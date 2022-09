Nachdem Anfang der Woche der LASK-Stürmer-Rückkehrer Thomas Sabitzer ein zweites Mal für eine Saison an ADMIRAL Bundesliga-Konkurrent WSG Tirol verliehen wurde, geben die Linzer nun mit Schließung des Sommer-Transfer-Fensters einen weiteren Stürmer ab: Alexander Schmidt. Der 24-jährige Wiener schlägt ein neues Kapitel und seine Zelte künftig in Portugal auf. Der 1,93 Meter-Mittelstürmer und ehemalige U21-ÖFB-Teamspieler, der seit 2020 bei den Athletikern unter Vertrag stand, wechselt zum Erstligisten FC Vizela (Futebol Clube de Vizela) in die Primeira Liga, die erste portugiesische Liga.

5 Tore + 3 Assists in 34 LASK-Einsätzen

Alexander Schmidt, dessen Mutter aus dem Senegal und sein Vater aus Österreich stammt, läuft ab sofort für den FC Vizela in der Liga Portugal auf. Der 24-Jährige war 2020 vom FC Liefering verpflichtet worden und spielte in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für den SKN St. Pölten.

In der abgelaufenen Saison streifte der Mittelstürmer schließlich das schwarz-weiße Dress über. Für den LASK kam Alexander Schmidt auf insgesamt 34 Einsätze, in denen er fünf Treffer und drei Assists beisteuerte.

Jugendvereine: First Vienna FC 1894 und FC Red Bull Salzburg

