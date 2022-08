Der Auftakt der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup am Dienstagabend mit sechs von 16 Partien brachte überraschende Ergebnisse mit sich. So setzte sich der ADMIRAL 2. Ligist FC Flyeralarm Admira gegen ADMIRAL Bundesligist SCR Altach durch und der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost konnte sich gegen den zwei Klassen höheren Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau durchsetzen. Siege gab es auch für den Grazer AK 1902, FAC Wien und SV Horn, die sich alle drei gegen 2. Liga-Konkurrenten durchsetzten. Zum Abschluss des Abends zog auch Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg in die nächste Runde ein.

Am 14. Mai lagen die Südstädter bei der 0:3-Niederlage noch am Boden, was damals der Anfang vom Ende, respektive den Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga bedeutete, während der SCR Altach im Saisonfinish noch per Kraftakt den Klassenerhalt rettete. Zusatzmotivation für den FC Flyeralarm Admira, der laut Trainer Roberto Pätzold heute zeigen wollte, dass damals "die falsche Mannschaft abgestiegen ist".

FC Admira machte bereits vor der Pause alles klar

FC Flyeralarm Admira vs. CASHPOINT SCR Altach 3:0 (3:0)

Tore: Rasner (17.), Badji (22.), Ristanic (41.) - siehe auch kompletten Spielbericht.

Die Admira machte dem Bundesliga-Klub von Beginn an das Leben schwer und sorgte mit intensivem Pressing früh für Gefahr. Nach etwas mehr als einer halben Stunde zog Martin Rasner aus der Distanz ab und traf per Aufsitzer zur mehr als verdienten Führung. Nur 5 Minuten später war Mamina Badji nach Zuspiel von Martin Krienzer zur Stelle und erhöhte aus spitzem Winkel.

Kurz vor der Pause schlenzte Filip Ristanic den Ball im Sechzehner sehenswert ins lange Eck zum 3:0. Nach einem Vierfachwechsel zur Pause hatte Altach nach dem Seitenwechsel mehr Spielanteile und fand auch Chancen vor. Die Defensive der Admira stand aber sicher und brachte damit das Ergebnis verdient über die Zeit.

Kollers Knaller zur GAK-Führung

SV Licht Loidl Lafnitz vs. Grazer AK 1902 1:2 (0:0)

Tore: Prohart (89.) bzw. Koller (48.), Peham (76.)

Das Duell der beiden steirischen Zweitligavereine bot in der 1. Spielhälfte nur wenig Highlights. Zumeist spielt sich das Geschehen im Mittelfeld ab, keines der beiden Teams konnte sich entscheidende Vorteile verschaffen und wenn, dann waren die Defensivreihen aufmerksam.

Der GAK kam dann wesentlich aktiver aus der Kabine und wurde auch belohnt. Hoher Ball von der rechten Seite ideal auf den Fuß von Paul Koller, der übernahm aus kurzer Distanz volley und traf damit zur Führung.

Lafnitz konnte daraufhin kaum Druck auf das Tor der Rotjacken erzeugen und musste in der Schlussviertelstunde auch noch den 2. Gegentreffer hinnehmen durch David Peham (76.). Florian Prohart konnte aus Sicht der Oststeirer nur noch verkürzen.



Serbe Ivan Andrejevic per Doppelpack binnen 1 Minute - Teixeira vergab Elfer

Wiener Sport-Club vs. SC Austria Lustenau 2:0 (0:0)

Tore: Andrejevic (10.,11.)

Der Ostligaverein erwischte gegen die Gäste aus der Bundesliga einen Blitzstart. Nach einem Konter über die rechte Seite kam Ivan Andrejevic aus kurzer Distanz zum Abschluss und schoß eiskalt ein. Sekunden später wiederholte sich der gleiche Spielzug. Hereingabe von rechts und diesmal hämmerte Andrejevic den Ball direkt per Unterkante der Latte ins Lustenauer Tor.

Die Vorarlberger erfinggen sich erst nach ein paar Minuten von diesem Schock, klare Torchancen konnte Sport-Club-Goalie Florian Prögelhof aber zunichte machen. Nach der Pause vergeben die Gäste dann die ideale Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Bryan Teixeira knallte einen Elfmeter nur an die Latte. In weiterer Folge gestaltete der Sport-Club die Begegnung offen und fand sogar Chancen auf weitere Tore vor. Am Ende stiegen die Dornbacher ebenso überraschend wie verdient in die nächste Runde auf.

Fightende Falken 84 Minuten zu Zehnt

KSV 1919 vs. FAC Wien 1:2 n.V. (1:0, 1:1)

Tore: Grosse (7.) bzw. Miljanic (57.), Bertaccini (104.) - Rote Karte: Walchhütter (36.)

In Kapfenberg fanden die Gastgeber perfekt ins Spiel und gingen in der 7. Minute in Führung: Nach einem idealen Zuspiel in die Spitze traf Stürmer Mark Grosse eiskalt ins kurze Eck. In weiterer Folge hat der FAC mehr vom Spiel und kam auch beinahe kurz darauf zum Ausgleich. Flavio Dos Santos vergab aber alleine vor dem KSV-Tor (16.). Noch vor der Pause dann ein Rückschlag für die Falken: Nach einem Foulspiel sah Lukas Walchhütter glatt Rot.

