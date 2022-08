Der Showdown läuft in den verbleibenden drei Tagen bis zum "Deadline-Day" am Mittwoch, wenn das Transferfenster schließt. Nach dem Grazer Mega-Transfer (kolportierte 17 Mio. Ablösesumme) seines hochveranlagten Mittelstürmers Rasmus Højlund in die Serie A zu Atalanta Bergamo läuft beim SK Sturm Graz die Suche nach dem Nachfolger für den 19-jährigen Dänen auf Hochtouren.

Klare Kriterien für Chefcoach Christian Ilzer und Sturm Graz in punkto Profil eines Nachfolgers für Top-Torjäger Rasmus Højlund.

"Nachfolger soll so ähnlich wie Rasmus Højlund sein"

Das brachten die Verantwortlichen des Vizemeisters der ADMIRAL Bundesliga auch nach dem späten 2:1-Sieg am Sonntag bei Rapid Wien zum Ausdruck. SK Sturm-Chefcoach Christian Ilzer äußerte augenzwinkernd den Wunsch nach einer "Mischung aus Mario Haas und Hans Krankl", um seriös im Nachsatz zu meinen: "Wir haben eine genaue Profilbeschreibung. Natürlich schaut die so ähnlich aus wie Rasmus Højlund, wir werden ihn aber nicht eins zu eins kriegen."

Finanziell hat der Højlund-Transfer jedenfalls erstmal die Klub-Kasse der Steirer gefüllt, allerdings eine Angriffs-Lücke hinterlassen. Zumal obendrein auch noch Højlunds kongenialer Sturmpartner im erfolgreichen Frühjahr - Jakob Jantscher - mit seiner hartnäckigen Verletzung einfach nicht wieder fit werden will und es Geduld erfordert. Ohne seinen Leader Jantscher fehlte der Ilzer-Elf einmal mehr der Punch im Angriff beim Gastspiel in Hütteldorf.

"Wenn wir nicht den absoluten Speed kriegen, dann..."

Sturms Stürmer-Findung auf dem Transfermarkt läuft. Christian Ilzer: "Man kann wahrscheinlich nicht alles realisieren, was man on top stehen hat. Es gibt aber interessante Spieler, die uns sehr schnell helfen. Wenn wir nicht den absoluten Speed kriegen, dann muss einfach unser Spiel qualitativ durch die Mitte besser werden, damit wir das fußballerische Element stärker wirken lassen können."

Sturm Graz hat in der "englischen Woche" ein Heimspiel-Doppel vor sich. Erst gastiert in der 2. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup Regionalligist Austria Salzburg in der Merkur Arena in Graz-Liebenau (Mittwoch, 31. August, 18 Uhr) und dann in Runde 7 der ADMIRAL Bundesliga am Samstag im steirischen Derby der TSV Hartberg (17 Uhr). Womöglich ja dann mit einem Stürmer-Neuzugang im "Sommerschlussverkauf".

Eine starke Willensleistung in Verbindung mit 96 Minuten Fight brachten am gestrigen Sonntag einen 2:1 Auswärtserfolg in Wien-Hütteldorf hervor.

Fotocredit: Josef Parak