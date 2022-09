Dario Vizinger (Wolfsberger AC) wird für die laufende Spielzeit zum deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg verliehen.

Vizinger, der im Sommer 2020 von NK Celje ins Lavanttal wechselte, absolvierte bislang 85 Spiele für die Wölfe, in denen ihm 17 Tore und 11 Vorlagen gelangen. In der kommenden Spielzeit wird Dario den SSV Jahn Regensburg in der zweiten deutschen Bundesliga verstärken.

Fotocredit: Richard Purgstaller