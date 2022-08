Binnen weniger Tage hat die SV Guntamatic Ried gleich zwei OÖ-Derbies vor der Wikinger-Brust. Beide auswärts. Zunächst reist der Vorjahres-ÖFB-Cup-Finalist aus dem Innviertel am morgigen Mittwoch in die benachbarte Messestadt Wels, wo die 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup bei WSC HOGO Hertha, aktuell unbesiegt mit 16 Punkten (5S,1U, 15:3-Tore) stolzer Spitzenreiter der Regionalliga Mitte, ansteht. Ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Und kommenden Sonntag, den 4. September, gastiert die Heinle-Elf in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim LASK, ebenfalls Tabellenführer - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Wikinger-Kämpferherz Leo Mikic (r.)

Ergebniskrise und/oder Kaderqualität-Defizit in Breite?

Die SV Guntamatic Ried setzte sich in der 1. Runde am 16. Juli beim FC Stadlau klar mit 4:0 durch. Die Treffer erzielten Christoph Monschein (13., Elfer, 24.), Kapitän Marcel Ziegl (17.) und Stefan Nutz (55.). In der vergangenen Saison scheiterte die SV Guntamatic Ried erst im Cup-Finale gegen den FC Red Bull Salzburg mit 0:3.

In der aktuellen ADMIRAL Bundesliga-Saison kassierten die Innviertler drei Niederlagen in Folge, sind seit vier Partien ohne Sieg. Doch hat der Liga-Vorletzte - mit vier Zählern punktgleich mit Schlusslicht SCR Altach - nur eine Ergebniskrise oder reicht die Kader-Qualität - vor allem in der Breite - einfach derzeit nicht aus?

In der Bundesliga kassierten die Wikinger zuletzt eine 0:2-Niederlage beim TSV Hartberg. „Gegen Hartberg war es wieder eine sehr bittere Niederlage. Die erste Halbzeit war in Ordnung, die zweite am Anfang auch“, betont SVR-Stürmer Leo Mikic. „Wir haben dann Druck gemacht, wollten unbedingt das Tor machen. Das ist uns leider nicht gelungen. Genau in dieser Phase haben wir den Gegentreffer bekommen, kurz danach gab es dann die rote Karte. Wir haben trotzdem versucht, weiter nach vorne zu spielen. Wir hatten noch paar richtig gute Chancen. Alles in allem war es wieder sehr bitter und unglücklich, aber wir werden weiterkämpfen.“

"In 6 Spielen 3 Mal zu Zehnt"

SVR-Coach Christian Heinle mit Blick zurück in die Oststeiermark: „In den ersten 20 Minuten gegen Hartberg war es ein Abtasten. Man hat aber von Beginn an gesehen, dass wir mehr für das Spiel tun wollten. Wir hatten dann die eine oder andere Halbchance. In der Pause haben wir gewisse Dinge adaptiert. In unserer besten Phase zwischen der 50. und 60. Minute hatten wir vier Abschlüsse. Es ist einfach momentan das Thema, dass wir zu wenige Tore machen.

Genau in dieser Phase haben wir mit der ersten Aktion von Hartberg das Tor bekommen. Fünf Minuten später kam es dann zum Ausschluss. Unglücklicher kann ein Spiel nicht verlaufen. Wir wollen aber nicht in Selbstmitleid verfallen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir im letzten Drittel besser werden. Wir haben jetzt in sechs Spielen drei Mal mit einem Mann weniger gespielt. Und drei Mal hat man gesehen, dass wir in Unterzahl alles für den Ausgleich getan haben. Wir haben das Spiel gegen Hartberg aufgearbeitet, es beschäftigt natürlich jeden. Wir müssen jetzt schnell anfangen zu punkten.“

OÖ-Derbysieger Hertha Wels vs. Vorwärts zu Zehnt in Runde 2

WSC HOGO Hertha Wels warf in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cups am 17. Juli in einem OÖ-Derby den klassenhöheren Zweitligisten SK BMD Vorwärts Steyr mit 1:0 aus dem Bewerb. Dabei 60 Minuten in Unterzahl! Für die Welser traf Philipp Stadlmann in der 15. Minute.

Leo Mikic: „Das Match gegen Wels ist jetzt ein sehr wichtiges für uns. Nach den Niederlagen in der Bundesliga wollen wir jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Es ist sehr gut, dass das nächste Spiel jetzt schon am Mittwoch ist. Auch wenn Wels in der Regionalliga spielt, ist es sicher kein leichter Gegner. Wir müssen alles geben, dann wird auch das Ergebnis passen.“

"...können in Derby-Woche wieder viel in richtige Richtung lenken"

Sein Coach Christian Heinle ergänzt: „Im Cup brauchen wir jetzt ein Erfolgserlebnis. Es wird eine wichtige Woche für uns. Wenn wir den Aufstieg im Cup schaffen und dann auch im Derby eine ordentliche Leistung zeigen, können wir wieder viel in die richtige Richtung lenken.

Für Wels ist es das Spiel des Jahres. Wels ist keine typische Regionalliga-Mannschaft. Sie orientieren sich auch in Richtung Profibereich. Sie haben in der ersten Runde Vorwärts Steyr ausgeschaltet. Es wird kein Selbstläufer. Wenn auch nur ein Spieler glaubt, er muss nur ein Prozent weniger geben, dann werden wir ein massives Problem haben. Wir werden uns auf dieses Spiel so vorbereiten wie auf jedes Bundesliga-Match.“

Die SV Guntamatic Ried und WSC Hertha treffen jetzt mit der 2. Cup-Runde zum ersten Mal aufeinander. Die Welser spielen in der gleichen Liga wie die Jungen Wikinger Ried. In den vergangenen drei Saisonen kickten die beiden Mannschaften vier Mal gegeneinander. Das zweite Rieder Team holte einen Sieg und drei Unentschieden.

