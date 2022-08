Ein wahres Torfestival und Spektakel mit spannender Dramaturgie wurde den Fußball-Fans beim "Violetten-Sonntagstreffen" zwischen SK Austria Klagenfurt vs. FK Austria Wien in Runde 6 der ADMIRAL Bundesliga im Wörthersee Stadion in Klagenfurt geboten. Am Ende stand auf der Videowall auf jeder Seite die 3. "Halbzeit 3" nachfolgend mit den Statements aus beiden Lagern nach SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 3:3 (1:1)

Fokussierter Andrew Irving! Der 22-jährige Schotte rettete mit seinem Elfmeter-Tor in der 88. Min. Austria Klagenfurt einen Punkt beim Torfestival am Wörthersee.

„Trotzdem haben wir wieder eine gute Leistung gezeigt“

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt): „Wir sind in den Zweikämpfen einfach zu brav, haben nicht diese Dynamik und diese Härte dagegen zu halten bei gewissen Bällen. Trotzdem haben wir wieder eine gute Leistung gezeigt und jetzt müssen wir natürlich weitermachen. Mittwoch müssen wir nach Bregenz, dann zum WAC und wir wollen beide Spiele erfolgreich bestreiten.“

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien) über...

...das Spiel: „Knapp nach einem internationalen Spiel in Istanbul war die Leistung okay. Es ist nur schade, dass wir jeweils in der ersten und zweiten Hälfte früh in Rückstand geraten. Das sind einfache Gegentore, die du so nicht bekommen darfst und am Ende musst du das drüber spielen.“

"Ein ganz klarer Elfmeter, der trifft nur den Gegenspieler"

…einen möglichen Elfmeter für sein Team: „Ein ganz klarer Elfmeter, der trifft nur den Gegenspieler. Bitter, wenn du den nicht bekommst. Der Elfmeter gegen uns ist sehr hart, aber er macht es sehr geschickt und wir müssen sich besser anstellen. Ich bin der Meinung, dass du beide Elfmeter geben kannst und unseren geben musst.



…die Gruppe in der Conference League: „Der Favorit ist ganz klar Villarreal. Dann haben wir mit dem polnischen Meister mit dem israelischen Vizemeister noch zwei schwere Brocken dazubekommen, aber wir werden das jetzt einmal in aller Ruhe analysieren und dann versuchen so viele Punkte wie möglich zu machen und weiterzukommen.“

Enges, rassiges Duell zwischen Kosmas Gkezos (l.) und Austria Klagenfurt gegen Dominik Fitz und die Austria aus Wien. Da lösen sich schon mal die Stutzen auf...

"Es ist ja auch eine zusätzliche, psychische Belastung, wenn..."

Peter Stöger (Sky Experte) über...

...den Saisonstart von Austria Wien: „Bisher ist das sehr in Ordnung. Es ist ja auch eine zusätzliche, psychische Belastung, wenn du als Mannschaft mit drei Minuspunkten in die Saison startest. Haben sie gut hingekriegt.“



…die Austria-Gruppe in der Conference League: „Villarreal ist sowieso eine Top-Mannschaft, aber auch die anderen beiden sind sehr unangenehm. Sie sind vom Namen her zwar nicht sonderlich reizvoll, aber es sind ganz einfach beschissene Aufgaben, das muss man so sagen. Wenn sie da wirklich weiterkommen sollen, müssen sie permanent an ihrer Leistungsgrenze spielen. Eine schwierige Gruppe.“

