF vs. Austria Wien, 6. Oktober, 21:00 Uhr

4. Spieltag: Austria Wien vs. Villarreal CF, 13. Oktober, 18:45 Uhr

5: Spieltag: Austria Wien vs. Lech Posen, 27. Oktober, 18:45 Uhr

6. Spieltag: Hapoel Be’er Scheva vs. Austria Wien, 3. November 21:00 Uhr

Fotocredit: Josef Parak