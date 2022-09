Gestern um Mitternacht schloss das Sommer-Transferfenster für die Herbstsaison und die 12 Klubs der ADMIRAL Bundesliga meldeten am „Deadline-Day“ noch fleißig Neuzugänge an. Die Unterlagen für 15 Neuzugänge wurden in den letzten 24 Stunden des Transferfensters in der Bundesliga-Geschäftsstelle eingereicht, wobei der RZ Pellets WAC mit der Leihe von Maurice Malone um 23:15 Uhr den Schlusspunkt setzte. Überhaupt die Kärntner, wo in diesem Sommer mit Austria Klagenfurt der Transfer-Kaiser herkommt. Am Sonntag, 14:30 Uhr, ja auch das brisante Kärntner Derby. Im Ligaportal-LIVETICKER!

Klagenfurts Keeper Knaller ist mit über 35 Jahren heuer der älteste Sommer-Neuzugang, die Kärntner Austria - re. Austria-Geschäftsführer Sport Matthias Imhof - der Transfer-Kaiser.

Weniger Neuzugänge als im Vorjahr

Die Sommer-Aktivität am Transfermarkt war diesmal in der ADMIRAL Bundesliga (und auch ADMIRAL 2. Liga) etwas geringer als im Vorjahr: in der höchsten Spielklasse gab es 102 Neuzugänge und damit sechs weniger als im Vorjahr, in der zweithöchsten gab es 118 Neue und damit 11 weniger als im Vorjahr.

Damit befinden sich auch beide Ligen leicht unter dem 5-Jahres-Schnitt seit der Ligareform (105 ADMIRAL Bundesliga / 131 ADMIRAL 2. Liga). 42 Prozent aller Neuzugänge sind für die österreichische Nationalmannschaft spielberechtigt, die zweitgrößte Gruppe (15%) besitzt einen deutschen Reisepass, gefolgt von Frankreich mit 6%.

ADMIRAL Bundesliga: Transfer-"Kaiser" Klagenfurt

In der ADMIRAL Bundesliga drehte sich das Transferkarussel am Wörthersee am schnellsten, der SK Austria Klagenfurt nahm 14 Neuzugänge und damit die meisten der Liga unter Vertrag.

Die wenigsten neuen Gesichter gab es bei der WSG Tirol zu sehen, die fünf neue Spieler begrüßen durften. Die meiste Lebenserfahrung aller Neuzugänge bringt Klagenfurt-Tormann Marco Knaller mit (35,4 Jahre), FC Red Bull Salzburg nahm mit Marcell Tibor Berki (18,2 Jahre) den jüngsten Neuzugang unter Vertrag.

Einer der bekanntesten Neuzugänge in diesem Sommer: Bundesliga- und Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller. Der 33-jährige, ehemalige Deutschland-Legionär und gebürtige Kärntner (Villach) kam vom Hamburger Kult-Klub FC St. Pauli.

Transfers pro Klub:

SK Austria Klagenfurt 14

RZ Pellets WAC 10

FC Red Bull Salzburg 9

FK Austria Wien 9

SC Austria Lustenau 9

SK Puntigamer Sturm Graz 8

SK Rapid Wien 8

SV Guntamatic Ried 8

TSV Egger Glas Hartberg 8

LASK 7

CASHPOINT SCR Altach 7

WSG Tirol 5

Sprungbrett in die Top 5-Ligen

Auch in dieser Transferzeit hat sich die ADMIRAL Bundesliga wieder als Sprungbrett in die Top 5-Ligen erwiesen. Je drei Spieler wechselten in die höchsten Spielklassen Deutschlands (Adeyemi, Greiml, Onguene), Frankreichs (Pentz, Mensah, Camara) und Italiens (Aiwu, Lochoshvili, Höjlund), zwei Spieler gingen in die englische Premier League (Aaronson, Kristensen).

Nächste Termine

Das Transferfenster ist nun geschlossen und öffnet wieder von 07.01.2023 bis 06.02.2023 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt + SK Rapid Wien