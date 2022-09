Nachdem in Rd. 2 des UNIQA ÖFB-Cup mit den Vorarlbergern SCR Altach & Austria Lustenau bereits Dienstag zwei ADMIRAL Bundesligisten ausgeschieden waren, erwischte es am Mittwoch auch den TSV Hartberg beim noch sieglosen 2. Liga-Vorletzten FC Dornbirn (2:3). Gerade noch "die Kurve" bei Regionalligisten bekamen die OÖ-Klubs SV Ried mit 4:2 (nach 0:2-Rückstand) bei Hertha Wels sowie Liga-Leader LASK, der beim SC Imst nach 0:1-Rückstand die Verlängerung brauchte - am Ende 4:1. Die letzte der 16 Pokal-Partien steigt heute zwischen ASV Allerheiligen und Rapid Wien - ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Leidvoller Blick von TSV Hartberg-Trainer Klaus Schmidt, der mit ansah wie das Unheil beim Cup-Ausscheiden bei Zweitligist FC Dornbirn früh seinen Verlauf nahm.

Da waren es nurmehr neun...! Nachdem Runde 1 im UNIQA-ÖFB-Cup noch alle 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs gegen unterklassigere Gegner schadlos überstanden hatten und weiter kamen, erwischte es nun in Runde 2 mit dem SCR Altach, Aufsteiger Austria Lustenau und dem TSV Hartberg gleich ein Trio.

Während sich der Bundesliga-Spitzenreiter LASK - einzig in Pflichtpartien noch unbesiegt von allen 12 Bundesligisten - erst nach Verlängerung durchsetzte und die SV Guntamatic Ried einen Zwei-Tore-Rückstand drehte, gaben sich Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz, der RZ Pellets WAC, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol und ÖFB-Cup-Rekordsieger FK Austria Wien die meisten anderen Bundesliga-Vertreter keine Blöße.

Imst "schnupperte" an Sensation, ehe 10 LASKler im Schlussspurt auftrumpften

SC Sparkasse Imst 1933 vs. LASK 1:4 n.V. (1:1, 0:0) - siehe auch kompletten Spielbericht

Tore: Hamzic (72.) bzw. Nakamura (85., 104.), Flecker (94.), Ljubicic (118.). Rote Karte: Ziereis/LASK (62.)



Der LASK, bei dem Chefcoach Didi Kühbauer personell sieben Mal rotierte, wird beim Regionalligisten SC Imst von Beginn an voll gefordert. Die Tiroler treten couragiert auf und finden auch gute Torchancen vor. Vor der Pause vergibt Robert Zulj für den favorisierten BL-Spitzenreiter einen Foulelfmeter (weit drüber). Nach dem Seitenwechsel scheint sich zunächst eine Sensation abzuzeichnen. Der Linzer Abwehrchef Philipp Ziereis erhält nach einer Notbremse die Rote Karte, ehe Armin Hamzic die Führung für den Drittligisten erzielt.

Wie bereits in Runde 1 beim SC Schwaz (1:9) liegen die Linzer auch beim anderen Tiroler Regionalligsten 0:1 hinten, doch wie am 16. Juli gelingt Keito Nakamura der 1:1-Ausgleich. Damit rettet der Japaner die Athletiker in die Verlängerung, wo Nakamura nachlegt und Florian Flecker sowie der eingewechselte Marin Ljubicic dem Bundesligisten endgültig doch noch den Aufstieg sichern.

Sarkaria schon wieder per Doppelpack

SK Puntigamer Sturm Graz vs. SV Austria Salzburg 3:1 (2:0) siehe auch kompletten Spielbericht

Tore: Sarkaria (11., 79./Elfer), Hausberger (29./Eigentor) bzw. Sorda (72.)



Der BL-Vizemeister hält gegen Regionalligist SV Austria Salzburg von Beginn an das Tempo hoch und geht nach 11 Minuten in Führung. Nach einem Abspielfehler der Gäste zieht Manprit Sarkaria ab und trifft wuchtig ins kurze Eck. Die Grazer finden daraufhin mehrere Chancen vor, nach knapp einer halben Stunde fälscht schließlich Mathias Hausberger einen Sarkaria-Querpass ins eigene Tor ab.

