Während der LASK heute den Vertrag mit Thomas Sabitzer bis 2024 verlängerte, wurde der 21-jährige Stürmer sogleich wieder für ein Jahr an Liga-Konkurrent WSG Tirol verliehen. Für die Wattener erzielte Sabitzer in der vergangenen Spielzeit 9 Pflichtpartie-Tore und hatte maßgeblich im Frühjahr Anteil daran, dass die Wattener bis ins Europacup-Playoff gegen Rapid Wien kamen. Bei den Linzern absolvierte der ehemalige U21-ÖFB-Teamspieler in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga keinen Einsatz. Ligaportal hatte die Kooperation schon vermutet - siehe Beitrag vom vergangenen Donnerstag. Große Freude jedenfalls in Tirol!

Beim LASK spielte Rückkehrer Thomas Sabitzer in der noch jungen Saison bisher nur eine Nebenrolle, bei der WSG Tirol dürfe der 21-jährige Stürmer wieder eine Hauptrolle spielen.

"Verlorener Sohn" will noch nur wieder spielen

"Mit Sabi ist wieder da" vermeldet die WSG nahezu europhorisch in ihrer Presse-Aussendung! Mit neun Bundesligatoren in 33 Pflichtspieleinsätzen hatte Sabitzer im Vorjahr entscheidenden Anteil am größten Erfolg der WSG-Vereinsgeschichte.

Möglich wurde die neuerliche Leihe, weil der Offensivspieler seinen Vertrag in Linz um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängerte. Sabitzer wird im Sportzentrum Lindabrunn, wo sich Kapitän Oswald & Co. nach dem Cupspiel in Traiskirchen auf die 7. Runde zur ADMIRAL Bundesliga vorbereiten, zur Mannschaft stoßen.

Stefan Köck (Sportmanager): „Wir sind sehr froh, dass das mit Sabi noch geklappt hat. Er ist ein Spieler mit besonderer Qualität. Es hat mit ihm schon im Vorjahr sehr gut funktioniert. Und ich bin mir sicher, dass es auch heuer mit ihm funktionieren wird. Mein besonderer Dank geht an LASK-Präsident Siegmund Gruber, der die Leihe ermöglicht hat.“

"Er hat uns als Top-Spieler verlassen, wir werden ihn wieder dorthin bringen"

Thomas Silberberger (Cheftrainer): „Ich bin überglücklich, dass Sabi wieder bei uns ist. Er hat uns vor drei Monaten als einer der Top-Spieler in der österreichischen Bundesliga verlassen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn wieder dorthin bringen werden.“

Thomas Sabitzer: „Ich bin einfach nur froh, dass das jetzt geklappt hat. Für mich war immer klar, dass Wattens die Einser-Option ist. Ich freu‘ mich jetzt darauf, dass es richtig losgeht.“

Wir können es kaum erwarten, dich bald wieder im WSG-Trikot zu sehen, Sabi! 😍🎭#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/2npdksYaJr — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 30, 2022

Vujanovic: "Thomas braucht ausreichend Spielzeit"

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über das Leihgeschäft: „Thomas bringt sehr viel Qualität mit, daran besteht kein Zweifel. Aufgrund unserer aktuellen Kaderstruktur ist dieser Schritt – die Verlängerung und gleichzeitige Leihe nach Wattens – jetzt notwendig. Um sich bestmöglich zu entwickeln, braucht Thomas ausreichend Spielzeit, die er bei der WSG hoffentlich bekommen wird."

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL