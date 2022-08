Am morgigen Dienstag, den 30. August 2022, geht es für den FC Red Bull Salzburg in Runde 2 des UNIQA ÖFB Cup gegen Union Raiffeisen Gurten - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dabei emfängt der nach 6 Runden in der Regionalliga Mitte Tabellen-13. aus dem Innviertel den ÖFB-Cup-Titelverteidiger in der josko Arena in Ried. Der Heimstätte der SV Guntamatic Ried, dem Cup-Final-Gegner in der vergangenen Saison und wo die Salzburger 11 Tage später zum nächsten Auswärtsspiel der 8 Runde in der ADMIRAL Bundesliga gastieren. Das ÖFB-Cup-Spiel gegen Gurten wird von Schiedsrichter Oliver Fluch geleitet.

Der 22-jährige, 1,93 Meter große Münchener Nico Mantl wird laut Chefcoach Matthias Jaissle morgen Abend im Cup bei den Roten Bullen zwischen den Pfosten stehen.

Klar ist, dass die Roten Bullen als Favorit in dieses Match gehen. Der Titelverteidiger ist seit 2014 in jeder Cup-Runde mit dabei, möchte diese Serie natürlich fortsetzen. Während sich die Mannschaft am vergangenen Samstag mit einem 6:0 auswärts bei Aufsteiger Austria Lustenau auf das Cup-Match einstimmen konnte, spielten die Oberösterreicher in der Meisterschaft gegen DSV Leoben 1:1.

Union Gurten liegt in der Tabelle der Regionalliga Mitte nach 6 Runden mit vier Punkten auf Rang 13. In Runde 1 des UNIQA-ÖFB-Cup besiegten die Innviertler im OÖ-Duell SU Strasser Steine St. Martin/M. mit 3:2. Wobei die Gastgeber bis zur 85. Minute mit 1:2 zurück lagen, um dann binnen fünf Minuten durch Thomas Reiter (86.) und Fabian Wimmleitner (90.) die Pokal-Partie noch zu drehen. Das ganze vor begeisternden 400 Zuschauern. Gegen den österreichischen Serienmeister dürften es Dienstagabend mehr werden...die Erwartung liegt im Vorfeld bei 3000 Besuchern.

"Werden Mannschaft an paar Positionen ändern"

Salzburg-Coach Matthias Jaissle vor dem Duell: „Auch das Pokalspiel fängt bei 0:0 an, und Gurten hat sich den Einzug in die 2. Runde genauso verdient, wie wir es getan haben – das verdient Respekt. Aber natürlich sind wir der klare Favorit, und ist es unser Anspruch, souverän in die nächste Runde einzuziehen. Vielleicht werden wir die Mannschaft an ein paar Positionen ändern. Auf jeden Fall wird diesmal Nico Mantl im Tor beginnen. Das hat er sich verdient.“

Maurits Kjaergaard über die Pokal-Partie in der Josko Arena: „Wir kennen das Stadion und die Rahmenbedingungen. Es ist also sicher kein typisches Cup-Match auf einem kleinen Platz und in hitziger Atmosphäre. Aber wir brauchen auch da eine konzentrierte Leistung, dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Der Cup kann tückisch sein.“

Zur personellen Situation: Stürmer Sekou Koita (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Oberschenkel), Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) und Ignace Van der Brempt (Knöchel) fallen verletzt aus.

Auslosung 3. Runde

Die Auslosung der 3. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Sonntag (4. September 2022) im Rahmen der ORF-Sendung Sport am Sonntag statt.

Die weiteren Termine im Cup

3. Runde: 18.–20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.–5. Februar 2023

Halbfinale: 4.–6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Ein Topspiel jagt das nächste in den kommenden Wochen. 🤯



➡️ Auch die Bundesliga-Spieltermine sind nun fixiert! pic.twitter.com/znG7rFd4fN — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 29, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty