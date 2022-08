Von morgen bis Donnerstag findet die 2. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup statt. Alle 12 ADMIRAL-Bundesliga-Klubs haben Runde 1 überstanden und treffen in Runde 2 auf Zweit- bzw. Drittligisten. Auch wenn es am Papier dabei einen klaren Favoriten gibt, Cup-Matches beinhalten immer eine gewisse Unberechenbarkeit. Überraschungen sind vorprogrammiert. In der heutigen Kolumne wird darauf eingegangen, wie Trainer ihre Spieler mittels psychologischer Maßnahmen auf die Favoriten-Rolle vorbereiten können. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Bei Kapitän Marcel Ziegl und Co., Vorjahres-ÖFB-Cup-Finalist, lief es zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga nicht wirklich rund. Vor dem OÖ-Derby in der Liga beim LASK (nächsten Sonntag) haben die Innviertler am Mittwoch ab 19:30 Uhr ein anderes "vor der Brust", die Pokal-Hürde WSC HOGO Hertha. Der Drittligist aus Wels schaffte in Runde 1 einen 1:0-Coup gegen Zweitligist SK BMD Vorwärts Steyr und war dabei gar über eine Stunde in Unterzahl.

Gefahr, dass Spitzenmannschaft überheblich ins Spiel geht

Jeder von uns kennt die Situation, wenn im ÖFB Cup ein Bundesligist gegen einen unterklassigen Gegner antreten muss. Die große Gefahr ist, dass die Spitzenmannschaft überheblich ins Spiel geht und nachlässig wird. Auch wenn den Spielern die Brisanz des Matches bewusst ist, fehlt meist der optimale Aktivierungsgrad, der richtige Fokus und die letzte Konsequenz. Es muss nicht viel sein, aber es reicht, um diese Spiele zu verlieren.

Sicher haben Sie schon öfters miterlebt, wie es im Match abläuft, wenn der Außenseiter in Führung geht und die Spieler des Favoriten plötzlich zu viele Dinge hinterfragen, verkrampfen und die Kontrolle aus der Hand geben.

Einzelgespräche ein bedeutendes Werkzeug

Wie sich so etwas für den „Goliath“ vermeiden lässt und welche Maßnahmen aus der Sportpsychologie unterstützen können, darf ich in den nachfolgenden sieben Punkten präsentieren.

Trainer sind Vorbild für ihr Team und deren Einstellung findet sich in der Mannschaft wieder. Wenn Trainer sich vor Spielen, gegen schwächere Gegner, zu sicher sind, dann hat das großen Einfluss auf die Spieler, das Team wird sozusagen von einer kollektiven Stimmung erfasst. Das heißt, erfahrene Trainer arbeiten zuerst an ihrer eigenen Haltung zur Favoritenrolle bevor sie ihre Gedanken an die Sportler vermitteln. Meist reicht es nicht aus, dass Trainer in Mannschaftsbesprechungen vor Überheblichkeit gegen den kommenden Gegner warnen. Dazu sind Einzelgespräche ein bedeutendes Werkzeug. Kompetente Trainer sprechen hier Führungsspieler an oder versammeln den Mannschaftsrat, um die Bedeutsamkeit bewusst zu machen. Spieler, die die wichtigsten mentalen Fertigkeiten beherrschen, sind in der Lage ihr Erregungsniveau vor Spielbeginn bewusst zu erhöhen. Bereits vor langer Zeit wurde der Zusammenhang zwischen Aktivation und Leistung wissenschaftlich überprüft. Auf Basis ihrer Forschungsergebnisse zeigten die Herren Yerkes und Dodson, dass sich dieser Zusammenhang mit Hilfe einer umgekehrten U-Funktion darstellen lässt. Das YERKES-DODSON Gesetz besagt also, dass es für die Bewältigung jeder Anforderung ein optimales Erregungsniveau gibt.

YERKES DODSON Gesetz

4. Wenn ein Favorit gegen einen viel schwächeren Gegner antritt, dann formulieren erfolgreiche Trainer für ihr Team konkrete Handlungsziele und stellen diese in den Mittelpunkt. Das verhindert, dass das Team mit halber Kraft ins Spiel geht und fördert gleichzeitig die Konzentration.

5. Paradoxe Interventionen, wenn sie zielgerecht und sparsam eingesetzt werden, sind ein hilfreiches Mittel, um Spieler zum Nachdenken anzuregen. So könnte der Trainer die Spieler fragen, was jeder von ihnen dazu beitragen kann, dass das Match gegen den Underdog verloren geht. Durch diese unkonventionelle Art wird den Spielern bewusst gemacht, worauf es beim Cup Mach ankommt.

6. Ein Favoriteneffekt kann auch dadurch verhindert werden, indem der Trainer den Spielern in einem Fragebogen auffordert, sich über das kommende Match Gedanken zu machen. Dazu zählen zum Beispiel Fragen wie: „Wo siehst du die größten Gefahren gegen den kommenden Gegner?“ oder „Was kannst du dazu beitragen, um mit der gleichen Einstellung wie im Europacup, ins Spiel zu gehen?“. Es ist erwiesen, dass es wirksamer ist, wenn Spieler aus eigener Einsicht zur Erkenntnis kommen, als wenn es nur vom Trainer vorgetragen zu bekommen.

Erfolgreiche Teams legen sich Strategien & Handlungspläne zurecht

7. Erfolgreiche Teams legen sich Strategien und Handlungspläne zurecht, um auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Wenn Spieler im Vorfeld wissen, wie sie mit einem Rückstand gegen einen schwächeren Gegner umgehen sollen, dann bleiben sie kontrolliert und handlungsfähig. Ein Handlungsplan könnte zum Beispiel so aussehen, dass vorher bestimmte Angriffszüge vereinbart werden, die bei einem Rückstand bevorzugt einzusetzen sind.

Diese Maßnahmen gelten natürlich nicht nur für Cup-Matches, sondern haben auch für Meisterschaftsspiele in jeder Leistungsklasse Gültigkeit.

Schlussendlich sind die Trainer und Spieler gefordert, ein gewisses Maß an Achtsamkeit und Bewusstheit an den Tag zu legen und mit kreativen Maßnahmen die Favoriten Rolle zu meistern.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, FC Red Bull Salzburg via Getty und privat

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at