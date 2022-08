Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft am Mittwoch, dem 31. August, in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups in der Merkur Arena in Graz-Liebenau auf den SV Austria Salzburg aus der Regionalliga West. Ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Den Traditionsverein aus der Mozartstadt, derzeit ist der 3. Ligist unbesiegt Tabellenführer in der RL West, wollen über 1.000 Fans in die steirische Landeshauptstadt begleiten.

War in Runde 1 im ÖFB-Cup beim Vorarlberger Regionalligsten SC Röfix Röthis an vier der sechs Sturm-Tore beteiligt: Manprit Sarkaria steuerte am 16. Juli je zwei Tore und Assists bei.

Sturm-Chefcoach Christian Ilzer über das bevorstehende Spiel im ÖFB Cup: „Der Cup ist ein Bewerb, den wir als extrem wichtig erachten und ich erwarte mir deshalb die gleiche Ernsthaftigkeit und Top-Einstellung, mit der wir in Röthis unsere erste Cup-Hürde gemeistert haben. Mit Austria Salzburg treffen wir auf einen Traditionsverein im österreichischen Fußball, der im Grunddurchgang der Regionalliga West die Tabelle ungeschlagen anführt.

Wir sind gut vorbereitet und wissen, dass wir auf einen Gegner treffen, der sich in guter Form befindet. Deshalb gilt es, eine hochkonzentrierte Leistung auf den Platz zu bringen, denn das klare Ziel ist selbstverständlich der Aufstieg in das Achtelfinale."

Stammkräfte Jantscher & Kiteishvili fallen weiter aus

Ilzer zur aktuellen Personalsituation: "Mit Jantscher und Kiteishvili fallen weiter zwei Stützen aus. Dazu gekommen ist der eine oder andere angeschlagene Spieler aus dem Rapid-Spiel, bei dem man noch bis zum Spieltag abwarten muss, ob es sich dann schlussendlich mit der vollen Matchfitness ausgeht."

Fakten zum Spiel:

Der SK Sturm setzte sich in der 1. Cup-Runde mit 6:0 gegen Röfix Röthis aus Vorarlberg durch. Der SV Austria Salzburg gewann mit 4:2 gegen den SV Telfs aus der Regionalliga Tirol. Für das Spiel sind aktuell knapp 9.000 Tickets verkauft, rund 1.300 davon gingen als Gästetickets an Salzburg.

Ab 15 Uhr wird rund um die Merkur Arena ein Sicherheitskorridor eingerichtet, auch die Liebenauer Hauptstraße wird gesperrt. Geplantes Ende dieser Maßnahmen ist 23 Uhr.

Sturm auf Graz - 1000 Karten verkauft, Busse voll! Abfahrt der beiden Vereins-Busse in Maxglan um 12:30

Zustieg Route OÖ: 13:15 Regau, 13:45 Voralpenkreuz

Zustieg Route Pongau: 13:00 Golling, 13:30 Eben

Weitere Infos zeitnah auf der Homepage #svas #oefbcup pic.twitter.com/u0dQq1oAKh — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) August 28, 2022

Fotocredit: RiPu