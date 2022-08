Nach 4 Bundesliga-Duellen zwischen dem TSV Egger Glas Hartberg und der SV Guntamatic Ried, die in der Profertil-Arena allesamt 1:1 endeten, gab es am Samstag, 27. August, erstmals einen Sieger. Mit 2:0 (0:0) gewann die Elf von Klaus Schmidt. Der 23-jährige israelische Leihspieler Eylon Almog, der erst vor wenigen Tagen geholt wurde, scorte gleich bei seinem TSV-Debüt zum 1:0 (62.). Torjäger-Routinier Dario Tadic besorgte in der Schlussminute den Endstand und damit 2. Liga-Heimsieg. Während die SV Ried nach der 3. Niederlage in Folge auf den vorletzten Tabellenrang abrutschte. Nachfolgend Statements.





Erich Korherr: „Klaus Schmidt ist unumstritten in Hartberg“

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…zum Sieg: „Es war eine ganz wichtige Geschichte. Wir wollten zu Null spielen und hatten etwas gutzumachen. Das Tor ist zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Es hätte auch das eine oder andere Tor mehr fallen können. Der Ausschluss hat das Seine dazu beigetragen, dass wir so eine Überhand bekommen haben. Wir waren stabiler und haben nicht so viele offensive Aktionen gehabt, aber wenn am Ende drei Punkte herausschauen, war es überragend.“



…zur Leistung von Eylon Almog: „Es ist natürlich ein toller Beginn. Er hat alles richtig gemacht und hat den Dosenöffner gefunden.“



Eylon Almog (TSV Egger Glas Hartberg) über sein Tor und seine Ziele mit TSV Hartberg: „Ich bin sehr froh, in Hartberg zu sein. Ein Tor gleich zu Beginn ist natürlich ein Traum und ich freue mich schon auf das Cupspiel in Dornbirn. Dort wollen wir am Mittwoch natürlich gewinnen. Das erste Spiel war gleich sehr intensiv, aber fußballerisch war es ganz einfach für mich und ich hoffe, dass es besser und besser wird. Unser Wunsch ist es natürlich, um die Top-Sechs mitzuspielen. Ich will viele Tore schießen und der Mannschaft mit Assists helfen.“



Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg):

… zu den Veränderungen im Spielsystem: „Das Trainerteam hat eine Veränderung vorgenommen und wenn es erfolgreich ist, soll es so sein. Der Endzweck ist, dass wir in der Liga bleiben und das schönste Spiel hilft nichts, wenn wir keine Punkte machen.“



…zu weiteren möglichen Transfers und zu Klaus Schmidt: „Wir werden noch den Markt beobachten und vielleicht nachlegen. Wenn es finanziell in unsere Breite passt, werden wir es machen. Klaus Schmidt ist unumstritten in Hartberg, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das, was er macht, ist toll.“

Wir gewinnen gegen die Rieder mit 2:0! Die Tore erzielten Almog und Tadic. BRAVO 💙#htbsvr #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/fIVuNcqbXB — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 27, 2022





Der ehemalige SV Ried-Stürmer Seth Paintsil (r.) gegen Markus Lackner, der nach abgelaufener Sperre wieder in die Abwehr der Innviertler zurückkehrte.

„Irgendwie vorne einmal einen ‚hineinnudeln‘..."

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried) zum Spiel: „Die ersten 20 Minuten waren ein Abtasten. Das waren sicher die schlechtesten 20 Minuten, die wir gespielt haben. Wir waren dann die Mannschaft, die die Initiative ergriffen hat, aber sind leider mit 0:0 in die Halbzeit gegangen. Wir haben nach der Pause alles probiert, das hat man gesehen. Bei der richtigen Entscheidung beim letzten Pass wären es nicht nur Halbchancen geblieben. Es ist bitter, dass wir mit der ersten richtigen Aktion aufs Tor das 0:1 bekommen haben. Mit 10 Leuten (nach dem Ausschluss, Anm.) immer nachlaufen ist irrsinnig schwer.“

Kapitän Marcel Ziegl (SV Guntamatic Ried) zum Spiel: „Wir sind in erster Linie an uns selbst gescheitert. Wir machen immer den Gegner stark, indem wir ganz einfache technische Fehler machen. Es sind Kleinigkeiten. Das kann es einfach nicht sein. Irgendwie vorne einmal einen ‚hineinnudeln‘ und 1:0 in Führung gehen, das sind die Sachen, die wir unbedingt brauchen. Wir haben unglaublich schwere Spiele vor uns, die Gegner werden nicht leichter und wenn man so einfache Fehler macht, dann geht das einfach nicht.“



Walter Kogler (Sky Experte) über die Leistung und Qualität von SV Ried: „Wie auch in den letzten Spielen optisch ganz gut, aber letztendlich brotlose Kunst. Wieder eine Niederlage und kein Tor geschossen – es ist gefährlich. Der Kader ist nicht so schlecht aufgestellt, aber vielleicht hat man sich vorgestellt, dass man mit den Spielern besser spielen kann.“

Siehe auch Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL