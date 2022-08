Runde 6 der ADMIRAL Bundesliga botSpektakel, Emotionen & Tore satt: 26 (rd. 4 im Schnitt!). Allein 10 vom Spitzenduo LASK & FC Red Bull Salzburg. Der österreichische Serienmeister lieferte mit dem 6:0 bei Aufsteiger Austria Lustenau, der zuvor 2 Heimsiege feierte, eine Macht-Demonstration. Doch auf die Tabellenführung haben die Roten Bullen noch zu warten, der LASK bleibt weiter eisern und einzig unbesiegt, verteidigte mit 4:1 vs. Altach Platz Nr. 1. Die Nr. 1 bei Zuschauer- und Ligaportal-User-Resonanz war das Kult-Duell SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz. Hier die Nachlese mit Daten, Fakten, Wissenswertem...

Maurits Kjærgaard (li.) macht´s am liebsten in der Fremde und wartet bei vier Bundesliga-Toren in der Fremde noch auf sein erstes Heimtor in der Red Bull Arena.

Kameri kam, sah, traf und legte auf

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:2)

Sommer-Neuzugang Fernando hat einen Lauf, erzielte bereits sein 4. BL-Tor in dieser Saison – erstmals traf der 23-jährige Salzburger Stürmer per Elfmeter und vor der Halbzeitpause.

Maurits Kjærgaard erzielte saisonübergreifend sein 4. BL-Tor – alle auswärts. Erstmals traf der 19-jährige Däne vor der Halbzeitpause und von außerhalb des Strafraums.

Nicolás Capaldo erzielte sein 5. BL-Tor, zwei davon in dieser Saison. Der 23-jährige Argentinier traf erstmals per Kopf.

Dijon Kameri hatte in seinem erst 2. BL-Spiel zwei direkte Torbeteiligungen (Tor + Assist).

Lustenaus Bryan Teixeira lieferte drei Schussvorlagen ab – Höchstwert in diesem BL-Match.

Weiter auf Tore- und Rekord-Jagd: Dario Tadic, der gegen die SV Ried seinen 44. Bundesliga-Treffer für den TSV Hartberg verbuchte.

"Pomer-Power" - doch aus viel Aufwand wenig Ertrag

TSV Egger Glas Hartberg – SV Guntamatic Ried 2:0 (0:0)

Eylon Almog traf sogleich bei seinem BL-Debüt. Das gelang für den TSV Hartberg zuvor nur Nemanja Belakovic am 11. September 2021 gegen den WAC.

Dario Tadic erzielte 44 BL-Tore für die Ost-Steirer – damit baute der 32-jährige Mittelstürmer, der bisher 183 Pflichtpartien für die Blau-Weißen absolvierte, den Klubrekord weiter aus.

Abwehrspiele Patrick Farkas lieferte seinen 3. BL-Assist für die Hartberger ab – alle drei in Heimspielen und nach der Halbzeitpause.

Mario Kröpfl lieferte seinen ersten Assist in der BL seit dem 9. März 2013 ab – damals für den WAC gegen den FC Flyeralarm Admira.

Der Rieder Philipp Pomer gab 5 Schüsse ab – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Erste Tore in der neuen BL-Saison beim LASK für Branko Jovičić & Robert Žulj. Das Match LASK vs. SCR Altach war überhaupt eines der Premieren-Torschützen.

"Ballermann Branko" - Jovičić mit Strahlkraft, Renner mit Ball-Bonus

LASK – CASHPOINT SCR Altach 4:1 (1:0

Österreich-Rückkehrer Robert Žulj erzielte sein 28. BL-Tor – das erste seit Februar 2014 , damals für RB Salzburg vs. FC Flyeralarm Admira. Erstmals traf der 30-jährige Welser gegen den SCR Altach.

Branko Jovičić erzielte sein 2. BL-Tor – jeweils im Anschluss an eine Standardsituation (im Februar 2022 gegen Austria Klagenfurt nach einem Einwurf) und mit Strahlkraft, sodass die Strapazität des Tornetzes auf allerhöchstem Prüfstand. Beide Tore übrigens in Richtung LASK-Fansektor in der Raiffeisen Arena in Pasching.

Sascha Horvath erzielte sein drittes BL-Tor gegen den SCR Altach – gegen kein Team traf der 26-jährige Wiener häufiger.

LASK-Sommer-Neuzugang Efthymios Koulouris traf in seinem 6. BL-Spiel mit seinem 5. Schuss erstmals.

René Renner hatte schon wieder die meisten Ballaktionen beim LASK und auch von allen Akteuren im Match - diesmal 80, in der Vorwoche beim Spiel bei Sturm Graz gar 95.

Jan Jurcec erzielte in seinem 6. BL-Spiel mit seinem 10. Schuss sein erstes Tor.

Blitztorschütze Markus Pink - Traumtore von Braunöder & Ranftl

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 3:3 (1:1)

Markus Pink erzielte das früheste BL-Tor des SK Austria Klagenfurt – nach 127 Sekunden. Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter verbuchte damit sein 14. BL-Tor für die Kärntern Violetten – erstmals traf der Mittelstürmer von außerhalb des Strafraums.

Matthias Braunöder erzielte sein 2. BL- Tor – beide auswärts und vor der Halbzeitpause. Der Treffer in Klagenfurt war technisch vom Feinsten.

Ein Traumtor erzielte auch Reinhold Ranftl mit einem spektakulären Volleyschuss von der Strafraumgrenze - sein erstes BL-Tor für Austria Wien. Der 30-jährige Steirer und Österreich-Rückkehrer traf in der BL erstmals wieder seit dem 12. Mai 2021 (damals für den LASK vs. WAC).

Dominik Fitz lieferte erstmals in drei Spielen in der ADMIRAL Bundesliga in Folge jeweils einen Assist ab.

Der Klagenfurter Florian Rieder erzielte im 27. Spiel sein 3. BL-Tor für die Pacult-Elf – so viele wie in 64 Spielen für die WSG Tirol und den FC Wacker Innsbruck.

Abgefälschter Ball von Wüthrich war 100. Bundesliga-Tor der Saison

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (1:1)

Der 22-jährige Deutsche und Rapid-Sommerneuzugang Nicolas Kühn erzielte in seinem 5. BL-Spiel mit seinem 5. Schuss sein 1. Tor.

Patrick Greil lieferte seinen ersten BL-Assist für Rapid ab, vergangene Saison gab der 25-jährige Salzburger für Austria Klagenfurt 3 Assists ab.

Marco Grüll gab 3 Schüsse ab – Höchstwert in diesem ADMIRAL Bundesliga-Match.

Gregory Wüthrich erzielte sein 6. BL-Tor – es war das 100. Tor dieser BL-Saison.

Tomi Horvat erzielte in seinem 6. BL-Spiel sein 1. Tor. Der 23-jährige Slowene traf zum späten 2:1-Siegtreffer per Elfmeter – wie bei Sturm Graz zuletzt Manprit Sarkaria ebenfalls gegen Rapid Wien im April.

Bundesliga-Premierentore für Boakye & Ballo

WSG Tirol – RZ Pellets WAC 1:3 (1:1)

WSG-Außenspieler Zan Rogelj erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison – bereits eines mehr als in der kompletten vergangenen Saison.

Adis Jasic erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie in seinen ersten zwei Saisonen zusammen. Erstmals war der 19-jährige WAC-Verteidiger in einem BL-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt (Tor + Assist).

Nikolaos Vergos war in seinem 5. BL-Spiel erstmals an einem Tor direkt beteiligt (Assist). Augustine Boakye erzielte in seinem 2. BL-Spiel sein erstes Tor.

13 als Glückszahl...! Thierno Ballo, aus der Jugend vom LASK und Chemie Linz stammend, erzielte in seinem 13. BL-Spiel (8 davon für Rapid Wien) sein erstes Tor.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at, Bundesliga