In Spielhälfte 2 gestaltete sich die Partie zunächst ausgeglichen, dann fanden der FAC in numerischer Überlegenheit endgültig zurück ins Spiel. Nach einer Rechtsflanke war der eingewechselte Vice Miljanic per Kopfball zum 1:1 zur Stelle. Die Falken retteten sich zwar noch in die Verlängerung, doch dort haben die Floridsdorfer das bessere Ende für sich. Paolino Bertaccini schloß einen Konter souverän ab und sicherte seinem Team damit das Achtelfinal-Ticket.

Llanez erst mit Tor, dann Rot

SV Horn vs. SKN St. Pölten 3:1 (2:0)

Tore: Tomka (31.), Mulahalilovic (36., 90.+4) bzw. Llanez (50.) - Rote Karte: Llanez (90.+3)

Das Duell der beiden niederösterreichischen Zweitligavereine hatte der SV Horn in Hälfte 1 fest im Griff. Die Waldviertler erspielten sich Chance um Chance und gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Julian Tomka war nach einem Eckball zur Stelle. Wenige Minuten später legten die Horner gleich nach. Torschütze diesmal: Benjamin Mulahalilovic.

Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Ulysses Llanez, in weiterer Folge hilet das Heimteam aber gut dagegen. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff flog der Torschütze der St. Pöltener noch mit glatt Rot nach einem Foulspiel vom Feld, Mulahalilovic fixierte daraufhin den Endstand.

Rassige Szenen in der Josko Arena zwischen dem Underdog aus der Regionalliga Mitte, Union Gurten, und dem Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg.

Eigentor der tapferen Gurtener brachte Titelverteidiger auf Siegesstraße

Union Raiffeisen Gurten vs. FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Tore: Schütz (45./Eigentor), Kameri (64.), Adamu (83.). Siehe auch komplettierten Spielbericht.

Der Titelverteidiger hatte in der josko Arena in Ried gegen den Drittligisten zunächst kein leichtes Spiel. Erst nach einer Viertelstunde kamen die Salzburger erstmals gefährlich vor das Gurtener Gehäuse. Amar Dedic mit einem satten Schussball, aber Gurtens Goalie Felix Wimmer noch leicht dran, ehe die Kugel von de Lattenunterkante den Weg zurück ins Feld fand (26.).

Dann kurzer Jubel für die Gastgeber, nach einem Freistoß der Oberösterreicher zappelte der Ball im Netz, Fabian Wimmleitner stand aber zuvor im Abseits (36.). Praktisch mit dem Pausenpfiff ging der favorsierte Serienmeister und -Cupsieger dann in Führung. Florian Schütz verlängerte eine Hereingabe per Kopfball vorbei an Wimmer ins eigene Tor.

Nach dem Seitenwechsel blieb Salzburg souverän, ohne spielerisch ein Feuerwerk zu zünden. Dijon Kameri erhöhte mit einem herrlichen Schuss außerhalb des Sechzehners, Junior Adamu setzte wenige Minuten später nach großartiger Vorarbeit von Noah Okafort den 3:0-Schlusspunkt.

Die weiteren Spiele der 2. Runde

SC Sparkasse Imst 1933 vs. LASK

Mittwoch, 31.08.2022, 18:00 Uhr, VELLY Arena IMST; SR: Emil Ristoskov



SK Puntigamer Sturm Graz vs. SV Austria Salzburg

Mittwoch, 31.08.2022, 18:00 Uhr, Merkur Arena; SR: Harald Lechner



Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. RZ Pellets WAC

Mittwoch, 31.08.2022, 18:30 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg; SR: Gerhard Grobelnik



FC Mohren Dornbirn vs. TSV Egger Glas Hartberg

Mittwoch, 31.08.2022, 19:00 Uhr, Stadion Birkenwiese; SR: Walter Altmann



SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Blau Weiß Linz

Mittwoch, 31.08.2022, 19:00 Uhr, Ertl Glas Stadion Amstetten; SR: Christopher Jäger



FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. WSG Tirol

Mittwoch, 31.08.2022, 19:00 Uhr, Sportzentrum Traiskirchen; SR: Stefan Ebner



SC Schwarz Weiß Bregenz vs. SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 31.08.2022, 19:00 Uhr, ImmoAgentur Stadion; SR: Arnes Talic



WSC HOGO Hertha vs. SV Guntamatic Ried

Mittwoch, 31.08.2022, 19:30 Uhr, HOGO Arena Wels

SR: Manuel Schüttengruber



ASV Siegendorf vs. FK Austria Wien

Mittwoch, 31.08.2022, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte; SR: Alexander Harkam



USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen vs. SK Rapid

Donnerstag, 01.09.2022, 17:30 Uhr, Sportstadion Allerheiligen; SR: Alan Kijas



Auslosung 3. Runde:

Die Auslosung der 3. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Sonntag, 4. September. im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" statt.



Die weiteren UNIQA ÖFB Cup Termine:

Achtelfinale: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at