32 Teams - darunter alle 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga, je 10 ADMIRAL 2. Ligisten und Regionalligisten - fighten ab morgen bis Donnerstag um den Einzug in die 3. Runde des UNIQA ÖFB Cups. Den Auftakt bildet das Spiel FC Flyeralarm Admira gegen Cashpoint SCR Altach am Dienstag ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Ebenfalls am 30. August empfängt der Innviertler Regionalligist Union Raiffeisen Gurten in der Rieder josko ARENA Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Nach drei Niederlagen in Serie in der ADMIRAL Bundesliga will SCR Altach-Chefcoach Miroslav Klose mit den Rheindorfern im ÖFB-Cup Selbstvertrauen tanken für das kommende Liga-Heimspiel gegen den SK Rapid Wien...und natürlich in Runde 3 aufsteigen. Das Match beim Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira wird für die Vorarlberger jedoch keine "gmahde Wiesn" werden. Klose wurde als Stürmer mit dem FC Bayern 2x DFB-Pokalsieger(2007/08, 2009/10) und Lazio Rom 1x Italienischer Cup-Gewinner (2012/13).

Tags darauf trifft unter anderem der SK Puntigamer Sturm Graz in der Merkur Arena auf den SV Austria Salzburg (18 Uhr) und der ASV Siegendorf spielt in der Naturarena Hohe Warte gegen den Rekord-Cupsieger FK Austria Wien.



Abgeschlossen wird die 2. Runde mit dem Duell USV Stein Reinisch Allerheiligen gegen den SK Rapid Wien (Donnerstag, 1. September, ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Spiele der 2. ÖFB-Cup-Runde im Überblick:

Dienstag, 30. August:

FC Flyeralarm Admira vs. Cashpoint SCR Altach

18:00 Uhr, motion_invest ARENA in der Südstadt; SR: Josef Spurny



KSV 1919 vs. FAC Wien

18:30 Uhr, Franz-Fekete-Stadion ; SR: Thomas Fröhlacher



SV Licht Loidl Lafnitz vs. GAK 1902

19:00 Uhr, Fussballarena Lafnitz; SR: Christian-Petru Ciochirca



Wiener Sport-Club vs. SC Austria Lustenau

19:00 Uhr, Sportclub-Platz; SR: Jakob Semler



SV Horn vs. SKN St. Pölten

19:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena; SR: Markus Hameter



Union Raiffeisen Gurten vs. FC Red Bull Salzburg

20:30 Uhr, josko ARENA in Ried; SR: Oliver Fluch

Mittwoch, 31. August:



SC Sparkasse Imst 1933 vs. LASK

18:00 Uhr, VELLY Arena IMST; SR: Emil Ristoskov



SK Puntigamer Sturm Graz vs. SV Austria Salzburg

18:00 Uhr, Merkur Arena, Graz-Liebenau; SR: Harald Lechner



Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. RZ Pellets WAC

18:30 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg; SR: Gerhard Grobelnik



FC Mohren Dornbirn vs. TSV Egger Glas Hartberg

19:00 Uhr, Stadion Birkenwiese; SR: Walter Altmann



SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Blau Weiß Linz

19:00 Uhr, Ertl Glas Stadion Amstetten; SR: Christopher Jäger



FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. WSG Tirol

19:00 Uhr, Sportzentrum Traiskirchen; SR: Stefan Ebner



SC Schwarz Weiß Bregenz vs. SK Austria Klagenfurt

19:00 Uhr, ImmoAgentur Stadion; SR: Arnes Talic



WSC HOGO Hertha vs. SV Guntamatic Ried

19:30 Uhr, HOGO Arena Wels; SR: Manuel Schüttengruber (Linz)



ASV Siegendorf vs. FK Austria Wien

20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte; SR: Alexander Harkam

Donnerstag, 1. September:



USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen vs. SK Rapid (live in ORF Sport+)

17:30 Uhr, Sportstadion Allerheiligen; SR: Alan Kijas



Prämien UNIQA ÖFB Cup

Für jeden Heimverein wird in der 2. Runde eine Prämie in Höhe von € 3.500,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 8.000,- ausbezahlt.



Auslosung 3. Runde

Die Auslosung der 3. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Sonntag (4. September 2022) im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" statt.



Die weiteren UNIQA ÖFB Cup Termine

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at