Seit 2003 ist Wien Energie Partner, respektive Hauptsponsor des SK Rapid Wien. Die Kooperation besteht bereits zwei Jahrzehnte. Doch am Wochenende musste Wien Energie die Bundesregierung erstmals um finanzielle Hilfe ansuchen. Der Energieversorger der Hauptstadt ist in massive Schieflage geraten, nachdem sich die Strompreise im Großhandel noch einmal deutlich verteuert hatten. 1,7 Milliarden Euro würden angeblich fehlen. Das Finanzministerium enthüllt nun, dass die Geldnot der Wien Energie noch viel schlimmer sein soll. Bedeutet das auch ein finanzielles Worst-Case-Szenario für den österreichischen Rekordmeister?

SOS: Hilfe vom Bund erforderlich

So verfügt Wien Energie nach eigenen Angaben nicht mehr über ausreichend finanzielle Mittel für den Abschluss von Geschäften an der Energiebörse. Offenbar kann das Unternehmen zur Besicherung von künftigen Lieferverträgen die bisher kolportierte Summe von 1,75 Milliarden mit Hilfe der Stadt Wien doch noch aufbringen.

Doch das Finanzministerium entgegnet in einer Aussendung am heutigen Montag: "Für weitere erwartete Finanzierungserfordernisse bedarf die Stadt Wien jedoch die Hilfe des Bundes." Offenbar wird nun ein Vielfaches an Steuergeld zur Rettung der Schieflage notwendig.

In einem Brief an den Bund soll der akute Finanzierungsbedarf der Stadt zur Weiterreichung an die Wiener Stadtwerke bzw. die Wien Energie mit 6 Milliarden Euro beziffert worden sein!

Zahlreiche Rapid-Höhepunkte in ersten Jahren der Partnerschaft

Die erfolgreiche Kooperation zwischen Wien Energie und dem SK Rapid besteht seit bereits rund zwei Jahrzehnten. Nachdem die Grün-Weißen 2003 erstmals mit dem Firmen-Logo von Wien Energie aufgelaufen sind, ist der Energieanbieter Hauptsponsor des Vereins und begleitete den SK Rapid bei zahlreichen Höhepunkten, etwa den Meistertiteln 2005 & 2008 sowie der Teilnahme an den Gruppenphasen der UEFA Champions League 2005 und der UEFA Europa League in 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 und 2018.

Die Partnerschaft bedeutet einen wichtigen Eckpfeiler für den SK Rapid, wobei seither nicht nur der Verein davon profitieren soll, sondern auch Kunden von Wien Energie und Rapid-Fans mit diversen Aktionen des Anbieters. Über die Wien Energie Vorteils-App gibt es u.a. Vergünstigungen in den SK Rapid Fanshops, Ticketaktionen und Gewinnspiele.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL