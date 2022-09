Kurz vor Transferschluss vermeldet der CASHPOINT SCR Altach noch einen Abgang: Innenverteidiger David Bumberger wechselt leihweise in die ADMIRAL 2. Liga zum SK BMD Vorwärts Steyr. Der 23-jährige Oberösterreicher wurde im Oktober 2020 vom LASK verpflichtet und bestritt in den vergangenen knapp zwei Jahren 24 Pflichtspiele für die Vorarlberger. Dabei gelangen dem Mühlviertler ein Treffer und zwei Assists.

David Bumberger (l.) hier gegen René Renner und seinen Ex-Klub LASK.

"David ist fit und wird Steyr auf Anhieb weiterhelfen können"

Seinen letzten Pflichtspieleinsatz verbuchte der Abwehrspieler im April diesen Jahres, bei der 0:4-Niederlage gegen den TSV Hartberg.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „David Bumberger hat in den letzten Wochen keine Einsatzzeit mehr bekommen, was sich bereits nach der Sommervorbereitung abgezeichnet hat. Die Leihe zu Vorwärts Steyr macht deshalb zu diesem späten Zeitpunkt für alle Seiten Sinn und ist für ihn eine Chance, sich in der 2. Liga neu zu beweisen. David ist fit und wird Steyr auf Anhieb weiterhelfen können.“



David Bumberger

Geburtsdatum: 05.02.1999

Nationalität: Österreich

Position: Innenverteidiger

Bumberger wechselt leihweise nach Steyr 📝



Wir wünschen David Alles Gute für seine anstehenden sportlichen Aufgaben! 🤝 pic.twitter.com/Va9837EeJU — SCR Altach (@SCRAltach) August 31, 2022

Archivfoto: Harald Dostal