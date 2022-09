In der ADMIRAL Bundesliga trennten sich im "Austria-Aufeinandertreffen" der FK Austria Wien und Aufsteiger Austria Lustenau mit 2:2. Nach der 2:3-Niederlage vor Wochen beim SCR Altach blieben die Wiener Violetten damit auch gegen den zweiten Vorarlberger BL-Klub sieglos. Nach zwei Pflichtpartie-Niederlagen in Folge (0:6 in der BL daheim vs. RB Salzburg, 0:2 bei Drittligist Wiener SC im Uniqa-ÖFB-Cup) feiert die Elf von Markus Mader wieder ein Erfolgserlebnis und festigt mit 11 Zählern einen stolzen 4. Rang nach Rd. 7 - unabhängig von den Sonntag-Restultaten. Die wichtigsten Statements zur Partie siehe nachfolgend.

FK Austria Wien - SC Austria Lustenau 2:2 (1:2)

Samstag, 3. September 2022, Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 9.694, SR: Andreas Heiß

Torfolge: 1:0 (4.) Ranftl, 1:1 (27.) Fridrikas, 1:2 (34.) Anderson, 2:2 (57.) A. Jukic. SPIEL-FILM im Ligaportal-LIVETICKER!

"Haben heute zwei Punkte hergeschenkt"

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien) über...

...das Spiel: „Wir haben heute zwei Punkte hergeschenkt, kommen eigentlich perfekt ins Spiel und lassen dann komplett die Aggressivität vermissen. In der 2. Hälfte waren wir klar besser. Aufgrund der Lattentreffer und der vielen Chancen wäre ein Sieg verdient gewesen. Aber die Punkte haben wir in der 1. Hälfte verschenkt.“



…die vielen Gegentore: „Es liegt nicht nur an der Abwehr, sondern am Verhalten der gesamten Mannschaft.“



…Conference-League-Auftakt seines Teams gegen Hapoel Be’er Sheva: „Ich denke doch, dass wir ganz gut aufgestellt sind, wenn der ein oder andere bald wieder zurückkommt. Wir freuen uns riesig darauf, wir haben ein Jahr dafür gearbeitet.“

"Es lag komplett an der 1. Halbzeit"

Der 25-jährige, deutsche FAK-Kapitän Lukas Mühl über...

...das Spiel: „Wir haben heute wieder zwei Punkte liegen lassen und es lag komplett an der 1. Halbzeit. Wir starten sehr gut in die Partie und dann werden wir letschert, gehen nicht mehr richtig in den Zweikampf, laufen nicht mehr im Sprint an, haben nicht mehr die Körpersprache und dann steht es auf einmal 1:2. Geht nicht und haben wir in der Halbzeit auch klar angesprochen. Die Reaktion hat man dann gesehen, aber am Ende ist es leider nur ein Punkt geworden.“



…kommende Europacup-Saison: „Wir sind bereit und freuen uns natürlich schon auf die Europacup-Nächte hier in der Generali Arena.“

"Hochinteressantes, rassiges Spiel mit gerechtem 2:2"

Markus Mader (Trainer SC Austria Lustenau) über...

...das Spiel: „Wenn man die 1. Hälfte anschaut, dann wäre mehr möglich gewesen. Wenn man aber die 2. Hälfte anschaut, können wir das Spiel dann auch verlieren. Ich denke, es war ein hochinteressantes, rassiges Spiel, mit einem gerechten 2:2. Ich denke, die Zuschauer haben Spaß gehabt, vier wunderschöne Tore gesehen. So soll es sein.“



…die 2. Hälfte: „Schlussendlich hatten wir Glück, dass wir den Punkt über die Zeit gerettet haben.“

Ein harter Kampf wird mit einem Punkt belohnt! Das Spiel gegen @FKAustriaWien endet mit 2:2, die Treffer erzielten Lukas Fridrikas und Anderson. Vielen Dank an unsere Fans für die phänomenale Unterstützung vor Ort und allen eine gute Heimreise!

———

🟢⚪ #fakalu #lustenau pic.twitter.com/RJDnP1en0P — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) September 3, 2022

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak