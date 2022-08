Nachdem am vorletzten Wochenende ein neuer Rekordwert bei den Tageszugriffen aufgestellt wurde - am Samstag, den 20.08. verzeichnete die Statistik erstmals über 550.000 Visits (Besuche) innerhalb von nur 24 Stunden - purzelte am gestrigen Sonntag (28.08.) der nächste Rekord. Das mit Spannung erwartete ADMIRAL-Bundesliga-Duell zwischen dem SK Rapid Wien und SK Sturm Graz generierte in Summe über 200.000 Aufrufe und katapultierte sich mit Respektabstand auf Platz 1 der meistgeklickten Live-Ticker in der Geschichte des Ligaportals. Getickert wurde das Match von Antonio Perner.





Übersicht der meistgeklickten Live-Ticker auf ligaportal.at:

Zugriffe Spiel 206.925 Rapid Wien - Sturm Graz

28.08.2022 154.752 FC Liverpool - Red Bull Salzburg

02.10.2019 154.323 Real Madrid - FC Chelsea

12.04.2022 150.872 Red Bull Salzburg - Bayern München

03.11.2020 147.071 VfL Bochum - Bayern München

21.08.2022 146.823 Bayern München - Red Bull Salzburg

08.03.2022 145.475 LASK - Rapid Wien

14.08.2022 144.805 Kroatien - Österreich

03.06.2022 140.263 Borussia Dortmund - Bayern München

07.11.2020 137.169 Borussia Dortmund - Bayern München

04.12.2021 136.982 Bayern München - Villarreal CF

12.04.2022 135.989 Bayern München - Mönchengladbach

27.08.2022 134.641 Österreich - Frankreich

10.06.2022 133.071 Red Bull Salzburg - FC Liverpool

10.12.2019 133.014 SV Ried - Sturm Graz

06.03.2022 127.776 Sturm Graz - Rapid Wien

17.04.2022 127.055 Bayern München - Borussia Dortmund

23.04.2022 126.772 Sturm Graz - Red Bull Salzburg

30.07.2022 126.378 Red Bull Salzburg - Rapid Wien

03.04.2022 124.626 Sturm Graz - Rapid Wien

02.06.2019

Fotocredit: Josef Parak