Auch nach dem Seitenwechsel haben die Blackies eine Vielzahl an klaren Torchancen, gehen aber fahrlässig damit um. In Minute 72 nützt Marinko Sorda dann eine Verwirrung im Sturm-Strafraum und trifft zum Anschlusstor, doch kurz darauf stellt Sarkaria nach einem Foulspiel an Mohammed Fuseini im Strafraum per Elfmeter den alten Abstand wieder her und schnürt damit wie in Runde 1 beim 6:0-Sieg in Röthis erneut einen Doppelpack.

Elfmetertor-Doppelpack bringt WAC früh auf Siegerstraße

Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen" vs. RZ Pellets WAC 1:5 (0:2)

Tore: Fuchs (84.) Baribo (7./Elfmeter), Vizinger (12./Elfmeter, 51.), Ballo (77.), Veratschnig (86.)



Der WAC erzeugt in der Weststeiermark von Anpfiff an Druck und Tai Baribo verwandelt bereits früh per Elfmeter zum 0:1 (7.). Im Gegenzug beinahe der Ausgleich für Deutschlandsberg, Niko Tisaj scheitert aber an WAC-Goalie Lukas Gütlbauer. In Min. 12 dann erneut Strafstoß für den favorisierten Bundesligisten aufgrund eines Handspiels, diesmal verwandelt Dario Vizinger ebenso sicher. Nach Wiederanpfiff machen die Kärntner schnell alles klar. Vizinger schnürt den Doppelpack (51.), ehe in der Schlussviertelstunde Thierno Ballo auf 4:0 für die Dutt-Elf erhöht. Andreas Fuchs gelingt noch der Ehrentreffer für den DSC. Den Schlusspunkt setzt Nikolas Veratschnig für die Lavanttaler.

FC Dornbirn im Cup hui, in der Liga...weniger erfolgreich

FC Mohren Dornbirn vs. TSV Egger Glas Hartberg 3:2 (2:1)

Tore: Renan (32.), Stefanon (42.), Ibrisimovic (87.) bzw. Almog (45.+2) (Steinwender 90.+2)



Im Stadion Birkenwiese ist der in der ADMIRAL 2. Liga bisher noch sieglose Klub aus dem Ländle dem oststeirischen Bundesligaklub von Beginn an mehr als ebenbürtig. Nach einer halben Stunde bringt Renan Peixoto Nepomuceno die Vorarlberger auch aus kurzer Distanz in Führung. In Min. 42 bauen die Gastgeber die Führung aus: Jan Stefanon schließt einen sehenswerten Angriff souverän ab. Hartberg schöpft vor dem Seitenwechsel durch das Anschlusstor durch Sommer-Neuzugang Eylon Almog allerdings wieder Hoffnung.

Die Oststeirer haben nach der Pause zwar mehr vom Spiel, können ihre Druckphase aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor Spielende markieren die Dornbirner durch den eingewechselten Elvin Ibrisimovic ihren dritten Treffer, das erneute Anschlusstor von Michael Steinwender in der Nachspielzeit ändert nichts mehr am Aufstieg von Dornbirn.

Frühstarter FC Blau Weiß Linz hatte es wieder eilig

SKU Ertl Glas Amstetten vs. FC Blau Weiß Linz 0:3 (0:2)

Tore: Mayulu (2.), Seidl (43.), Maranda (54.)



Im Duell der beiden Zweitliga-Teams haben es die Linzer, wie schon in den vergangenen beiden Spielen in der Liga, wieder Mal eilig und legen mit einem Blitztor überfallartig los. Fally Mayulu zieht knapp außerhalb des Strafraums ansatzlos ab und trifft wuchtig zur Führung der Gäste.

Danach gestaltet sich die Partie ausgeglichen, ehe kurz vor der Pause erneut die Oberösterreicher zuschlagen und durch Matthias Seidl ihre Führung erhöhen. Die endgültige Entscheidung fällt dann bereits in Min. 54: Manuel Maranda vollendet einen Angriff und sichert seinem Team damit den verdienten Aufstieg.

Kofi Schulz per sehenswertem Fallrückzieher

FCM Flyeralarm Traiskirchen vs. WSG Tirol 0:5 (0:3)

Tore: Rinaldi (20., 33.), Schulz (44.), Forst (66.), Tomic (79.)



