Vizemeister SK Sturm Graz hatte sich im Steirisches Derby vor 9.115 Zuschauern gegen den TSV Hartberg mit einer "Null-Nummer" zu begnügen. Und das obwohl die "Blackies" nach der frühen Roten Karte für Matija Horvat (12.!) 80 Minuten numerisch überlegen waren. Siehe auch SPIELBERICHT. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga siehe nachfolgend.

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg 0:0 (0:0)

Samstag, 3. September 2022, 17 Uhr, Merkur Arena in Graz-Liebenau, Z: 9.115 SR:: Julian Weinberger.

"Das letzte Detail an Qualität hat gefehlt"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

...das Spiel: „Wir hatten 60 Flanken. Sonnleitner und Steinwender haben die Krawatte umgebunden gehabt und jeden Ball wegköpfeln können. Da muss man die Bälle einfach besser reinbringen, die Besetzung von uns war ja nicht so schlecht. Das letzte Detail an Qualität hat gefehlt, damit man eine so kompakt stehende Abwehr aufmachen kann.“



…die Vorfreude auf die heurigen Europacup-Nächte: „Tu mir nach so einer Partie extrem schwer, jetzt an Midtjylland zu denken.“

Ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt. Wir können aus 36 Schüssen kein Kapital schlagen und müssen uns mit einem 0:0 zufrieden geben. #sturmgraz #AdmiralBL #STUHTB

STU 0:0 HTB | ⏱️ 90+5' pic.twitter.com/pQKsHGTPJA — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 3, 2022



William Böving (SK Puntigamer Sturm Graz), den Höjlund-Ersatz, zum Spiel: „Es war ein hartes Match, aber wir müssen die drei Punkte bekommen. Ich muss zu Beginn des Spiels treffen. Besonders, wenn wir gegen zehn Mann spielen, müssen wir genauer im Spiel sein und die Chancen verwandeln. Es war nicht gut genug." heute.“



Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) über seinen erneuten Muskelfaserriss in der Wade und der damit verbundenen erneuten Verletzungspause (in der Halbzeitpause): „Das gehört dazu zum Fußball. Ich kann damit gut umgehen. Werde hart daran arbeiten, nach der Länderspielpause zurückzukommen.“ denHöjlund-Ersatz,„Es war ein hartes Match, aber wir müssen die drei Punkte bekommen. Ich muss zu Beginn des Spiels treffen. Besonders, wenn wir gegen zehn Mann spielen, müssen wir genauer im Spiel sein und die Chancen verwandeln. Es war nicht gut genug." heute.“über seinenin der Wade und der damit verbundenen erneuten Verletzungspause (in der Halbzeitpause): „Das gehört dazu zum Fußball. Ich kann damit gut umgehen. Werde hart daran arbeiten, nach der Länderspielpause zurückzukommen.“

Hielt auch in seinem 2. Bundesliga-Einsatz in dieser Saison 2022/23 "die Null fest": TSV-Torhüter Raphael Sallinger, der Einser-Goalie René Swete erneut tadellos vertrat und nach dem 2:0-Heimsieg vor einer Woche gegen die SV Ried auch gegen den gastgebenden, favorisierten SK Sturm Graz ohne Gegentor blieb.

"War großartige kämpferische Leistung"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

...das Spiel: „Die Rote Karte hat unseren Plan komplett durcheinandergebracht. Wir mussten dann natürlich sofort das System wechseln und dann haben die Buben eingespannt. War eine großartige kämpferische Leistung, wenn man 80 Minuten auswärts gegen so ein Sturm Graz ein 0:0 hält.“



…Rote Karte: „Muss man mir dann mal erklären. Ich habe es nicht gesehen.“



…Ausblick: „So muss es weitergehen.“

"Ist kein Foul für mich"

Matija Horvat (TSV Egger Glas Hartberg) nach seiner roten Karte: „Ist kein Foul für mich. Großes, großes Lob an die Mannschaft. Sie haben bis zur letzten Sekunde gefightet. Das ist ein extrem wichtiger Punkt für uns heute.“

"Werde wieder laufen bis zum Umfallen"

Dominik Frieser (TSV Egger Glas Hartberg) über...

...seine Rückkehr aus dem Ausland nach Österreich: „Ich habe viel dazugelernt und werde ein, zwei Spiele brauchen, aber das wird nicht die große Schwierigkeit. Ich werde wieder laufen bis zum Umfallen und versuchen, meine Tore zu schießen.“



…seine Verpflichtung von TSV Hartberg: „Es fühlt sich gut an, wieder bei einem Verein zu sein, wo ich das Umfeld kenne. Ich will einfach Fußball spielen. Geld ist nicht alles auf der Welt. Mir ist wichtig, dass ich regelmäßig spiele.“



…seine Zeit beim FC Cesena: „Ich habe es als coole Herausforderung gesehen, aber habe nicht die Spielzeit erhalten, die ich mir erwartet habe.“



…seine Zeit beim FC Barnsley: „Es war normal, dass du die Spiele bestreitest und dann ist die Anzahl von 63 Spielen herausgekommen. Wir sind fast in die Premier League aufgestiegen und es war eine der schönsten Zeiten, die ich gehabt habe, muss ich sagen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Richard Purgstaller