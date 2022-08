Im Duell der Vizemeister der vergangenen beiden Jahre der ADMIRAL Bundesliga - SK Rapid Wien vs. SK Puntigamer Sturm Graz - hatten die Steirer das glücklichere Ende und gewannen dank dem späten Siegtor durch einen mehr als fragwürdigen Foulelfmeter durch Tomi Horvat mit 2:1. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern zu diesem Match der 6. Runde, auch zur Zukunft vom Chefcoach der Hütteldorfer, Ferdinand Feldhofer. Siehe auch Spielbericht.

"Eine ganz klare Fehlentscheidung"

Ferdinand Feldhofer (Trainer Rapid) über...

...das Spiel: „Frust ist so direkt nach dem Spiel dabei, es ist eine unverdiente Niederlage. Sinnbildlich sind drei Szenen. Wir schaffen es nicht, das leere Tor aus fünf Metern zu treffen, wir bekommen ein Tor, bei dem irgendwie irgendwer angeschossen wird und dann noch dieser Elfmeter. Das passt leider zu unserer aktuellen Situation, aber jammern hilft nichts, wir müssen weitermachen und es das nächste Mal besser machen. Es war eine sehr gute erste Halbzeit, die zweite war dann vorwiegend ein taktisches Geplänkel. Die Niederlage schmerzt.“



…den Elfmeter: „Eine ganz klare Fehlentscheidung. Man muss das Foul davor geben, aber das hilft jetzt nichts mehr.“



…seinen Plan, um aus dieser Situation zu kommen: „Aufarbeiten, sachlich bleiben und Emotionen draußen lassen. Wir werden uns morgen zusammensetzen, alle Eventualitäten intern besprechen und vielleicht auch noch das Transferfenster nutzen. Das Handtuch werfen macht gar keinen Sinn, gerade im Sport lernt man aus Niederlagen am meisten und wichtig ist einfach, immer wieder aufzustehen. Wenn man solche Täler gemeinsam durchlebt, dann wird der Zusammenhalt enorm und es ist einiges möglich.“



…seine persönliche Zukunft: „Die Mannschaft rackert und das Klima in der Kabine ist nach wie vor gut. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Tief hinter uns lassen können.“



…ob er glaubt nächste Woche noch Trainer von Rapid zu sein: „Auf jeden Fall.“

Luftduell der Kapitäne Stefan Hierländer (Sturm) und Guido Burgstaller (Rapid).

"Rapid ist größer als einzelne Personen und ich"

Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport Rapid) über...

...die aktuelle Situation bei Rapid: „Es ist natürlich eine sehr ungute Situation. Durch das Ausscheiden gegen Vaduz ist etwas Unruhe in unseren Klub hineingekommen. Es hat verschiedene Entscheidungen gegeben, die getroffen wurden. Es ist aber ganz wichtig, so schnell wie möglich Ruhe in den Klub zu bringen, damit wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.“



…die beiden Rücktritte (Präsident Martin Bruckner & Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek): „Zunächst einmal Hut ab vor beiden. Sie haben von Anfang an alles gegeben für diesen Klub und jetzt diese Entscheidung für sich, und möglicherweise auch den Verein, getroffen. Aus menschlicher Sicht lässt das niemanden kalt. Es war immer eine sehr gute, offene und kollegiale Zusammenarbeit mit beiden und wird es auch bis zum Schluss sein. Sehr traurig, aber es geht immer um das Wohl des SK Rapid Wien und wichtig ist, dass Entscheidungen getroffen werden, um die Zukunft des Klubs zu ebnen, damit wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können.“



…seine persönliche Situation: „Rapid ist größer als einzelne Personen und auch größer als ich. Es hat sehr viele Gespräche in alle Richtungen gegeben, aber ich bitte um Verständnis, dass diese Inhalte auch intern bleiben und deshalb steht ein Rücktritt überhaupt nicht zur Diskussion.“



…Ferdinand Feldhofer: „Ich kenne unseren Trainer und er ist ein extrem fleißiger und akribischer Arbeiter. Er macht sich Gedanken in alle Richtungen und wenn das mit Vaduz gut gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich kaum Kritik gegeben. Wenn du aber ausscheidest, bietest du natürlich eine Plattform für Kritik, das ist ganz normal und der stellen wir uns auch. Anhand der heutigen Leistung sieht man, dass die Mannschaft über sehr viel Potential verfügt und ich glaube, wenn wir weiter gut zusammenarbeiten, den Glauben finden und eine Lockerheit einkehrt, dann kann man mit diesem Team erfolgreich sein.“



…ob Ferdinand Feldhofer Trainer bleibt: „Er bleibt.“

"Spiegelt unsere momentane Situation"

…mögliche Änderungen im Kader bis zum Transferende: „Es ist noch kein Spieler an mich herangetreten, weil er wechseln will. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und jeder Spieler kann und muss es sich verdienen zu spielen. Es ist genug Konkurrenzkampf und die Besten sollen auf dem Platz stehen.“