Die ersten 20 Minuten kann Underdog Traiskirchen gegen die WSG Tirol noch ausgeglichen gestalten, dann nehmen die Wattener das Heft in die Hand. Patricio Rinaldi verwertet eine Flanke völlig freistehend. Nach einer halben Stunde schnürt der 28-jährige Argentinier den Doppelpack und vor dem Seitenwechsel trifft auch noch Linksverteidiger Kofi Schulz sehenswert per Fallrückzieher. In Hälfte 2 verwalten die Tiroler das Geschehen und kommen auch zu weiteren Treffern. Justin Forst und Denis Tomic tragen sich auch noch in die Schützenliste ein und dürfen damit den Aufstieg für den favorisierten Bundesligisten feiern.

Doppelschlag von Rieder & Irving stellt Weichen für WAC

SC Schwarz Weiß Bregenz vs. SK Austria Klagenfurt 0:5 (0:3)

Tore: Cvetko (2.), Rieder (30.), Irving (32.), Karweina (58.), Arweiler (90./Elfmeter)



Der SK Austria Klagenfurt geht in Bregenz bereits in Min. 2 durch einen Schuss von Christopher Cvetko in Führung. Auch in weiterer Folge kombinieren die Kärntner gut und bauen die Führung per Doppelschlag durch Florian Rieder & Andrew Irving vor der Pause aus.

Nach einer knappen Stunde schließt auch noch Sinan Karweina einen schönen Angriff des Bundesligisten aus Kärnten ab und praktisch mit dem Schlusspfiff stellt Jonas Arweiler per Foulelfmeter auf den 5:0-Endstand gegen die Vorarlberger.

SV Ried nach 0:2 mit Comebacker-Qualitäten gegen 10 Welser

WSC HOGO Hertha vs. SV Guntamatic Ried 2:4 (2:1) - siehe auch kompletten Spielbericht

Tore: Ried (26.), Luna (41.) bzw. Wießmeier (43.), Weberbauer (77.), Monschein (55.), Mikic (90.+3). Rote Karte: Ried (72.)



Bei tiefem Boden liefert der Regionalliga Mitte-Spitzenreiter dem Bundesligisten im OÖ-Derby einen harten Fight und ist in der ersten Spielhälfte das torgefährlichere Team. Nach knapp einer halben Stunde bringt Lukas Ried die Welser in Führung, die Hector Galiano Luna nach einer Ecke per Kopfball ausbaut. Doch noch vor dem Seitenwechsel bringt Julian Wießmeier die Rieder zurück ins Spiel.

In Spielhälfte 2 gelingt den Innviertlern durch Christoph Monschein schließlich der verdiente Ausgleich, dann schwächen sich die Welser auch noch selbst, da Lukas Ried nach einem harten Foulspiel gegen David Ungar "rot" sieht. Mit seinem Kopfballtor dreht Josef Weberbauer das Spiel für die Gäste. In der Nachspielzeit fixiert Leo Mikic endgültig den Aufstieg für das Bundesligateam im Duell zweier Messestädter.

Grubers Doppelpack als Sieg-Grundstein

ASV Siegendorf vs. FK Austria Wien 0:5 (0:4) - siehe auch kompletten Spielbericht

Tore: Gruber (6., 28.), Tabakovic (30.), Fitz (39.), Jukic (78.)



In der Naturarena Hohe Warte gibt sich der FK Austria Wien gegen den ASV Siegendorf aus der Regionalliga Ost keine Blöße. Andreas Gruber (Foto) bringt die Veilchen früh nach einem sehenswert vorgetragenen Konter in Führung (6.). Nach einer knappen halben Stunde kann der Steirer und Ex-LASKler sein Torkonto sogar verdoppeln. Haris Tabakovic und Dominik Fitz machen schon vor der Pause für die Wiener alles klar.

Nach dem Seitenwechsel kommt Regionalligist Siegendorf etwas auf und findet auch gute Torgelegenheiten vor, den Schlusspunkt setzt aber Alexander Jukic für den Favoriten aus Liga 1.

Abgeschlossen wird die 2. Runde am heutigen Donnerstag mit der Begegnung USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen gegen den SK Rapid (17:30 Uhr)



Auslosung 3. Runde:

Die Auslosung der 3. Runde im UNIQA ÖFB Cup findet am Sonntag (4. September 2022) im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" statt.



Die weiteren UNIQA ÖFB Cup Termine:

3. Runde: 18.-20. Oktober 2022

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt

Fotocredit: Josef Parak, Richard Purgstaller und GEPA ADMIRAL