Drei Tage nach der Pleite des SK Rapid Wien im UEFA Conference League-Playoff-Rückspiel gegen den FC Vaduz (0:1), wodurch mit dem Gesamtscore von 2:1 erstmals ein Liechtensteiner Klub in eine Europacup-Gruppenphase einzog, prasselt österreichweit jede Menge Hohn & Spott auf den österreichischen Rekordmeister nieder. Auch beim heutigen Kult-Duell mit dem SK Sturm Graz - jetzt LIVE im Ligaportal-TICKER. Die Partie startete sportlich furios und verlief in der ersten halben Stunde packend und auf Augenhöhe...

Mit einem großen Banner im Gäste-Sektor verhöhnten die Sturm-Fans, die sich ja ihrerseits auf die Gruppenphase in der UEFA Europa League freuen dürfen und Gegner wie Feyenoord Rotterdam (mit ÖFB-Teamstürmer Gernot Trauner), den italienischen Renommierklub Lazio Rom und den FC Midtjylland.

Die Anhänger des Vizemeisters legten noch nach und lieferten ein weiteres Transparent hinterher...um unmissverständlich klar zu machen, wer hier heute als Sieger vom Platz im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf gehen wird (siehe oben).

Doch auch damit war die "Kreativität" der "Blackies" noch längst nicht erschöpft...aller (provokativen) Banner sind drei...mit der Thematik um den Mega-Transfer von Top-Torjäger Rasmus Højlund von Sturm Graz zu Atalanta Bergamo in die Serie A kolportierte 17 Mio. Euro in die Klub-Kasse der Steirer spült.Rekord-Ablöse für einen Nicht-Salzburger im österreichischen Fußball. Rapid Wien hatte vor fünf Jahrem mal Maximilian Wöber für 8 Mio. an Ajax Amsterdam tranferiert.

Fotocredit: Privat