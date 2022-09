Nach dem Ausscheiden im Cup möchte der TSV Egger Glas Hartberg an das letzte Spiel in der Liga anknüpfen (in der Vorwoche gab es den Heimsieg gegen Ried). Morgen Samstag geht es für die Oststeirer in die Landeshauptstadt zu einem Saison-Highlight, dem Steiermark-Derby mit dem "großen Bruder" SK Sturm Graz. Spielbeginn in Graz-Liebenau ist um 17 Uhr. Schiedsrichter ist der Wiener Julian Weinberger.

Die Spielgenehmigungen für die "Last-Minute-Neuzugänge" Dominik Frieser und Rene Kriwak sind rechtzeitig eingelangt.

Fix ausfallen werden Marin Karamarko, Christian Klem und Thomas Rotter (alle verletzt). Zudem ist auch Stammgoalie und Kapitän Rene Swete noch nicht fit. Hinter dem Duo Patrick Farkas und Thomas Kofler steht ein Fragezeichen.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Morgen steht das große Steirer-Derby auf dem Programm. Wir freuen uns immens auf das Spiel und hoffen natürlich, dass wir nach dem Ried Sieg am letzten Wochenende nochmal ein, oder sogar drei „Körndl“ drauflegen können. Es wäre schön, wenn wir in unserer Performance einen weiteren Schritt nach oben machen. Es wird natürlich schwer werden, da uns ein sehr sehr guter Gegner erwartet. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass uns viele Zuschauer auch aus Hartberg nach Graz begleiten, damit das eine super Kulisse und ein würdiges Spiel wird."

Mittelfeldspieler Tobias Kainz: "Uns erwartet morgen gegen Sturm ein intensives Spiel gegen einen sehr starken Gegner, der konstant seine Leistungen abruft. Für uns ist wichtig, dass wir nach dem enttäuschenden Cup-Aus als Einheit auftreten und sehr viel Leidenschaft auf den Platz bringen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Sturm auswärts ist immer ein Highlight. Wir müssen über unsere Grenzen hinaus gehen, damit wir morgen etwas mitnehmen können."