…das Spiel: „Es war sehr ausgeglichen, wobei wir vielleicht die etwas aktivere Mannschaft waren. Der Ausgleichstreffer war sehr unglücklich und wir haben es dann auch versäumt, mit einer großen Möglichkeit wieder in Führung zu gehen. Durch so eine Entscheidung, das 1:2 inklusive Roter Karte zu bekommen, das ist sehr bitter für uns. Es widerspiegelt natürlich auch unsere momentane Situation.“



…den Elfmeter: „Es war definitiv eine Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, wozu wir den VAR haben, weil das kann man sich aus den verschiedensten Perspektiven anschauen und es gibt nicht einen einzigen, der sagt, das war die richtige Entscheidung.“

"Ist meine schwierigste Phase"

Martin Moormann (Spieler Rapid) über...

...den Elfmeter und seine Rote Karte: „Ich bekomme zuerst einen Stoß von hinten, komme dadurch leicht ins Fallen und auch dann war es von mir keine aktive Bewegung mit der Hand. Vorher also vielleicht ein Foul für uns, aber man kann es im Endeffekt nicht mehr ändern. Insgesamt war es eine schwierige Situation.“



…die aktuelle Situation bei Rapid: „Wir haben uns heute voll reingehauen und viel versucht, aber dann läuft auch das Spielgeschehen nicht nach unserem Wunsch und so soll es derzeit einfach irgendwie nicht sein. Wir wollen Spiele gewinnen, das ist normal. Keiner ist glücklich über unseren aktuellen Lauf und dass wir nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren können, aber wir werden uns zusammenraufen und alles dafür geben, wieder in einen guten Lauf zu kommen. Ich mache mir natürlich auch meine Gedanken, aber man darf sich auch nicht zu lange einen großen Kopf darüber machen. Ich glaub schon, dass es meine schwierigste Phase ist seitdem ich bei den Profis bin.“

"Wir plagen uns in Phasen des Spiels"

Christian Ilzer (Trainer Sturm) über...

...das Spiel: „Es war spielerisch sicher kein Highlight von uns, wir müssen uns derzeit sehr viel hart erarbeiten und wir plagen uns in Phasen des Spiels. Rapid war erste Halbzeit klar das bessere Team, viel aggressiver und präsenter. Wir sind dagegen überhaupt nicht in gefährliche Zonen gekommen. Der Ausgleich aus einem Standard hat uns dann ein wenig stabilisiert. Zweite Halbzeit sind wir dann mit jedem Wechsel besser geworden und haben mehr Kontrolle bekommen. Der Sieg geht schon in Ordnung aufgrund der 2. Hälfte.“



…den Elfmeter: „Er macht einen super Laufweg und kreuzt dann den Verteidiger, das hat er top gemacht. Die Hand ist auf seinem Körper, das spürt er und geht zu Boden. Davor habe ich auch einen ganz klaren Elfmeter an Wüthrich gesehen. Das bevorzugte Team waren wir heute auf keinen Fall.“

„Risiko, diesen Transfer nicht zu machen, wäre viel zu groß gewesen“

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport Sturm) über...

...den Transfer von Rasmus Hojlund: „Natürlich haben wir wieder eine Liste mit spannenden Kandidaten, aber es ist ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit, wenn am Mittwoch das Transferfenster schließt. Uns ist es schon mit Yeboah gelungen, einen großen Transfergewinn zu machen und jetzt mit Rasmus wieder. Deshalb muss ich die Erwartungshaltung schon auch ein wenig nach unten drücken, weil das außergewöhnlich war. Aus wirtschaftlicher Sicht freut uns das natürlich, dass uns dieser Transfer gelungen ist. Aus sportlicher Sicht tut es uns natürlich weh.“



…sein Nein zu dem Transfer vor wenigen Wochen: „Das war natürlich ein wenig Taktik. Wenn ich vom ersten Tag an irgendeinen Preis festlege, rennen sie uns die Türe ein und deshalb war es wichtig, ihn für lange Zeit als unverkäuflich zu erklären. Dann ist es sehr schnell gegangen, als ich auch eines Tages den Präsidenten von Atalanta am Ohr hatte, da wusste ich, es wird ernst. Das Risiko, diesen Transfer dann nicht zu machen, wäre viel zu groß gewesen.“

"Werden am Transfermarkt höchstwahrscheinlich noch zuschlagen"

…den Verzicht auf den Österreicher Topf in diesem Quartal: „Es war immer so, dass wir gesagt haben, von der Grundkaderplanung her versuchen wir, das mit dem Topf zu schaffen. Wenn aber etwas außergewöhnliches passiert, dann werden wir darauf verzichten und das ist jetzt passiert. Wir werden am Transfermarkt höchstwahrscheinlich noch zuschlagen und das auch am nicht österreichischen Markt und von dem her ist das auch für den Trainer einfacher.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak