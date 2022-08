ADMIRAL Bundesliga-Leader LASK trifft am Mittwoch, den 31. August - ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - in der 2. Runde des UNIQA-ÖFB-Cups auswärts auf den Tiroler Regionalligisten SC Sparkasse Imst 1933. Nach dem 9:1-Kantersieg in Runde 1 beim SC Schwaz - ebenfalls Regionalliga Tirol - geht es für die Kühbauer-Elf, die in dieser Saison nach sieben Pflichtpartien noch unbesiegt ist (5 S, 1U in der Liga, 1S im ÖFB-Cup) somit schon wieder nach Tirol. Dabei kommt es diesmal zum Wiedersehen mit einem ehemaligen LASK-Spieler.

Wechselte im Sommer 2018 vom FC Wacker Innsbruck zum LASK: der mittlerweile 31-jährige Tiroler Florian Jamnig (l.), und nach einem Jahr weiter zum SCR Altach.

Imst mit Rückenwind aus 5:0-Triumph über Tabellenführer FC Kufstein

Der LASK bekommt es in der 2. ÖFB-Cup-Runde mit dem SC Imst zu tun. Die Elf von Trainer Herbert Ramsbacher liegt derzeit auf Rang 5 der Regionalliga Tirol, drei Siege sowie je zwei Unentschieden und Niederlagen stehen in der Liga bisher zu Buche.

Am vergangenen Wochenende tankten die Oberinntaler mächtig Selbstvertrauen und deklassierten Tabellenführer FC Kufstein mit 5:0. Drei der fünf Treffer steuerten Spieler mit Bundesliga-Erfahrung bei: Doppelpacker Armin Hamzic spielte bereits für den FC Wacker Innsbruck im Oberhaus. Ein Tor erzielte mit Florian Jamnig zudem ein Mittelfeldspieler mit LASK-Vergangenheit: 2018/19 stand der heute 31-Jährige im Kader der Schwarz-Weißen und absolvierte 21 Pflichtpartien für den LASK.

Kühbauer: "Cup hat für uns einen sehr hohen Stellenwert"

Den Weg in die 2. Cup-Runde bahnte sich der SC Imst mit einem 2:0-Heimsieg gegen den Salzburger Regionalligisten TSV St. Johann. Der LASK setzte sich in Runde 1 mit 9:1 gegen den SC Schwaz – und damit gegen einen Ligakonkurrenten der Imster – durch.

Tickets für den Gästesektor sind am Spieltag an der Gästekassa der Velly Arena Imst ab 16 Uhr erhältlich.

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Der Cup hat für uns einen sehr hohen Stellenwert, entsprechend fokussiert blicken wir der Partie entgegen. Imst wird alles daransetzen, uns das Leben schwerzumachen, darauf sind wir vorbereitet. Wichtig wird sein, dass wir mit derselben Konsequenz ans Werk gehen wie in den letzten Wochen.“

Es fehlen: Anselm, Letard, Wiesinger.

Fotocredit: LASK