Der WAC lieferte eine erfolgreiche Reaktion auf das Ausscheiden im Europa Conference League-Playoff gegen Molde FK (Gesamtscore 1:4). In ihrer sportlich prekären Situation in der ADMIRAL Bundesliga feierte die Elf von Coach Robin Dutt, die sich in dieser Saison auswärts eh wohler zu fühlen scheint, nach 3 Niederlagen und 2 Remis( zum Auftakt) mit dem 3:1-Auswärtssieg am Innsbrucker Tivoli in Runde 6 als letzter der 12 BL-Vereine den ersten Dreier. Während seinem Trainer-Pendant Thomas Silberberger von der WSG Tirol sein 100. Bundesligaspiel von seiner Elf "vermiest" wurde. Nachfolgend Statements.

WAC-Kapitän Mario Leitgeb (li.) & Co setzten sich gegen Tim Prica und die WSG Tirol durch und landeten endlich den ersehnten ersten Dreier in der neuen BL-Saison.

"Es hat gar nichts gepasst!"

Thomas Silberberger (Trainer WSG) über...

...das Spiel: „Eigentlich ist alles wunderbar nach Plan gelaufen, wenn du nach 5 Minuten in Führung gehst. Dann hat sich aber der Fehlerteufel eingeschlichen und deswegen ein enttäuschender Auftritt. Ich bin maßlos enttäuscht über den Auftritt und wie wir uns präsentiert haben. Es hat gar nichts gepasst. Hinten haben wir keinen offensiven und defensiven Zweikampf gewonnen, keinen zweiten Ball erobert und wir hatten auch kein Spiel in die Tiefe. Dann ist es schwer und der WAC hat die Qualität. Ein extrem enttäuschender Sonntagnachmittag für uns.

Wir waren nicht in der Lage, über drei Stationen Fußball zu spielen. Entweder war es ein Foul, ein schlechter erster Kontakt, schlechte Passqualität oder eine schlechte Positionierung. Genau das hätten wir die ganze Woche versucht zu trainieren. So kannst du keinen Gegner müde spielen, wenn du permanent deinen eigenen Fehlern nachläufst.“



…die nächsten Spiele: „Jetzt heißt es einmal ruhig bleiben, die nächsten Wochen haben es nämlich in sich. Ich habe nie von etwas Größerem geträumt, der Klassenerhalt steht über allem. Die Sinne müssen wir aber auf alle Fälle schärfen.“

Befreiungsschlag für Erwin Omic und die Wölfe aus Kärnten.

„War heute vielleicht der größte Sieg“

Robin Dutt (Trainer WAC) über...

...die Wichtigkeit des Sieges: „Es lässt sich mit den Köpfen der jungen Burschen in der kommenden Woche sicher einfacher arbeiten.“



…das Spiel: „Angefangen hat es nicht so erfolgreich. Wir bringen bewusst zwei unbelastete Spieler nach den letzten Wochen und einer davon macht dann so einen Fehler zum 0:1. Aber genau das war heute vielleicht der größte Sieg, wenn du in so einer Situation hinten liegst und die Mannschaft trotzdem versucht, dieses Ding zu gewinnen und für diesen Jungen zu arbeiten.“



…die Änderung auf Fünferkette: „Zum einen ist es mir manchmal zu ruhig in unserer Abwehr und deshalb haben wir einen Spieler hineingebracht der verbale Impulse setzen kann und zum anderen wollten wir auf dem rechten Flügel mit Adis Jasic einen dynamischen Spieler haben, der sich durchsetzen kann. Dass das noch mit einem Tor aufgeht, da brauchst du als Trainer einfach auch mal ein bisschen Glück.“

„Hatten großen Umbruch und das dauert eben“

Dietmar Riegler (Präsident WAC) über...

...einen möglichen Trainerwechsel (vor dem Spiel): „Dieser Gedanke ist nicht einmal irgendwo auf dem Tisch. Wir sind fokussiert, dass wir den WAC wieder auf Vordermann bringen und da haben wir noch einige Spiele Zeit. Wir waren schon öfter in so einer Situation und da entscheiden wir nicht Trainer ja oder nein, sondern wir schauen gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen. Wenn man in fünf, sechs, sieben Runden noch immer ohne Sieg dasteht, wird man eine Diskussion entfachen.“



…die aktuelle Situation des WAC (vor dem Spiel): „Natürlich ist es keine angenehme Situation mit dem Ausscheiden im Europacup und am Tabellenende, aber solche Tiefs kommen immer wieder einmal und ich bin überhaupt nicht nervös. Ich kenne die Mannschaft und das Trainerteam und bin überzeugt davon, dass wir heuer noch eine gute Figur abgeben werden. Wir hatten einen großen Umbruch und das dauert eben.“



…seinen Gang in die Kabine nach dem Ausscheiden gegen Molde: „Ich habe der Mannschaft Mut zugesprochen, weil sie natürlich geknickt waren. Ich wollte sie wieder aufrichten, sodass wir den Fokus jetzt wieder auf die Meisterschaft legen können. Ich habe ihnen auch mitgeteilt, dass ich voll hinter ihnen stehe und dass wir gemeinsam versuchen, aus dieser Situation herauszukommen.“

„Jetzt starten wir in das nächste Spiel mit noch mehr Selbstbewusstsein“

Adis Jasic (Spieler WAC): „Natürlich kann ich mit meiner Leistung zufrieden sein. Es ist für uns generell gut, dass wir wieder einen Sieg eingefahren haben. Jetzt starten wir in das nächste Spiel mit noch mehr Selbstbewusstsein und werden das hoffentlich auch gewinnen.“



Peter Stöger (Sky Experte) über die Wichtigkeit des Sieges für den WAC: „In ihrer aktuellen Phase ist so ein gedrehter Rückstand richtig gut. Das ist schon eine moralische Geschichte und da kannst du so viel herausholen. Natürlich war es ein kleines Schrittchen, weil sie grundsätzlich weiter nach oben wollen, aber insgesamt war es doch auch ein schöner Brocken, den sie so weggeräumt haben.“

