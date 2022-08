ADMIRAL Bundesligist und UEFA Europa Conference League-Teilnehmer Austria Wien spielt am morgigen Mittwoch in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups in der Naturarena Hohe Warte gegen den Drittligisten ASV Siegendorf - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter der Pokal-Partie ist der 40-jährige, erfahrene Bundesliga-Referee Alexander Harkam aus Graz.

Vierer-Pack von Manfred Fischer in ÖFB-Cup-Runde 1 beim 7:0-Sieg in Wels. Und wie gut hat der 27-jährige Offensivakteur gegen Siegendorf sein Visier eingestellt?

Veilchen im Akkord-Einsatz

Die Veilchen kamen in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht zu Hause in Wien-Favoriten an, nachdem die Spieler & Betreuer seit Mittwoch-Früh mit den Auswärtsspielen in Istanbul und Klagenfurt durchgehend unterwegs waren. Montag-Nachmittag versammelte Trainer Manfred Schmid seine Mannschaft nach einem kurzen Foto-Shooting-Termin bereits wieder auf dem Trainingsplatz. Freie Tage sind in den englischen Wochen rar gesät.

Chefcoach Manfred Schmid: „Wir haben die internationale Woche gut überstanden, das haben wir auch in Klagenfurt gezeigt. Jetzt heißt es auf der einen Seite weiter regenerieren, aber gleichzeitig auch gut im Trainingsrhythmus zu bleiben."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">How to score your first goal in style by Reinhold Ranftl 😎😏<a href="https://twitter.com/hashtag/faklive?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#faklive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FAK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FAK</a> <a href="https://t.co/tZRI0cOXxI">pic.twitter.com/tZRI0cOXxI</a></p>— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) <a href="https://twitter.com/FKAustriaWien/status/1564237365916336130?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Drei Mal bereits drei Gegentore kassiert

Der späte Ausgleich beim 3:3-Remis in Klagenfurt schmerzte, nachdem die Austria zuvor zweimal einen Rückstand durch sehenswerte Tore von Braunöder & Ranftl aufholte und zwischenzeitlich bereits 3:2 führte. „Fakt ist, dass wir drei Tore gemacht und trotzdem nicht gewonnen haben, das sollte so nicht passieren. Wir haben jetzt nach Altach und Fenerbahce zum dritten Mal in einer Partie mindestens drei Tore bekommen – das ist viel zu viel. Daran gilt es zu arbeiten.“, betont der Austria-Trainer.



In der 2. Cup-Runde wartet nun am Mittwoch mit ASV Siegendorf ein Verein aus der Regionalliga Ost. In der 1. Runde feierten die Veilchen beim FC Wels einen 7:0-Sieg (4 Tore Manfred Fischer, 3 Tore Aleksandar Jukic), Siegendorf schaltete ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894 im Elfmeterschießen aus

„Es ist ein K.o.-Spiel, dementsprechend gehen wir das mit vollem Ernst an. Ich möchte eine Leistung sehen wie in der 1. Runde in Wels, dann wird am Mittwoch nichts anbrennen", sagt Manfred Schmid. Personell gibt es keine News.

ÖFB-Cup-Achtelfinale von 8. - 10. Oktober

Die Auslosung des Achtelfinals im UNIQA ÖFB Cup findet am Sonntag (4. September 2022) im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" statt. Die Achtelfinalspiele werden zwischen 8. und 10. Oktober ausgetragen.



In der Bundesliga geht es für die Austria am Samstag um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Austria Lustenau weiter.

Fotocredit: Josef Parak