In den verbleibenden letzten Stunden vor Schließung des heutigen Sommertransfer-Fensters vermeldet die SV Guntamatic Ried - heute Abend in Runde 2 des Uniqa-ÖFB-Cup im OÖ-Derby beim Regionalliga Mitte-Spitzenreiter WSC HOGO Hertha Wels - ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - noch einen "Last-Minute"-Neuzugang: Luca Kronberger. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison innerhalb der ADMIRAL Bundesliga von Vizemeister SK Sturm Graz ins Innviertel.

Vor einem Jahr im November 2021 noch Gegen- jetzt Mitspieler: Luca Kronberger (li.), damals noch im Dress vom FC FAdmira, kontra Felix Seiwald von der SV Ried.

8 Bundesliga-Einsätze im Frühjahr für Sturm

Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamspieler wechselte im Jänner vom FC Flyeralaram Admira an die Mur und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen. Kronberger wird mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison an die SV Ried verliehen, nach Ablauf der Leihe wird er nach Graz zurückkehren.

Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried: „Luca Kronberger ist aktueller U21-Nationalteamspieler und sehr variabel einsetzbar. Mit seiner Dynamik und seinem Tiefgang haben wir jetzt in der Offensive weitere Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat und uns in dieser Saison verstärken wird."

"Gefühl, dass ich in Ried gebraucht werde"

Neuzugang Luca Kronberger: „Bei meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich das Gefühl, dass ich in Ried gebraucht werde. Es war deshalb nicht so schwer, dass ich mich für Ried entscheide. Ich freue mich in Ried auf die Chance, Spielzeit in der Bundesliga zu bekommen und ich hoffe, dass ich dem Verein und der Mannschaft helfen kann."

Offensivspieler Luca #Kronberger wird leihweise ein Jahr das Trikot der Oberösterreicher überstreifen, ehe er zurück nach Graz kommt. #sturmgraz #inundaut https://t.co/IIVGECCZes — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 31, 2022

SK Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Luca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, an das wir weiterhin glauben. In der aktuellen Phase seiner Karriere braucht er allerdings Spielzeit auf möglichst hohem Niveau, welche wir ihm im Moment nicht garantieren können. Wir wünschen Luca viel Erfolg in Ried und werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten genauestens verfolgen."

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS ADMIRAL Bundesliga

Luca Kronberger:

geboren am 15. Februar 2002 in Schwarzach im Pongau

Nationalität: Österreich

Position: Stürmer

Größe: 179 cm

Vereine: TSV St. Johann (2009-13), FC Admira Wacker Mödling (2013-21), SK Sturm Graz (seit 2022), SV Guntamatic Ried (seit 2022, Leihe); U17-, U18- und U21-Nationalspieler

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL